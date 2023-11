L'oroscopo della fortuna del fine settimana del 4 e 5 novembre 2023 vede l'Acquario scivolare in basso, mentre lo Scorpione riacquisterà posizioni fino a raggiungere la cima della classifica.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: giro di vite per Scorpione

1° Scorpione: finalmente arriverà un giro di vite eccezionale per il vostro segno dello zodiaco. Gli affari troveranno un terreno molto fertile per poter sviluppare le proprie potenzialità, mentre con i guadagni non farete altro che migliorare, dando anche spazio a qualche idea finanziaria senza precedenti, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

2° Pesci: questo weekend la fortuna e la grinta ritorneranno dalle vostre parti. Avrete una creatività che potrebbe farvi letteralmente volare con i guadagni e uno spirito di intraprendenza al di sopra delle vostre stesse aspettative. La sintonia con i colleghi potrebbe crescere a dismisura, forse nascerà anche qualche amicizia.

3° Bilancia: finalmente avrete a disposizione molti più guadagni e molte più occasioni per far decollare la vostra carriera. Eviterete ogni genere di sfida, e ora ci riuscirete molto di più. Le occasioni di trovare lavoro si alzeranno a dismisura, incentivando anche la vostra voglia di mettervi in gioco.

4° Toro: vi sentirete all'altezza di ogni situazione in campo professionale.

Avrete a disposizione una buona dose di intraprendenza che vi darà anche qualche sorpresa inaspettata, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Agire sul piano economico vi darà una ricompensa molto allettante.

Affari per Cancro

5° Cancro: gli affari procederanno finalmente come avete sperato negli ultimi tempi. Per chi è ancora alla ricerca di un lavoro sarà presto accontentato, secondo l'oroscopo.

Prendervi una pausa nelle due serate sarà un modo per ricaricare le batterie ma anche per divertirvi.

6° Capricorno: farete qualche esperienza eccezionale che potrebbe incrementare le possibilità di fare carriera. In questo momento la fortuna sarà una valida compagna di viaggio nelle questioni di carattere anche finanziario oltre che burocratico.

7° Gemelli: secondo quanto riportato dall'oroscopo, il weekend sarà un po' sottotono sul piano umorale, ma non vi scoraggerà nulla di fronte alle sfide che si presenteranno, soprattutto quelle di sabato. La domenica potrebbe essere fonte di riposo, molto più adeguato rispetto al solito.

8° Leone: dovrete qualche piccolo sacrificio per poter rientrare nella vostra situazione finanziaria. Secondo l'oroscopo le idee saranno in calo, ma comunque molto soddisfacenti per qualche progetto futuro. Avrete qualche asso nella manica nella giornata di sabato.

Ostacoli per Vergine

9° Vergine: gli ostacoli potrebbero accavallarsi sugli impegni, in questo periodo di fine settimana. Spesso è volentieri avrete voglia di staccare la spina, ma molto probabilmente dovrete attendere un po' di tempo prima di concedervi una pausa.

10° Ariete: fortuna in calo. Secondo l'oroscopo la fortuna non vi accompagnerà in qualche progetto in corso, ma anzi, potrebbe farvi incrociare delle difficoltà. Aggirarle potrebbe essere un modo per andare avanti per la vostra strada, facendo affidamento sulle vostre sole forze.

11° Sagittario: scoprirete qualche piccolo intoppo che però potrebbe essere controproducente per le questioni di carattere finanziario. Ora fare shopping sarà fortemente sconsigliato a causa di altre spese necessarie per voi stessi e per la famiglia. Nella squadra ci sarà pochissima collaborazione.

12° Acquario: avrete un calo dell'umore e quando si tratta di umore tutte le mansioni lavorative sono compromesse per il vostro segno zodiacale. Ritrovare la serenità sarà difficile, ma non impossibile, secondo quanto riportato dall'oroscopo.