L'oroscopo del giorno ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del 28 novembre, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Le stelle, con la loro influenza, saranno decisive all'interno della quotidianità dei profili. Inoltre, è presente anche una classifica dettagliata.

La classifica del 28 novembre

Gemelli (1° posto): sarete lieti di accogliere nella quotidianità nuove persone. Mostrerete il lato più socievole della vostra personalità. Sul posto di lavoro, farete un'ottima figura con il capo.

Capricorno (2° posto): sarete davvero attivi sul posto di lavoro. Rappresenterete un esempio per i vostri colleghi e un punto di riferimento per il capo. Il vostro contributo non passerà assolutamente inosservato.

Vergine (3° posto): coltiverete legami inaspettati. Vi piacerà interagire con gli altri e conoscere personalità affini alla vostra. Potreste anche decidere di condividere momenti molto più profondi.

Sagittario (4° posto): vi affiderete totalmente al partner. Sarà una giornata ricca di amore e di affetto. Avrete un'affinità mentale davvero spiccata con la persona amata e con gli amici storici.

Cancro (5° posto): la timidezza non sarà un'ostacolo per voi. Al contrario, in alcune occasioni, si rivelerà un vero e proprio punto di forza.

Apparirete diligenti, riflessivi e pronti a dare il vostro aiuto.

Scorpione (6° posto): amerete il partner, ma non sarete molto affettuosi nei suoi confronti. Rimarrete in disparte, facendo fatica a trovare le parole giuste. Nel corso dei prossimi giorni, le cose potrebbero cambiare.

Toro (7° posto): non rifletterete a lungo prima di agire.

Preferirete gettarvi a capofitto nelle situazioni per evitare di perdere occasioni preziose. Attenzione, però, a non superare certi limiti.

Leone (8° posto): non sarete ancora pronti ad ascoltare determinate rivelazioni. Preferirete non porre domande, così da continuare a vivere serenamente. Il lavoro, per voi, avrà priorità assoluta.

Pesci (9° posto): sarete un po' apatici. Non avrete voglia di lavorare o di dedicarvi a nuovi hobby. Preferirete rimanere da soli, in uno stato di riposo. Gli amici proveranno a coinvolgervi nelle loro attività.

Bilancia (10° posto): sarete un po' confusi. Purtroppo, non riuscirete a fare chiarezza all'interno della vostra vita. Vi prenderete del tempo per approfondire alcune questioni importanti.

Ariete (11° posto): dovrete affrontare qualche piccolo ostacolo in ambito sentimentale. Non sarà il momento giusto per intraprendere una nuova relazione. Le stelle appariranno sfavorevoli anche in ambito lavorativo.

Acquario (12° posto): vi sentirete presi in giro dalle persone care. Non riuscirete a comprendere il loro punto di vista e questo darà vita a numerosi scontri. Per il momento, non vorrete fare pace.