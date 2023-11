Opportunità in arrivo per i nati sotto il segno dei Gemelli secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di dicembre 2023. I nati Bilancia, invece, sono in una situazione di stallo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: siete in una situazione di stallo e state facendo molta fatica ad uscirne. Cercate di recuperare un po' le forze e di darvi da fare per affrontare al meglio questo mese, che per voi ha sempre un non so che di triste e malinconico.

11° Pesci: se volete recuperare un rapporto che si è logorato con il tempo, per le ragioni più svariate, fatelo adesso.

Le previsioni dell'Oroscopo del mese di dicembre, infatti, vi esortano ad essere più concilianti.

10° Ariete: i problemi e le incomprensioni vanno affrontati con maturità e determinazione. Cercate di essere più propositivi e non vi fermate dinanzi ai piccoli ostacoli che la vita porrà sul vostro cammino.

9° Toro: cercate di tenere a bada le vostre reazioni. Siete un po' troppo istintivi e questo potrebbe causarvi qualche piccolo problema. Non siate troppo irruenti, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di coppia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: il dialogo è alla base di ogni rapporto sano. Se ci sono state delle incomprensioni di recente, adesso è il momento di recuperare.

Non lasciatevi condizionare dal giudizio degli altri.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del mese di dicembre vi invitano ad essere meno analitici. Fidatevi di più del vostro istinto e interiorizzate il concetto secondo il quale tutto accade per una ragione.

6° Capricorno: una buona dose di ottimismo vi sarà di grande aiuto per affrontare al meglio questo mese.

Ci sono molte cose a cui badare, quindi, dovete cercare di essere quanto più precisi e organizzati possibile.

5° Scorpione: spesso tendete a cercare altrove cose che, in realtà, fanno già parte della vostra vita. Siete un po' distratti e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo problema.

I segni fortunati del mese di dicembre

4° in classifica Gemelli: ci sono delle buone opportunità all'orizzonte, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e vedrete che non ve ne pentirete.

3° Cancro: non lasciatevi suggestionare dalla percezione che gli altri hanno di voi. Sapete chi siete e quanto valete, quindi, non permettete a nessuno di influenzarvi. In amore è importante essere intraprendenti.

2° Leone: una sorpresa inaspettata potrebbe cambiare radicalmente la percezione che avete di certe situazioni. In amore dovete osare, mentre dal punto di vista professionale dovete mettervi in gioco.

1° Vergine: in amore siete i favoriti secondo le previsioni dell'oroscopo del mese di dicembre. Cercate di essere determinati e di non fermarvi davanti alle apparenze, vedrete che ne trarrete tanto giovamento.