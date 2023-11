Le previsioni dell'oroscopo del 3 dicembre prevedono alti e bassi per i Gemelli e un momento negativo per Sagittario. Gli Ariete, invece, dovranno essere più orgogliosi di se stessi, mentre i Sagittario dovranno tenere duro più che mai.

Di seguito tutti i dettagli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: non bisogna mai mollare la presa. Se ci tenete davvero ad un obiettivo, allora dovete lottare fino alla fine pur di ottenerlo. Le stelle vi invitano ad essere più lungimiranti.

11° Pesci: oggi potreste sentirvi un po' stanchi e fiacchi, sia dal punto di vista fisico, sia psicologico.

Questo perché accumulare ansie e tensioni non è certamente la scelta più saggia da prendere.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 3 dicembre vi invitano ad essere più orgogliosi di voi e delle vostre capacità. Ci sono alti e bassi nella vita, come è normale che sia. La cosa importante è rialzarsi sempre.

9° Bilancia: momento un po' altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Chi ha il piede in due scarpe farebbe bene a decidersi, altrimenti si rischia di perdere tutto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, però, potreste avere qualche piccolo contraccolpo, cercate di mantenere la calma e la lucidità.

7° Cancro: ci sono un po' di indecisioni per quanto riguarda il lavoro. Cercate di avere pazienza e di non prendere troppo sul serio alcune critiche. In amore è importante fare il primo passo certe volte.

6° Capricorno: l'oroscopo del 3 dicembre vi invita a superare i vostri limiti. Cercate di andare oltre le vostre aspettative, ma anche le barriere che vi siete costruiti attorno, così potrete scoprire nuovi orizzonti.

5° Scorpione: siate più sicuri di voi e delle vostre capacità. Non rimuginate sugli errori commessi ma affrontateli ed imparate da essi, vedrete che ne trarrete vantaggio.

Oroscopo segni fortunati del 3 dicembre

4° in classifica Gemelli: siete in un momento in cui state vivendo alti e bassi. Cercate di essere intraprendenti, non solo nel lavoro, ma anche nella vita privata.

Le amicizie potrebbero vacillare.

3° Acquario: secondo le previsioni dell'oroscopo del 3 dicembre dovete ascoltare un po' di più quello che vi dice il vostro cuore. Nel lavoro, invece, è importante essere più distaccati.

2° Toro: in questo momento è doveroso prendersi cura della propria mente e del proprio corpo. Non fermatevi alle apparenze quando vi relazionate a persone nuove.

1° Leone: spesso siete in grado di trovare il lato positivo anche in cose che apparentemente sembrano non avere nulla di buono. Questa vostra capacità vi renderà molto più forti e abili di tanti altri individui.