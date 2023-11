L'oroscopo della giornata di sabato 18 novembre prevede una Luna crescente spostarsi nell'Acquario, segno che saprà gestire al meglio la propria relazione sentimentale, mentre Toro sarà condizionato dalla Luna. Cancro dovrà controllare le spese, mentre Sagittario riuscirà a essere concreto sia in amore che al lavoro.

Oroscopo 18 novembre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vede la Luna in sestile dal segno dell'Acquario. Venere sarà in opposizione per cui attenzione al vostro modo di approcciarvi col partner. Sul fronte lavorativo Mercurio in trigono vi permetterà di avere le idee chiare su come svolgere le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in quadratura condizionerà negativamente questa giornata. Potreste non essere così amichevoli nei confronti del partner e non sarà facile vivere un rapporto affiatato. Nel lavoro a volte non è necessario mettere l'accento anche nei punti più insignificanti. Voto - 6️⃣

Gemelli: con Mercurio in opposizione dal segno del Sagittario non sempre avrete un quadro chiaro della situazione in ambito professionale. Sarà necessario prendersi qualche momento per riflettere e capire come procedere. In ambito amoroso il vostro rapporto continuerà a splendere grazie alla Luna e Venere in trigono. Anche voi single sarete piuttosto romantici. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà necessario controllare bene le spese in questo periodo.

Il lavoro procede bene, ma potreste aver bisogno di mettere qualcosa da parte per eventuali acquisti futuri. Sul fronte sentimentale il vostro rapporto non sarà particolarmente affiatato a causa di Venere in quadratura. Dovrete avere pazienza, ma soprattutto essere comprensivi e rispettosi nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in opposizione potrebbe rendere più complicata questa giornata.

Venere in sestile vi darà una mano, ma sappiate che non potrete basare il vostro rapporto soltanto sulle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, ma con Marte in quadratura le energie a disposizione potrebbero non essere molte. Voto - 7️⃣

Vergine: il fine settimana inizierà in modo abbastanza soddisfacente.

Ci sarà una piacevole tranquillità all'interno del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere in grado di affrontare eventuali imprevisti considerato Mercurio in quadratura. Fortunatamente potrete contare su Marte e Giove per ottenere discreti successi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima. Luna e Venere vi permetteranno di iniziare bene il weekend. Non abbiate paura di manifestare le vostre emozioni, perché questo cielo vi aiuterà parecchio. Sul fronte professionale la comunicazione sarà importante per lavorare bene in gruppo e svolgere i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vede la Luna in quadratura.

Potreste essere un po’ troppo permalosi in famiglia o nei confronti del partner, ma sappiate che in questo modo non avrete ragione: chiedete scusa se avete commesso un errore. Sul fronte professionale Marte sarà favorevole. Avrete energie a sufficienza per gestire adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: un quadro astrale che vi permetterà di essere concreti. In amore Luna e Venere vi metteranno in una posizione agiata per il vostro rapporto, che procederà lungo la giusta direzione. Sul fronte professionale promuoverete solo idee valide che possano permettervi di raggiungere interessanti successi. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di sabato che vede il pianeta Venere in quadratura.

La vostra relazione farà fatica a brillare, ma non mollerete nel tentativo di riprendere in mano la vostra storia d'amore. In ambito lavorativo Marte porterà buone energie, mentre Giove vi darà un pizzico di fortuna. Voto - 7️⃣

Acquario: inizierete il fine settimana con la Luna in congiunzione che vi permetterà di sentirvi più vicini e affiatati con la persona che amate. Sul fronte lavorativo non ve la caverete male grazie a Mercurio in sestile, che vi aiuterà a trovare la strada migliore per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: essere sempre scorbutici nei confronti degli altri non vi aiuterà a costruire rapporti migliori con le persone intorno a voi. Imparate a non aggredire la gente per questioni da poco. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe portare qualche imprevisto, ciò nonostante avrete comunque un cielo a supportarvi per raggiungere discreti successi. Voto - 6️⃣