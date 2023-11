L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 novembre. In questo contesto l'analisi si soffermerà sui simboli rappresentanti l'Astrologia appartenenti alla seconda sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno; Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20/11, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Vi attende una giornata eccezionale nel campo lavorativo, mentre in altri ambiti richiederà un po' più di concentrazione.

Nel campo sentimentale, specialmente per le coppie, riaccendere l'entusiasmo e la passione richiederà la scoperta di nuovi stimoli. Le coppie che stanno attraversando una fase noiosa ritroveranno la voglia di essere insieme e rivivranno l'ardore dei tempi passati. Ci saranno sorprese in arrivo, alcune piacevoli e altre intriganti. Per i single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato positivamente, brillando intensamente. Sarà la giornata ideale per fare nuove conoscenze e magari iniziare progetti che tenete nascosti. Non temete il giudizio altrui, la stima nei vostri confronti non conosce limiti. Sul fronte lavorativo, sarete favoriti: l'influenza lunare vi darà la spinta giusta per apportare modifiche là dove necessario: pronti ad affrontare le insoddisfazioni attuali?

Scorpione: ★★★★★. Avrete finalmente un solido appoggio astrale su cui fare affidamento: la Luna sarà a vostro favore. Riprenderete il buon umore rapidamente immergendovi nel completamento delle faccende domestiche o nell'affrontare i compiti lavorativi con rinnovata energia. Ci sono ancora molte questioni pratiche da affrontare e alcune importanti scadenze da tenere a mente che si avvicinano.

Tuttavia, non mancheranno le energie per farcela, quindi state tranquilli. Potete anche contare sul supporto di un amico o di un familiare. Nel campo sentimentale, se il vostro rapporto di coppia mostrasse qualche crepa, la responsabilità non sarà solo vostra, ma anche della monotonia quotidiana. Forse servirebbe un'idea per riportare la brillantezza dei primi tempi nella vostra relazione.

Se avrete bisogno di sollevare un po' il morale, dedicarsi a un'attività leggera, preferibilmente all'aria aperta, potrebbe fare al caso vostro.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 novembre indica che avrete un ottimo periodo, segnalato dall'Astrologia come estremamente positivo. Nel campo sentimentale, il vostro partner sarà entusiasta delle vostre idee o proposte. Scoprirete finalmente nuove e inaspettate sfaccettature della vostra relazione. Le stelle indicano una giornata in perfetto equilibrio, durante la quale sarete in grado di conciliare molte attività con sorprendente armonia, sia verso voi stessi che verso il partner. Godrete con piacere di quanto riuscirete a realizzare. Se siete single e avete dei progetti da portare avanti, la chiarezza delle vostre idee e la velocità nel prendere decisioni saranno i vostri punti di forza.

Nel campo dell'amore sarà il momento di lasciarsi andare ai sogni più audaci, alle dolci illusioni, poiché attraverso l'amore potrete evadere da realtà scomode. Sul fronte lavorativo, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta: fate avanzare gli eventi e lasciatela entrare attraverso l'ingresso principale.

Oroscopo e stelle del 20 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Questo lunedì è stato valutato in calo, con un generale sottotono. Nel campo amoroso, potreste sperimentare una forma fisica da migliorare e un umore altalenante, rendendo il periodo un po' cupo. Sarà importante ritrovare fiducia in voi stessi e riaccendere l'amore vero; solo così potrete riuscire a comprendere meglio il vostro partner.

Altrimenti, la giornata potrebbe essere piena di incertezze e questioni irrisolte. Per i single, potrebbe esserci un forte desiderio di stabilità affettiva. Avvertirete la necessità di essere ricambiati da una persona, senza riserve mentali o altre complicazioni. Nonostante il favore di alcune stelle, potrebbe essere difficile superare l'ostacolo più grande: il sogno di una relazione duratura potrebbe rimanere un desiderio (per poco). Nel campo lavorativo potreste percepire una fase di evoluzione delle attuali posizioni: servirebbe una riformulazione degli obiettivi. Sarà importante riflettere su ciò che vorreste intraprendere nei prossimi giorni.

Acquario: ★★. La giornata di lunedì potrebbe non essere del tutto favorevole a voi nativi.

Una cosa è certa, ossia che non tutte le cose che desiderate si realizzeranno come sperato. C'è da dire comunque che, talvolta, la mancanza di riscontri è dovuta alla vostra scarsa costanza nel perseguire certe situazioni fino alla fine. Dopo l'iniziale entusiasmo spesso siete inclini a perdere la concentrazione e passare ad altro, e questo non va bene. A volte, servirebbe un'idea diversa per cambiare le cose, ma tentare azioni rischiose comporterebbe sicuramente dei problemi. Forse non è il momento migliore per confidare al partner i vostri pensieri più intimi, poiché potreste sentirvi inascoltati. Potreste invece dedicare il tempo libero a prendervi cura del vostro fisico, magari con una leggera corsa nel parco, se le condizioni atmosferiche lo permettono.

Lavoro ancora in stallo, comunque si avrà una netta risalita a breve.

Pesci: 'top del giorno. L'oroscopo del giorno di lunedì 20 novembre, mette in evidenza un'ottima forma fisica e mentale. Sarà una giornata perfetta anche per firmare contratti, ricevere ospiti o riconciliarsi con la persona amata, grazie all'armonia espressa nel trigono Nettuno-Marte. Un atteggiamento più disponibile da parte vostra contribuirà a ristabilire l'equilibrio tra voi e i collaboratori, così come tra le mura domestiche. Se avete questioni legali in sospeso, sappiate che, nonostante possano sorgere degli ostacoli, riuscirete a risolverle rapidamente. In coppia, il vostro comportamento spontaneo, socievole e cordiale si farà notare: presto potrete intraprendere un nuovo e promettente percorso insieme.

Per alcuni, per capire se è davvero amore, sarà importante dare tempo al tempo. Si suggerisce di fare un po' di ginnastica, giusto per rafforzare i punti deboli. La Luna, favorevolmente nel vostro segno, promette soluzioni efficaci per vecchi problemi di salute.