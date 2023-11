L'oroscopo dal 20 al 26 novembre 2023 è pronto a mettere in rilievo una nuova settimana, la penultima del mese di novembre. Curiosi di sapere come andrà? Prima di iniziare a decantare le nuove previsioni con la classifica e le pagelle della settimana, ci piace dare un assaggio sui prossimi transiti astrali.

Il panorama relativo ai prossimi movimenti astrologici si presenta variegato e interessante. I sette giorni in arrivo vedono il dominio assoluto di un simbolo di Acqua: la Luna in Pesci lunedì 20 novembre darà inizio al tour settimanale. Il secondo transito arriverà mercoledì 22 novembre alle ore 18:19 con il passaggio della Luna in Ariete.

Sempre mercoledì 22 vedremo l'ingresso del Sole in Sagittario. La settimana lunare si chiuderà con l'ingresso della Luna in Toro prevista per venerdì 24 novembre. Altresì, sempre nella giornata del 24 novembre, assisteremo al passaggio di Marte in Sagittario.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 9. Secondo le previsioni, la settimana a venire per quanto riguarda l'amore indicano che sarà ottima. Alcune giornate saranno estremamente fortunate: mercoledì, grazie alla Luna nel segno, non vi annoierete di certo! Una profonda sensibilità vi accompagnerà e vi sosterrà nella gestione delle situazioni familiari. A casa, potreste dover mettere in campo un po' di comprensione per risolvere una questione.

Vivrete momenti magici con la persona amata: le stelle dipingeranno chiaramente emozioni profonde, condivise appieno con il vostro partner. Insomma, sette giornate vissute in positività, con tutta la vostra genuina naturalezza. Per i single, questa splendida settimana a molti di voi potrebbe portare possibilità illimitate. Grazie agli astri, come non accadeva da tempo, una situazione potrebbe prendere la piega auspicata.

La buona sorte sarà dalla vostra parte in quasi tutti gli ambiti. Nel lavoro compirete passi importanti per la crescita professionale.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno mercoledì 22 novembre (Luna in Ariete);

★★★★ martedì 21 e sabato 25;

★★★ lunedì 20 novembre.

♉ Toro: voto 8.

L'Oroscopo settimanale con piacere annuncia la presenza della Luna nel segno, venerdì 24 novembre: un ottimo periodo in arrivo, su tutti i fronti. Grandi soddisfazioni arriveranno anche dal settore professionale. Grazie alla positiva coalizione di pianeti pronti a regalare ottimi flussi astrali verso il vostro segno, è in programma una bella sorpresa a livello sentimentale, quasi sicuramente a fine settimana. Mostratevi disponibili e aperti a novità e cambiamenti, prendendo in considerazione eventuali decisioni importanti. Sul fronte lavorativo, occupatevi degli affari e concentrate l'attenzione su un progetto che, per questioni di tempo, avete dovuto trascurare. Nell'ambito amoroso, parlando di single, l'atteggiamento travolgente di una persona conosciuta per caso potrebbe sorprendervi non poco, ma non vi farà desistere dall'accettarne la compagnia.

Lasciatevi coinvolgere in nuovi hobby o interessi in quanto saranno utili per mantenervi attivi, sia fisicamente che mentalmente.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno venerdì 24 novembre (Luna nel segno);

★★★★ mercoledì 22 novembre;

★★★ martedì 21 novembre;

★★ lunedì 20 novembre.

♊ Gemelli: voto 5. L'oroscopo settimanale mette in risalto un periodo poco positivo. Per quanto riguarda il campo sentimentale, si suggerisce la possibilità che alcuni di voi possano affrontare una crisi emotiva. Oltre a un umore discontinuo, potrebbero riemergere ferite del passato mai completamente guarite (sia del partner che vostre, non è chiaro).

