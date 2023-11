L'oroscopo della giornata di lunedì 20 novembre prevede un Ariete stravagante e poco affiatato sul fronte sentimentale, mentre Acquario sarà chiamato a dimostrare il proprio affetto nei confronti del partner. Mercurio permetterà invece ai nativi Sagittario di mettere in campo idee efficaci sul lavoro, mentre Pesci potrà godere di un rapporto sereno col partner.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 20 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 20 novembre 2023 segno per segno

Ariete: inizio di settimana caotico per voi nativi del segno.

Venere in opposizione e la Luna alle spalle non vi aiuteranno a comprendere cosa potete fare per il vostro rapporto. Il vostro atteggiamento stravagante poi non aiuterà molto. Sul lavoro avrete alcune buone idee grazie a Mercurio, ma attenzione a non correre troppo. Voto - 6️⃣

Toro: preparatevi ad accogliere una magnifica Luna in sestile nelle prossime ore. L'astro argenteo vi aiuterà a mettere in risalto il vostro rapporto, godendo di momenti decisamente più sereni. Sul fronte professionale avrete tutto il potenziale per svolgere al meglio le vostre mansioni. Dovrete soltanto essere sicuri delle vostre scelte. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Venere in trigono dal segno della Bilancia vi permetterà di godere di una relazione affiatata. Se siete single apprezzerete molto la compagnia di chi ci tiene davvero a voi. Sul lavoro l'influsso di Mercurio potrebbe invece causare qualche imprevisto, fortunatamente avrete sempre le forze per poter reagire. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di lunedì che vedrà la Luna arrivare in trigono dal segno dei Pesci.

Il vostro rapporto sarà ancora problematico, ciò nonostante riuscirete a vivere la vostra relazione con maggior maturità, prendendovi le vostre responsabilità. Potrà sembrare una cosa da poco, ma sarà un importante passo avanti. Sul lavoro Marte porterà buone energie, ma attenzione a non mettervi un gradino sopra gli altri.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista sentimentale. La Luna si allontanerà dal segno dell'Acquario nelle prossime ore, lasciando spazio a una splendida Venere in sestile. Single oppure no, siate più fiduciosi nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio vi darà una mano dal segno del Sagittario, ciò nonostante gli ultimi risultati potrebbero non essere così soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna arrivare nel segno dei Pesci. Potreste faticare un po’ a trovare la giusta intesa con la persona che amate, per cui meglio non avere grandi pretese. Sul fronte professionale alcune idee potrebbero non essere all'altezza considerato Mercurio in quadratura.

Meglio non correre troppi rischi per il momento. Voto - 6️⃣

Bilancia: inizierete la settimana con una bella Venere in congiunzione secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa, che vi permetterà di costruire una relazione forte e appagante. In ambito professionale le energie saranno molto buone. Mercurio in sestile inoltre porterà un certo entusiasmo, utile per portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: dopo un weekend così così in amore, la Luna si sposterà in una posizione più interessante in questo lunedì di novembre. Metterete in campo le vostre qualità migliori e il vostro rapporto si rivelerà decisamente più forte, ora e nelle giornate successive.

Sul fronte professionale Marte porterà energie utili per gestire i vostri progetti. Saturno poi fornirà buone risorse su cui investire, attenzione però a Giove opposto. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo, sarete in grado di mettere in campo idee efficaci, ottimizzando le vostre risorse e proponendo lavori ben studiati. In ambito amoroso sarà una giornata un po’ altalenante per la vostra relazione di coppia considerato che la Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro. Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Venere continuerà a rendere complicato il rapporto con la persona che amate secondo l'oroscopo. La Luna in sestile vi aiuterà ad ammorbidire un po’ questo periodo duro, ma in ogni caso avrete ancora molta strada da fare.

Sul fronte professionale Giove e Saturno saranno di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: con Venere in trigono dal segno amico della Bilancia sarete chiamati a esprimere tutto il vostro amore nei confronti del partner. Anche per voi single sarà un periodo importante se siete già impegnati in una potenziale storia d'amore. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in quadratura potreste faticare un po’ ad esprimerle al meglio. Voto - 8️⃣

Pesci: l'arrivo della Luna nel vostro cielo renderà questo periodo più interessante sul fronte sentimentale. Secondo l'oroscopo, dimostrerete una maggiore intesa e il vostro rapporto non potrà che beneficiarne. In ambito lavorativo Marte, Saturno e Giove saranno importanti alleati nella vostra scalata verso il successo. Voto - 8️⃣