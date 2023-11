L'oroscopo del 2 dicembre invita i Toro a osare un po' di più e a fare qualche richiesta fuori dal comune. I Capricorno, invece, devono imparare anche a dire "no" qualche volta.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: momento un po' altalenante per quanto riguarda le emozioni. Se non siete sicuri appieno di quello che provate, ricordate che si è sempre in tempo per prendere una direzione diversa.

11° Capricorno: non fate cose se non avete voglia di farle, almeno quelle che riguardano il tempo libero. Imparare a dire "no" è un passo importante verso la pace interiore.

10° Cancro: dovete essere maggiormente consapevoli delle vostre capacità. Spesso le persone tendono a demolire gli altri in quanto sono infelici della propria vita, quindi non lasciatevi scalfire dalle critiche non costruttive.

9° Leone: siete un po' impazienti e questo potrebbe portarvi a bruciare le tappe troppo in fretta. Soprattutto in amore è necessario rispettare dei tempi se non si vuole incorrere in problemi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la famiglia. Nel lavoro dovete seguire le vostre ambizioni, non datevi mai darvi per vinti.

7° Acquario: preparatevi a vivere delle belle sorprese soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Nel lavoro è necessario recuperare un po' di faccende in sospeso.

6° Ariete: non rimandate a domani ciò che potreste fare oggi. Le stelle vi invitano a essere un po' più lungimiranti. In amore l'importante è seguire sempre il proprio cuore.

5° Bilancia: in questo periodo avete un po' trascurato i rapporti affettivi e adesso potreste pagarne le conseguenze.

Giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore.

Segni fortunati del 2 dicembre

4° in classifica, Toro: siete molto loquaci in questo periodo. Approfittate di questo momento di positività dal punto di vista astrale per fare qualche richiesta un po' fuori dal comune.

3° Gemelli: nel lavoro stanno per cambiare delle cose.

Ci sono delle novità in arrivo, state sempre attenti e sul pezzo. In amore è tempo di darsi una mossa.

2° Sagittario: siete un po' indecisi in amore, ma ricordatevi di ascoltare sempre il vostro cuore quando si tratta di questo. Solitamente siete istintivi, anche se le batoste ricevute in passato hanno un po' mitigato questo vostro aspetto.

1° Pesci: siate intraprendenti. Soprattutto dal punto di vista professionale potrebbero aprirsi delle strade in grado di darvi splendide soddisfazioni.