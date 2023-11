I tagli capelli corti sono i protagonisti indiscussi dell'autunno-inverno 2023/24. In particolare si può prendere in considerazione l'innovativo bixie. Per quanto riguarda le nuove tonalità è molto gettonato il rosso, da scegliere in varie sfumature. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire le ultime novità per i prossimi mesi più freddi.

L'hairstyle più originale

Tra i tagli capelli corti, il bixie è sempre quello più gettonato. Quest'ultimo è il risultato della fusione del pixie e del bob. L'hairstyle regala uno stile vintage, ma contemporaneo nello stesso tempo.

Il bixie è un taglio femminile, ma sempre molto deciso. Tra i tagli capelli corti, questa è la giusta soluzione per avere una capigliatura sempre diversa. Grazie allo styling, il bixie può essere adattato in base alle varie occasioni e si può optare per la riga centrale o laterale. Inoltre, si possono creare delle onde strette o un liscio estremo. Il taglio corto può essere portato spettinato per uno stile ribelle, con o senza frangia. Una sua qualità è che rinfresca all'istante qualsiasi tipo di look. Ed è davvero favoloso sui visi più giovani, perfetto, invece, su quelli leggermente più maturi. Inoltre sui capelli bianchi o grigi è davvero molto interessante. Questo look di capelli è facile da gestire.

Tonalità da scoprire

Sui tagli capelli corti e non solo si può abbinare anche una nuova tonalità. La nuance più richiesta nei prossimi mesi è senza nessun dubbio il rosso. In particolare l'attenzione di molte persone è concentrata sulla cantante Dua Lipa che sfoggia una chioma lunga, messy e di colore rosso ciliegia. Però sui social, scatto dopo scatto è apparsa anche più violacea, per uno stile goth-chic.

Invece, l'attrice Megan Fox ha optato per un long bob con curtain bangs di tonalità rosso fuoco. Molti sospettano si tratti di una parrucca, ma comunque ha lanciato la giusta ispirazione per i prossimi mesi. Anche Lily Allen ha rinnovato il suo hairstyle. Precisamente la cantautrice ha realizzato una capigliatura corta e ha abbinato un bel colore rosso caldo.

La modella Julia Fox porta dei capelli lunghi con uno styling mosso, per fare risaltare al massimo la sfumatura rossa. La tonalità red è molto bella, ma ha anche il difetto di scaricare velocemente. Quindi per avere una nuance sempre brillante è consigliabile utilizzare regolarmente una maschera nutriente e colorata. Se invece una donna è indecisa può sempre utilizzare delle tinte temporanee, che si eliminano dopo alcuni lavaggi.