All'interno delle mura domestiche, potrebbe insorgere qualche tensione a causa di questioni finanziarie o forse per qualche piccola bugia detta in buona fede. Mantenete la calma, sicuramente riuscirete a trovare, insieme a chi amate, una soluzione per ogni problema. Per chi è single, fate attenzione al vostro comportamento nelle giornate indicate a massima negatività: alcune persone (che sapete) potrebbero reagire in base al vostro stato d'animo. Con stelle così antipatiche, non sarete esattamente l'espressione della gioia, possiamo affermarlo con certezza. Sul fronte lavorativo, la vostra pazienza verrà messa alla prova più volte. Prestate attenzione ai segnali che potrebbero arrivare dai vostri colleghi.

Evitate di perdere tempo con persone sbagliate: potreste commettere errori difficili da rimediare.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 20 e sabato 25;

★★★★ venerdì 24 e domenica 26;

★★★ mercoledì 22 e giovedì 23;

★★ martedì 21 novembre.

♋ Cancro: voto 7. Settimana abbastanza positiva, anche se con momenti che richiederanno una concreta riflessione. Per i single, martedì potrebbe essere caratterizzato dal motto: "Chiedete e vi sarà dato!" Una serie di stelle favorevoli regaleranno quel pizzico di sensibilità capace di far spazio all'amore: seguite i suggerimenti del cuore e, eventualmente, quelli dell'intuito. Dare e ricevere si incontreranno in un perfetto scambio!

Anche per chi è già in una relazione o vive da tempo una storia d'amore felice, questa la fortuna sarà in arrivo solo se l'amore è al primo posto nei vostri pensieri. Sforzatevi di tradurre questi buoni propositi anche nell'ambito lavorativo. Un maggiore senso di responsabilità, una buona dose di determinazione e molta volontà vi permetteranno di raggiungere i vostri obiettivi.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno martedì 21 novembre;

★★★★ giovedì 23 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 novembre;

★★ sabato 25 novembre.

♌ Leone: voto 6. Si preannuncia un periodo mediamente legato alla scontata routine. In campo sentimentale, sarà la vostra brillante inventiva a guidare le tre giornate di inizio settimana.

Nei progetti in cui credete, saprete sempre aggiungere un tocco di fantasia, che considerate indispensabile per rendere le cose diverse e per esprimere appieno voi stessi. Nonostante la vostra concretezza e razionalità, non rinunciate mai al quel vostro tocco piacevole di originalità, di cui andate fieri. La settimana per molti Leone inizierà in modo discreto, poi si prospetta particolarmente soddisfacente man mano che trascorreranno le ore. Per i single, gli influssi astrali promettono progressi, sensibilità e una grande forza fisica, sostenuti da un tocco magico dato da un pizzico di buona fortuna. È un periodo da sfruttare appieno: cercate di non lasciarvelo scorrere senza fare qualcosa di interessante.

Nel lavoro, sarete in grado di guardare oltre rispetto agli altri. Sfruttate al meglio le vostre carte e il successo sarà garantito. Weekend traballante!

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ martedì 21, mercoledì 22;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23 e venerdì 24;

★★★ sabato 25 novembre;

★★ domenica 26 novembre.

♍ Vergine: voto 7. Un discreto periodo si staglia all'orizzonte per tanti di voi. In questa settimana vi trovate a essere concentrarvi principalmente sulle cose riguardanti il lavoro. Ottimi, anzi, eccellenti risultati potrebbero essere alla portata di mano per risolvere eventuali problemi legati alla vostra attività, che potrebbero emergere in queste prossime giornate.

Prima di declinare un'opportunità per un colloquio chiarificatore o risolutivo riguardante la vostra attività, sarebbe saggio rifletterci su: "tentare non nuoce" dice il proverbio, e voi potreste trarne vantaggio. Avete già le capacità e una buona preparazione, ma forse ciò che vi manca è quel "qualcosa in più" che, in caso di necessità, farebbe la differenza. Nel campo amoroso, di recente potreste esservi accontentati di una relazione quotidiana e priva di passione. Tuttavia, presto le stelle non permetteranno più questo tipo atteggiamento rinunciatario: preparatevi a rivivere scenari appassionanti che per un po' avete vissuto solo nella vostra mente...

