Le previsioni dell'oroscopo del 24 novembre invitano i nati del Sagittario a non perdere la speranza ed essere deciso nel raggiungimento dei propri obiettivi. Intanto per l'Ariete vanno bene le cose sul lavoro.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: non siate troppo polemici in amore e cercate di cogliere al volo delle occasioni che si presenteranno sul vostro cammino, soprattutto nel lavoro. Siate pazienti nella vita di coppia.

11° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 24 novembre invitano a non perdere mai la speranza.

Se state lottando per raggiungere un obiettivo, non lasciatevi scalfire dai piccoli intoppi e siate decisi.

10° Gemelli: giornata molto movimentata, cercate di non essere troppo pretenziosi. Spesso vi lasciate trasportare dai troppi grilli nella testa che avete, e questo potrebbe creare qualche disguido.

9° Cancro: in amore è tempo di chiarire delle faccende in sospeso. Se avete avuto delle divergenze in questo periodo, adesso potete recuperare. Buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: non siete amanti dei cambiamenti radicali, tuttavia, ci sono dei casi in cui è necessario apportare qualche piccola modifica. In amore dovete essere più determinati.

7° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 novembre vi invitano a credere un po' di più in voi stessi. Se nel lavoro dovessero capitarvi delle piccole scocciature, cercate di affrontarle sempre con il sorriso.

6° Ariete: buon momento per il lavoro. I liberi professionisti dovrebbero aprirsi a delle nuove collaborazioni e opportunità.

La cosa importante, però, è non perdere mai di vista i vostri obiettivi.

5° Toro: cerate di essere un po' più propositivi e disponibili nei riguardi delle persone a cui tenete. Chiudervi in voi stessi dinanzi un problema potrebbe causare dei malumori.

I segni più fortunati del 24 novembre

4° in classifica Capricorno: mettete da parte l'orgoglio in amore e lasciatevi trasportare dagli eventi.

Nel lavoro è necessario essere un po' più intraprendenti. Non vi lasciate fermare dai piccoli ostacoli.

3° Acquario: cercate di essere meno sistematici. In ambito professionale è necessario essere audaci se volete arrivare davvero lontano. Giornata molto produttiva anche per l'amore.

2° Pesci: la Luna è favorevole, e questo vi sarà da grande aiuto per sbrogliare un grosso nodo che vi sta attanagliando da un po' di tempo. In amore dovete aprirvi alle nuove opportunità.

1° Leone: ottimo momento per l'amore secondo l'oroscopo del 24 novembre. Approfittate di Venere nel segno per lasciarvi andare a qualche piccolo momento di trasgressione, senza rimpianti.