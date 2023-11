Le previsioni dell'oroscopo del 19 novembre invitano i Leone ad insistere. I Bilancia, invece, sono un po' combattuti in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: momento un po' combattuto per quanto riguarda l'amore. Vi sentite un po' confusi e in balia degli eventi. Quando siete in questa posizione è necessario fermarsi un poco e riflettere.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 19 novembre vi esortano ad essere un po' più attenti ai bisogni del partner o delle persone a voi care. Nel lavoro stanno per cambiare delle cose.

10° Acquario: giornata di full immersion dal punto di vista professionale. Siete molto impegnati ma la cosa vi rende felici, in quanto detestate stare con le mani in mano e dover affrontare i vostri pensieri.

9° Scorpione: per riuscire ad ottenere un traguardo importante è necessario essere fiduciosi e credere di più in se stessi e nelle proprie capacità. Non fermatevi al primo ostacolo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: le stelle vi invitano ad essere coraggiosi e a non arrendervi mai. Dal punto di vista professionale bisogna smussare un po' qualche vostro aspetto caratteriale per trarne dei benefici.

7° Toro: buon momento per quanto riguarda l'amore, ma forse sarebbe il caso di fermarsi un attimo a riflettere invece di essere impulsivi.

Siete un po' suscettibili in questo periodo, quindi potreste prendere decisioni inaspettate.

6° Vergine: siete un po' tesi in amore, forse a causa di alcune divergenze che ci sono state in questo periodo. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo del 19 novembre, forse sarebbe necessario riordinare un po' le cose.

5° Cancro: non lasciatevi intimorire da chi proverà ad ostacolarvi. Voi dovete andare sempre avanti per la vostra strada, sereni e consapevoli di quelle che sono le vostre capacità.

Oroscopo segni fortunati del 19 novembre

4° in classifica Leone: se avete avuto qualche divergenza nell'ultimo periodo, adesso potrete appianarla.

Vi sentite energici e propositivi, quindi, è il caso di insistere e di battere il ferro finché è caldo.

3° Sagittario: siete un po' diffidenti in amore e questo potrebbe causare qualche alto e basso. Presto ci sarà una bella ripresa per voi, quindi, cercate di non mollare proprio ora.

2° Capricorno: se siete indecisi su quale strada percorrere, affidatevi ai vostri sensi, che in questo momento saranno particolarmente acuti. In amore è necessario non darsi per vinti.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 19 novembre vi invitano ad essere audaci. In amore potete rischiare finalmente, mentre nel lavoro un progetto importante potrebbe andare in porto.