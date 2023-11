Cosa ha in serbo l'oroscopo del 28 novembre? Scopriamolo insieme dando un'occhiata anche alla classifica ordinata dall'ultimo al primo segno zodiacale.

Gli ultimi quattro segni

12° Ariete: se ci sono stati dei disguidi di recente, adesso è tempo di recuperare. Dal punto di vista professionale siete un po' indecisi su alcune proposte che avete ricevuto. Prendetevi tutto il tempo che vi serve.

11° Bilancia: non vi arrenderete al primo ostacolo. La vita ne è piena e voi non dovete fare altro che superarli uno ad uno. Questo vi renderà molto più forti e consapevoli di voi stessi e delle vostre capacità.

10° Gemelli: le emozioni sono al centro della vostra attenzione in questo momento. Nel bene o nel male siete piuttosto sensibili. Cercate di circondarvi di persone che sono in grado di sollevare il vostro umore.

9° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 28 novembre vi invitano ad essere un po' più pragmatici. In ambito sentimentale, invece, potete lasciarvi andare se volete vivere delle belle emozioni.

Previsioni posizioni centrali

8° Leone: in ambito sentimentale siete piuttosto sicuri di voi, tuttavia, cercate di non assumere un'aria troppo spavalda che potrebbe diventare controproducente. Nel lavoro, invece, vincerà chi è tenace.

7° Scorpione: se vi siete trovati al centro di un qualche equivoco, cercate di rimediare.

Ricordate che non è mai troppo tardi per chiedere scusa o per fare un passo indietro ammettendo di aver commesso degli errori di valutazione.

6° Sagittario: non vi abbattete se non siete riusciti ad ottenere un traguardo importante al primo colpo. Nella vita è necessario insistere e non smettere mai di lottare e inseguire i propri sogni.

5° Cancro: meglio essere concreti in questo periodo e non perdersi troppo in chiacchiere. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere pazienti e, soprattutto, bravi a cogliere al volo le varie opportunità.

Oroscopo 28 novembre, segni fortunati

4° Toro: nella vita ci si può concedere qualche strappo alla regola, non è necessario essere sempre troppo rigorosi.

In ambito professionale dovete inseguire i vostri obiettivi, sempre e comunque.

3° Capricorno: secondo l'oroscopo del 28 novembre, i nati sotto questo segno devono insistere di più su se stessi. Insistete su di voi e vedrete che non ve ne pentirete. In amore ci vuole determinazione, perseverate.

2° Acquario: ci sono dei momenti in cui sentite il bisogno di circondarvi dei vostri affetti. Questo è uno di quei momenti, quindi, non esitate a palesare il vostro stato d'animo. In amore dovete essere energici e pieni di iniziativa.

1° Pesci: sul lavoro è importante mettercela sempre tutta per svolgere le proprie mansioni al meglio. Questo vale anche per quanto riguarda la sfera affettiva. Fate del bene e vedrete che, prima o poi, tornerà indietro.