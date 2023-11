L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 novembre. In evidenza i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere chi avrà vita facile questo martedì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 21 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 novembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. L'oroscopo di martedì 21 novembre, prevede che comincerete questo nuovo giorno in modo un po' lento, potremmo dire "sottotono", per continuare la settimana.

Il periodo, valutato con solo tre stelle su cinque per quanto riguarda la soddisfazione, sarà impegnativo per molti di voi. Nei rapporti amorosi, i legami con il partner potrebbero diventare più tesi del solito: la causa? I soliti problemi irrisolti che di tanto in tanto ritornano: il momento non sembra essere il migliore per chi è in coppia. In caso di contrasti, sarà importante cercare di calmare le acque ed evitare discussioni. Per coloro che sono ancora single, la sfida maggiore sarà lasciarsi alle spalle il passato. Potreste troppo riflettere senza giungere a una conclusione. Sarà importante provare a staccare, eliminando tutto ciò che vi riporta continuamente al passato. Facendo così, le difficoltà che incontrerete sembreranno meno insormontabili.

Scorpione: ★★★★★. Una giornata davvero ottima si profila all'orizzonte grazie alla presenza di una splendida Luna, da questo lunedì in transito nel segno dei Pesci. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà una giornata indimenticabile per la maggior parte di voi. Con il favore delle stelle, vi sentirete davvero in sintonia con voi stessi.

L'amore sarà al vostro fianco, soprattutto perché voi stessi siete pieni di amore da dare e ricevere. Molte persone sentiranno l'energia nuova e, a volte, travolgente, permettendovi di ristrutturare positivamente relazioni in crisi o poco chiare. Se siete single, la giornata inizierà bene e la vostra mente sarà focalizzata sulle questioni del cuore.

Interessi culturali, progetti con gli amici, viaggi e molto altro ancora saranno in primo piano. Avrete un'energia straordinaria che potrete impiegare in attività manuali o progetti che avete rimandato da tempo. Sul fronte lavorativo, la vostra precisione vi permetterà di fare stime e bilanci settimanali. Realizzerete che le vostre azioni e i vostri propositi saranno stati quasi tutti ben indirizzati.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 novembre promette una giornata abbastanza buona, in quasi ogni campo della vita. In campo sentimentale, il cielo di martedì vi farà percepire il calore e la stima costante dei vostri familiari, i veri sostenitori che vi circondano. Se avete progetti in mente, lasciatevi supportare da chi può offrire un aiuto concreto.

Non dimenticate che avete accanto a voi una persona seria, profondamente innamorata di voi. Se siete single, organizzerete bene la giornata, inventerete nuovi giochi con gli amici e dedicherete saggiamente del tempo al relax totale. Provate questo nuovo atteggiamento mentale, potrebbe migliorare alcune situazioni: siete pronti nei riflessi e la vostra concentrazione è ineccepibile. Nel lavoro, sarete flessibili e brillanti, primeggerete in tutti i settori. Se dipendete da qualcun altro, vi attende una giornata positiva, fortunata per situazioni che avete pianificato da tempo.

Oroscopo e stelle del 21 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. La giornata sarà valutata con un modesto punteggio di due stelle, indicando un momento considerato negativo secondo la carta astrale: la probabilità di non raggiungere l'obiettivo sarà considerevole.

In campo sentimentale, non tutto sarà tranquillo. Al contrario, vi troverete di fronte a più di un ostacolo. Per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi, mettendovi obiettivamente nei suoi panni e cercando di rilassarvi il più possibile. Se siete single, è meglio non forzare troppo le situazioni: comportarsi in modo forzato potrebbe portare a conclusioni diverse da quelle desiderate. Non trascurate la vostra salute: se vi sentite stanchi o irritati, non sottovalutate questi segnali. Dedicatevi a voi stessi nelle faccende personali, cercate di calmare la mente e di ricaricarvi, magari facendo qualcosa che vi piace e che vi permetta di liberare la mente. Sul fronte lavorativo, imprevisti potrebbero compromettere molti degli impegni pianificati per la giornata, sconvolgendo notevolmente il vostro programma.

Non lasciatevi sopraffare dall'ansia e cercate di mantenere la calma.

Acquario: ★★★★. Si prevede per il segno dell'Acquario un periodo in evoluzione piuttosto positivo. Secondo gli astri, la giornata sarà un'opportunità per comprendere e apprezzare ciò che avete attualmente. In amore, vi aspetta un recupero notevole: avrete una visione più chiara delle questioni che vi stanno a cuore e affronterete le situazioni con intelligenza e flessibilità. Sarà una giornata seducente per le coppie consolidate, ma anche per quelle più recenti ci saranno avvenimenti importanti in arrivo. Per i single, il vostro atteggiamento sarà caratterizzato da tenacia, razionalità, realismo e intraprendenza: la giornata si svilupperà agevolmente, grazie anche all'aiuto favorevole delle stelle.

Sarà il momento ideale per dedicare parte del vostro tempo al benessere fisico ed estetico, lasciando andare cattive abitudini ed eccessi. Sul fronte lavorativo, mostrerete propositività e capacità collaborativa, comprendendo che solo con una mentalità più aperta potrete ottenere grandi soddisfazioni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 21 novembre, prevede un periodo splendido oltre ogni più rosea attesa. I vostri astri sono pronti già da adesso a dare un ottimo sostegno appoggiati dalla splendida Luna nel vostro segno. In campo sentimentale, sarà un giorno felice, l'amore vi stuzzicherà, creando un'atmosfera di complicità con il partner e di profonda intesa. La vostra sfera emotiva si tingerà di felicità e sarete naturalmente inclini a mostrare la vostra considerazione nei confronti di famigliari, amici e persone stimate, ascoltando sempre pienamente e con interesse.

Sarà così un motivo in più, sicuramente ideale, per esprimere i vostri sentimenti e vivere serenamente l'andazzo quotidiano. Single, ci sarà tanta dolcezza in amore da dare e da chiedere, anche perché avete bisogno di calore, affetto, calde presenze. Questo cielo positivo riesce sempre a provocare incontri simpatici e allegri: grazie a dei segnali incoraggianti inizierete presto una nuova relazione. La vita familiare sarà serena e gli amori appena sbocciati vi regaleranno tanta felicità. Lavoro in lieve ripresa.