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno giovedì 23 novembre;

★★★★ lunedì 20 e mercoledì 22;

★★★ domenica 26 novembre;

★★ sabato 25 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. Sette giornate buone, tenendo conto della media generale. Il vostro partner potrebbe essere premuroso nei vostri confronti, felice di avere voi al suo fianco: sarà un motivo di orgoglio per molti di voi. Un'atmosfera di magia e romanticismo arriverà nella vostra vita sentimentale tra sabato e domenica. Con il vostro partner, le cose andranno alla grande, come ai bei tempi: scoprirete che, anche dopo anni di relazione, il vostro legame può ancora regalare molte sorprese, talvolta inaspettate.

Per i single, l'attenzione sarà rivolta agli affetti, alla famiglia, agli amici e all'amore per la bellezza della vita. Aspettatevi nuovi impulsi creativi, sia in città che in vacanza. Quando sarete immersi nella natura e nell'arte, potreste sentire qualcosa muoversi dentro di voi, spingendovi a esprimere le vostre emozioni più profonde. Chi ha rapito il vostro cuore ne sarà estremamente felice! Sul fronte lavorativo, martedì e mercoledì cercate di organizzare al meglio le varie attività, in modo da raggiungere, seppur parzialmente, gli obiettivi che vi siete prefissati.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno sabato 25 novembre;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23;

★★★ martedì 21 novembre;

★★ mercoledì 22 novembre 2023.

♏ Scorpione: voto 7. Il prossimo periodo, indicativamente sarà piuttosto regolare e in generale positivo. Giovedì e venerdì optate per la razionalità, giusto per affrontare al meglio una eventuale agitazione emotiva che potrebbe generare ansie o tensioni. È probabile che qualcosa o qualcuno possa distorcere la percezione della realtà, portando alcuni di voi ad arrabbiarsi. Occhio agli sbalzi d'umore o imprevisti fastidiosi. Tuttavia, questi ostacoli, pur sembrando insormontabili nel vostro pessimismo, potranno essere affrontati con più tranquillità se presi con calma. Nel campo lavorativo, anche durante i momenti più incerti, potrete sempre fare affidamento su un amico o collega fidato. Sfruttate la gentilezza e la disponibilità delle persone che conoscete in modo da rendere un po' più piacevole questa giornata. Per quanto riguarda l'amore, potreste sperimentare sentimenti altalenanti, simili a un viaggio sulle montagne russe: vi troverete in bilico tra il desiderio di libertà e la voglia di trascorrere del tempo in famiglia. Puntate esclusivamente sui giorni "si" (non sono pochi!).

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno domenica 26 novembre;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25;

★★★ venerdì 24 novembre;

★★ giovedì 23 novembre 2023.

♐ Sagittario: voto 6. La prossima settimana sarà caratterizzata da una piacevole routine. Nel campo dell'amore, il cielo abbastanza sereno renderà qualche evento piuttosto intenso. Finalmente, una persona non sarà più in guerra con voi, poiché da lunedì avrete il transito del Sole nel vostro segno. Perciò, questo periodo porterà una nuova fioritura nella vita di relazione. Vi sentirete più attraenti e vi lascerete affascinare da un partner (o da una bella persona...) che saprà conquistarvi con il suo fascino e con dolci parole. Avrete così l'opportunità di assaporare le gioie della vita, anche in coppia: sentirete di nuovo una piena sintonia con il grande amore della vostra vita. Se siete single, le capacità organizzative e l'umore miglioreranno gradualmente: una volta sistemati gli impegni pratici, potrete dedicarvi alla vita privata con maggior piacere. Dimostrerete la vostra simpatia verso un amico (o amica) che vi dimostra affetto da molti anni: chissà, forse sarà proprio questa la persona che vi offrirà l'amore che cercate da tempo! Nel lavoro, potrete contare sulla concentrazione e sull'originalità di idee. Entrate di denaro aggiuntiva se avete seminato bene e lavorato sodo: aspettatevi dei risultati nel breve periodo.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 20, mercoledì 22 (Sole in Sagittario);

★★★★ martedì 21, giovedì 23, domenica 26;

★★★ sabato 25 novembre;

★★ venerdì 24 novembre 2023 (Marte in Sagittario).

