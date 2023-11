Le previsioni dell'oroscopo del 18 novembre 2023 annunciano che sarà una giornata positiva per Bilancia, Vergine e Leone, segni che occuperanno il podio della classifica giornaliera. Mentre Toro, Ariete e Pesci saranno fanalini di coda e vivranno una giornata un po' sottotono.

Previsioni astrologiche di sabato 18 novembre con classifica: Bilancia in vetta alla classifica

1° Bilancia: le stelle incoraggiano una grande intraprendenza nel lavoro. Dopo momenti di stallo, è ora di tirare un sospiro di sollievo e avanzare con determinazione.

2° Vergine: non lasciatevi confondere dai molti pensieri che affollano la mente.

La vostra creatività e propensione positiva rendono questo periodo emozionante, anche se un po' confuso.

3° Leone: inseguite i vostri sogni senza preoccuparvi eccessivamente di ciò che pensano gli altri. La Luna favorevole facilita incontri inaspettati, soprattutto quelli che porteranno sorprese piacevoli.

4° Gemelli: momento favorevole per voi. Le cose più belle spesso accadono quando meno le si aspetta. Cogliete l'attimo e vivete più nel presente. Insistete per raggiungere gli obiettivi che avete in mente.

5° Scorpione: un periodo molto interessante per nuovi incontri. Se siete indecisi, specialmente riguardo al lavoro, fermatevi e ponderate attentamente i pro e i contro prima di agire.

6° Sagittario: siete loquaci e intraprendenti in amore, ma potreste sentirvi un po' inibiti nel lavoro.

Evitate polemiche in situazioni insolite e cercate di adattarvi con flessibilità.

Previsioni zodiacali di sabato 18 novembre con classifica: Toro, Ariete e Pesci fanalini di coda

7° Capricorno: apritevi al dialogo senza fermarvi alle apparenze. Approfondite le persone e le situazioni per ottenere una comprensione più completa.

Evitate fretta e frenesia in amore.

8° Cancro: prestate attenzione alle finanze in questo periodo. Potrebbero esserci spese impreviste. Mantenete la calma in amore e non lasciatevi trascinare dalla frenesia.

9° Acquario: ottimo momento per l'amore, con possibilità di recuperare da alti e bassi recenti. Sul fronte lavorativo, prendete decisioni con attenzione e riflessione.

10° Toro: in un periodo in cui solitamente siete concentrati, sentite una certa instabilità. Siate autentici in amore e evitate di creare false aspettative.

11° Ariete: l'audacia è la chiave in questo momento. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti alle persone giuste, sia in amore che nel lavoro.

12° Pesci: un po' indecisi su decisioni cruciali per il futuro. Il consiglio di una persona cara potrebbe rivelarsi prezioso, specialmente riguardo alla carriera.