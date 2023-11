L'oroscopo del 21 novembre invita i Cancro a riconoscere i propri limiti e a chiedere aiuto in caso di bisogno. Gli Ariete sono indecisi soprattutto per quanto riguarda il futuro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: momento di indecisione per quanto riguarda il lavoro. Se vi trovate dinanzi un bivio forse sarebbe necessario non prendere decisioni in maniera troppo affrettata. Meglio riflettere attentamente.

11° Pesci: l'istinto di solito vi porta a commettere degli errori, ma in questo periodo potrebbe non accadere. Se ci sono stati dei disguidi in amore non abbiate troppa fretta di chiarire.

Certe situazioni devono sbollire.

10° Toro: non arrabbiatevi per le cose futili. Siate più consapevoli dei vostri bisogni e di quelli delle persone che amate. Soffermatevi su questo e nient'altro.

9° Gemelli: meglio essere tempestivi e bruciare le tappe piuttosto che perdere delle occasioni importanti. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: chiedere aiuto quando necessario non è segno di debolezza, ma di consapevolezza. Non siate troppo severi con voi stessi, tutti possono commettere degli errori.

7° Capricorno: seguite il vostro cuore e vedrete che non ve ne pentirete. Se nel lavoro avete cominciato da poco un nuovo progetto importante, forse è il caso di lasciarsi consigliare da qualcuno più esperto di voi.

6° Scorpione: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. In amore è necessario lasciarsi andare. Cercate di non fermarvi di fronte alle apparenze.

5° Bilancia: dovrete essere un po' più intraprendenti. In amore è necessario essere più presenti con le persone a cui tenete.

Segni fortunati del 21 novembre

4° in classifica, Vergine: ci sono poche cose che per voi hanno davvero un valore inestimabile.

Cercate di capire per cosa valga davvero la pena lottare o quello che sarebbe opportuno lasciare nel passato.

3° Sagittario: siate un po' più istintivi almeno dal punto di vista sentimentale. Lasciatevi trasportare dalle emozioni e non focalizzatevi troppo su quello che pensano gli altri.

2° Leone: siete indecisi su alcune decisioni da prendere, ma presto la situazione sarà decisamente più distesa.

Nel lavoro l'importante è essere sicuri di sé stessi per convincere gli altri.

1° Acquario: cogliete la palla al balzo al lavoro. In questo periodo potreste ricevere una proposta molto interessante, non lasciatevela scappare.