L'oroscopo della giornata di sabato 4 novembre prevede una Luna gibbosa calante arrivare nel segno del Leone, che sarà più attivo in amore, ma non eccessivamente romantico, mentre Marte e Mercurio saranno in quadratura per l'Acquario. Toro potrebbe avere voglia di sfogarsi e buttare fuori tutto, mentre Cancro potrà contare su una relazione affiatata.

Previsioni oroscopo sabato 4 novembre 2023 segno per segno

Ariete: la Luna in trigono dal segno del Leone vi permetterà di iniziare bene questo fine settimana. Secondo l'Oroscopo, potrete contare su una relazione abbastanza tranquilla e piacevole, con la giusta dose di romanticismo.

I cuori solitari saranno più socievoli. In ambito lavorativo prenderete abbastanza seriamente le vostre mansioni, ciò nonostante non abbiate aspettative elevate. Voto - 7️⃣

Toro: periodo in calo sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Potreste sentire la necessità di sfogarvi un po’ a causa della Luna in quadratura, di esternare le vostre emozioni, di buttare fuori tutto. Anche sul fronte professionale non sarà una giornata particolarmente produttiva. Potrebbero infatti esserci alcuni imprevisti complicati da risolvere. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in miglioramento in questa giornata di sabato. L'arrivo della Luna in Leone vi permetterà di sentirvi più a vostro agio in amore, ciò nonostante non prendetevi troppe libertà all'interno del vostro rapporto.

Sul fronte professionale farete fatica a distinguervi, anche se farete del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: anche se la Luna lascerà il vostro cielo, avrete modo comunque di dare vita a una relazione affiatata grazie a Venere in sestile. Single oppure no, non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Sul fronte professionale le energie non vi mancheranno, così come le idee.

Attenzione però a non pavoneggiarvi di fronte agli altri. Voto - 8️⃣

Leone: il fine settimana inizierà bene per voi nativi del segno. La Luna infatti arriverà nel vostro cielo, e vi permetterà di curare meglio il vostro rapporto, anche se non sarete estremamente romantici. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione alle spese superflue.

Alcuni investimenti o progetti potrebbero inoltre richiedere maggiore attenzione. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà ancora una volta il pianeta Venere dalla vostra parte. Secondo l'oroscopo, sarete in grado di dimostrare il vostro amore verso la vostra fiamma e in modo davvero convincente. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti senza alcun intoppo, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in risalto in questa giornata di sabato. Dopo alcune giornate difficili, la Luna tornerà dalla vostra parte, e vi aiuterà a riconquistare la fiducia della persona che amate. Se siete single attenzione a non essere troppo diretti verso la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro state facendo progressi, e presto raccogliere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in Leone potrebbe rendere questo inizio di fine settimana complicato per voi nativi del segno. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, non sempre potrete prendervi tutte le libertà che volete verso la persona che amate. Sul fronte professionale sarà un ottimo periodo per voi grazie questo cielo, che vi permetterà di fare progressi, utili per la vostra carriera professionale. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo più luminoso in amore per voi nativi del segno. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà regolato dalla Luna in trigono dal segno amico del Leone. Venere sarà ancora in quadratura, ciò nonostante godrete di una relazione più tranquilla.

In ambito lavorativo sarete più concentrati sui vostri progetti, ma attenzione a Saturno in quadratura che potrebbe influire negativamente sulle vostre spese. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista sentimentale. Riuscirete a godervi una relazione più affiatata grazie a Venere in trigono. Anche voi single avrete modo di dare sfogo alle vostre emozioni. Nel lavoro Marte e Mercurio in sestile vi aiuteranno nei vostri progetti, con risultati più che soddisfacenti. Giove in trigono inoltre vi darà un pizzico di fortuna. Voto - 8️⃣

Acquario: Marte e Mercurio in quadratura potrebbero rendere alcune mansioni complicate secondo l'oroscopo della giornata di sabato. I vostri progetti non sempre potrebbero funzionare bene a causa di alcune idee di fondo non adeguate.

Anche sul fronte sentimentale sarete in difficoltà a causa della Luna opposta. Single oppure no, attenzione al vostro modo di fare nei confronti della persona che amate. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna lascerà nuovamente spazio a Venere in opposizione. Il vostro rapporto non sta vivendo un bel periodo, nonostante ciò vi state impegnando molto per cercare di recuperare terreno, e questo prima o poi il partner lo apprezzerà. Nel lavoro avrete a che fare con progetti ambiziosi, che curerete al meglio in ogni dettaglio. Voto - 7️⃣