♑ Capricorno: voto 6. In previsione sette giornate discrete, se prese nel complesso. Diciamo che sarà un periodo buono, con giornate piacevoli e altre meno, ma non per questo da gettare alle ortiche, sia chiaro. Forse è inutile inseguire obiettivi sapendo che, almeno per ora, molti di essi potrebbero essere più accessibili in periodi migliori. State attenti a non essere eccessivamente esigenti in ambito sentimentale: la testardaggine e la gelosia potrebbero causarvi qualche complicazione nelle relazioni. Se possibile, considerate umilmente la possibilità di dover fare un passo indietro in quella questione che sapete solo voi... Senza motivo apparente, potrebbero riemergere timori e ansie che credevate superati. Parlatene con un amico o un'amica di fiducia. Il vostro partner, poi, potrebbe chiedere spazi più ampi per sé stesso. Non saltate subito alle conclusioni negative, ma con calma allentate la presa: non scapperà certo via... Sul fronte lavorativo, lunedì e martedì potreste sembrare distanti o riservati, il che potrebbe scoraggiare qualsiasi tentativo di avvicinamento da parte dei colleghi, suscitando critiche.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ giovedì 23, sabato 25;

★★★★ mercoledì 22, venerdì 24, domenica 26;

★★★ lunedì 20 novembre;

★★ martedì 21 novembre.

♒ Acquario: voto 6. I prossimi sette giorni saranno in media normali. Nel campo sentimentale sarà cruciale dare una svolta alla vostra realtà affettiva: è richiesta una maggiore partecipazione emotiva, soprattutto se siete impegnati in una relazione di lunga data. È urgente non dare nulla per scontato. Per chi invece ha iniziato da poco una nuova storia e convive, è essenziale rafforzare il legame nutrendolo con gesti affettuosi e autentiche dimostrazioni di affetto, evitando complicazioni o limitazioni. Solo così il rapporto con il vostro partner migliorerà. Per chi è single, avvertite dei cambiamenti senza sapere esattamente cosa stia accadendo? Questa sensazione sarà ancor più palpabile per chi è alla ricerca di un legame affettivo da tempo. Potreste scoprire che i sentimenti per una persona, in precedenza vista solo come un buon amico, stanno gradualmente cambiando, nonostante la vostra volontà contrastante. Questo potrebbe turbare un po', ma allo stesso tempo, vi renderà estremamente felici. Nel lavoro, le stelle vi offriranno diverse opportunità interessanti. Potreste fare degli acquisti vantaggiosi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ mercoledì 22, venerdì 24;

★★★★ martedì 21, giovedì 23, sabato 25;

★★★ domenica 26 novembre;

★★ lunedì 20 novembre 2023.

♓ Pesci: voto 10. L'oroscopo della settimana anticipa l'arrivo della Luna nel vostro segno proprio a inizio periodo. Dopo giorni pesanti, il dinamismo e la vitalità portati dalla Luna, insieme al suo aspetto armonioso con Venere, vi faranno sorridere con sincerità. Possibili sorprese durante il periodo, forse da un membro della famiglia, un amico o anche solo per sentito dire. Sarà una settimana da trascorrere nei momenti liberi con gli amici o dedicata ad attività sportive, soprattutto in giochi di squadra. Sul fronte lavorativo, ci saranno incontri, colloqui o l'avvio di progetti che riguarderanno il vostro settore. Un consiglio importante: per risolvere un problema persistente, analizzate attentamente la causa principale e, una volta individuata con chiarezza, tagliate con decisione, indipendentemente dalle conseguenze! Nel campo amoroso, il cielo sta per dare un chiaro segnale di via libera. Osate proposte puntando sulla vostra simpatia: saranno accolte con entusiasmo. Questa iniezione di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità comporterà un netto recupero della vostra forma, sia fisica che mentale.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: