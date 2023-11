Secondo l'oroscopo del 16 novembre i nati sotto il segno dello Scorpione dovrebbero fare un piccolo esame di coscienza. I Toro, invece, devono essere più flessibili.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: cercate di essere un po' più flessibili e risoluti nel lavoro. In amore potrebbe esserci qualche malumore, ma se riuscirete a dialogare con cautela potrete arrivare ad un compromesso.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 16 novembre vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. In amore è necessario darsi da fare e non aspettare che sia sempre l'altro o l'altra a fare il primo passo.

10° Pesci: siete molto diligenti sul lavoro e ci tenete molto alle vostre cose. Esser troppo legati ai beni materiali, però, non è positivo. Cercate di avvicinarvi alle cose che valgono di più emotivamente.

9° Acquario: nel lavoro potrebbe essere necessario staccare un po' la spina. Se ne avete la possibilità, cercate di concedervi qualche piccolo momento di relax in dolce compagnia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: non datevi per vinti se ci tenete davvero ad un rapporto. Dal punto di vista professionale è necessario tenere alta la guardia, non tutti si stanno comportando come dovrebbero.

7° Leone: le stelle vi invitano ad essere un po' più intraprendenti in amore.

Il quadro astrale è positivo, solamente, che dovete essere bravi a cogliere al volo delle occasioni che si presenteranno.

6° Cancro: secondo l'oroscopo del 16 novembre, i nati sotto questo segno devono insistere un po' di più se vogliono raggiungere un obiettivo. La vita spesso si diverte a mescolare un po' le carte, ma voi siete abili giocatori.

5° Capricorno: siete molto esigenti sul lavoro, sia da voi stessi sia dalle persone che vi circondano. Attenti, però, a non tirare troppo la corda, altrimenti potrebbero venire a cadere delle certezze.

Oroscopo segni fortunati del 16 novembre

4° in classifica Scorpione: in amore vi sentite abbastanza tranquilli, ma è necessario non dare mai le cose per scontate.

Se nel lavoro ci sono state delle discussioni, cercate di capire anche quali possano essere stati i vostri errori.

3° Sagittario: ci sono stati dei momenti di indecisione di recente, ma adesso potete tirare un sospiro di sollievo. Imparate dai vostri errori a capire quali siano le strade giuste da intraprendere.

2° Ariete: non permettete a nessuno di condizionare il vostro umore e il vostro stato d'animo, anche se in positivo. Dovete essere padroni della vostra vita e delle vostre scelte. Sul lavoro potrebbe essere in arrivo una promozione.

1° Vergine: l'oroscopo del 16 novembre vi invita ad essere un po' più intraprendenti in amore. Ci sono delle ottime opportunità per voi per cimentarvi in nuove avventure. Sappiate distinguere le cose importanti dai fuochi di paglia.