L'oroscopo di sabato 4 novembre ha in serbo tante novità ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sociale e sentimentale. Disponibile anche una classifica per mettere in evidenza la posizione di ogni singolo segno.

La classifica secondo l'oroscopo del 4 novembre 2023

Sagittario (1° posto): vivrete una giornata all'insegna della fortuna, dell'allegria e della spensieratezza. Non darete adito ai cattivi pensieri, ma vi concentrerete solo sugli aspetti positivi.

Scorpione (2° posto): vi circonderete di persone gentili, pronte ad accogliere i vostri sfoghi.

Sarete fieri di avere così tanti punti di riferimento. Dal punto di vista lavorativo, tutto andrà per il meglio.

Acquario (3° posto): sarete sempre pronti ad aiutare il prossimo. Non vi farete distrarre dagli imprevisti, ma andrete dritti per la vostra strada. Questo vi farà sentire molto meglio.

Ariete (4° posto): le cose miglioreranno dal punto di vista economico. Vi sentirete molto più sicuri della vostra situazione. Sarete pronti anche a lasciarvi alle spalle alcune spinose questioni.

Bilancia (5° posto): sarete divertenti e sereni con il prossimo. Non mostrerete le vostre preoccupazioni perché non avrete voglia di dare spiegazioni. Cercherete sempre un modo per distrarvi.

Cancro (6° posto): affronterete nuove sfide dal punto di vista lavorativo.

Potrete accedere a tante opportunità, però, dovrete scegliere quelle giuste. In caso contrario rischierete di cadere in errore.

Toro (7° posto): non riuscirete a dichiarare i vostri sentimenti alla persona amata. Farete fatica a dirle tutta la verità a causa di alcuni ostacoli interiori. L'Oroscopo vi invita a prendervi il vostro tempo.

Leone (8° posto): farete fatica a combattere il vostro nervosismo. Ci saranno alcune situazioni che vi faranno perdere il controllo. Dovrete tenere duro per dare sfogo alle vostre preoccupazioni.

Capricorno (9° posto): la situazione sarà caratterizzata da alti e bassi. Non riuscirete a trovare una vostra stabilità. Avrete bisogno di un po' di tempo per capire davvero come stanno le cose.

Pesci (10° posto): andrete alla ricerca di risposte. Non vi arrenderete facilmente, ma dovrete accettare alcune condizioni. Per voi, non sarà facile scendere a patti con questo aspetto.

Gemelli (11° posto): sarete giù di tono. Avrete un umore abbastanza tetro a causa di alcune incomprensioni con il partner. Per ora, non vi sentirete pronti ad affrontare l'argomento.

Vergine (12° posto): prenderete le distanze dal partner. Vorrete assistere a un cambiamento da parte sua. Vivere in questo modo non vi renderà contenti e spensierati.