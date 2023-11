Le previsioni astrologiche del 29 novembre sull'amore di coppia ci indicano che il Sagittario vivrà una giornata piena di emozioni, la Vergine potrebbe essere molto pigra, mentre l'Acquario comprenderà di dover essere più sincero.

Di seguito tutti i dettagli.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: per quel che riguarda l'amore di coppia dovrete cercare di chiarire eventuali incomprensioni nel minor tempo possibile, evitando così di protrarre nel tempo una situazione altamente negativa che può diventare molto nociva.

Toro: potreste non essere in piena sintonia con la persona amata, cercate solamente di capire il suo punto di vista e prendetelo seriamente in considerazione.

Non sempre avete ragione e non è proficuo non ascoltare il parere altrui.

Gemelli: potrebbe essere il momento giusto per parlare con il vostro partner dei progetti futuri. Avete in mente qualcosa che potrebbe fare molto felice la persona amata, giocatevi bene le vostre carte.

Cancro: potreste non essere troppo sereni, alcune cose non stanno andando per il verso giusto e di questo ne sta risentendo il rapporto con il partner. Riacquisite una serenità di base e cercate di lasciarvi andare con le emozioni.

Leone: il rapporto con la vostra dolce metà sta andando nel migliore dei modi ma nella giornata di oggi potrebbe sorgere qualche problemino, affrontatelo per tempo e non permettete che si ingigantisca.

Vergine: la vostra vita sentimentale sta ristagnando un pochino, la noia e la pigrizia stanno caratterizzando le vostre giornate, il partner prima o poi ve ne chiederà conto e dovrete essere preparati.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste mettere in dubbio il vostro amore e non essere più certi di quello che provate attualmente.

Cercate di capire ciò che realmente volete e prendete la decisione più opportuna.

Scorpione: la vostra dolce metà potrebbe avere la sensazione che non vi state impegnando a dovere per far andare le cose in un certo modo. Cercate di farle cambiare idea con i fatti, non solo con tante belle parole.

Sagittario: sarà una giornata piena di forti emozioni, lasciatevi andare alla passione e dedicate tutto il tempo necessario per fare felice il vostro partner.

Potrebbe essere un momento indimenticabile che ricorderete a lungo.

Capricorno: l'amore di coppia non marcerà per il verso giusto, ci saranno dei piccoli problemi che si trascinano da tempo e che non state risolvendo. Forse dovreste chiedervi se è quello che volete e se la strada è quella giusta.

Acquario: per una volta cercate di essere sinceri e parlate con il vostro partner delle perplessità che avete rispetto al vostro rapporto. Una sana e costruttiva discussione potrebbe correggere definitivamente alcune discrepanze sostanziali.

Pesci: mettete da parte la gelosia e il nervosismo, fate provare dei momenti felici alla persona che vi è accanto. Qualcosa potrebbe cambiare, ovviamente in meglio, e vale la pena rischiare.