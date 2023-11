L'oroscopo del 18 novembre 2023 annuncia che l'Ariete ha degli incontri poco coinvolgenti, una cosa che riguarda soprattutto i single. Il Toro è malinconico nella vita di coppia e il Cancro ha dei dubbi in merito all'amore.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i nuovi incontri dei single non sono coinvolgenti e per questo diventano tristi. Il vostro rapporto sentimentali potrebbe causare dei problemi in famiglia. In questa giornata è difficile trovare la tranquillità.

Toro: la vita coniugale è malinconica. I cuori solitari devono concedersi una bella pausa.

La sfera lavorativa può avere bisogno di una breve trasferta.

Gemelli: in coppia si sente l'esigenza di riscaldare ulteriormente la storia d'amore. La forza contraddistingue chi è solo da tempo. I risultati lavorativi sono poco soddisfacenti.

Cancro: nella vostra sfera sentimentale può nascere qualche dubbio. I single sono più tesi del previsto. Nel campo lavorativo è opportuno rimandare degli incontri importanti.

Leone: in coppia è il momento giusto per parlare d'amore. I cuori solitari possono chiarire delle questioni di famiglia. La giornata può essere davvero frizzante.

Vergine: nella vita coniugale volete evitare situazioni troppo faticose. Anche chi vive una storia di vecchia data può avere delle discussioni.

Nell'ambito lavorativo è presente una leggera indecisione: accettare una collaborazione oppure no?

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: un amore sta nascendo e in arrivo ci sono delle belle emozioni. Chi è solo da tempo non deve rimandare nulla ed essere più positivo. Nella sfera lavorativa bisogna far valere le proprie idee.

Scorpione: i single possono vivere alcuni momenti di malinconia. Nel campo lavorativo c'è poca concentrazione. Il punto debole della giornata è solamente l'umore.

Sagittario: i cuori solitari devono aprirsi di più all'amore e conoscere nuove persone. Nella sfera sentimentale bisogna programmare un incontro davvero importante.

È il momento giusto per fare qualche piccolo lavoro extra.

Capricorno: la vostra relazione amorosa non è al massimo e vivete del nervosismo. La giornata di chi è solo da tempo è polemica, fate almeno il minio indispensabile.

Acquario: dopo un amore finito da tempo, i single sono pronti a iniziare un nuova storia. Nella vita coniugale avete le idee chiare sul futuro. Nella sfera lavorativa manca la stabilità.

Pesci: in questa giornata non mancano le buone emozioni. Se la vostra relazione è in crisi potreste vivere un riavvicinamento. I nuovi progetti lavorativi potrebbero essere premiati.