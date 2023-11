L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 novembre 2023. In evidenza la terza giornata dell'attuale settimana, ossia quella di mercoledì. Allora, curiosi di appurare quale sarà il segno migliore in assoluto? La scelta in questo contesto cadrà sulla sestina dello zodiaco relativa alla prima metà: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A fare da bilanciere senz'altro una promettente Luna in Ariete. Ottimo periodo per il Cancro.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 22 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. La posizione attiva della Luna, domani in entrata nel vostro segno, renderà questo nuovo mercoledì di novembre non solo piacevole, ma anche straordinario. Le coppie avranno l'opportunità di godersi appieno questo mercoledì, in cui la gioia potrebbe essere travolgente, specialmente se si coltiva una buona relazione, permettendovi di trascorrere insieme a chi amate una serata straordinaria. I single potranno superare le delusioni passate lasciando da parte l'orgoglio e aprendosi alle emozioni, magari sperimentando nuove esperienze. Seguite il vostro istinto e lasciatevi guidare verso chi vi attrae di più: potrebbero nascere rapporti vivaci, ricchi di una forte carica sentimentale, e forse persino qualcosa di serio.

Le configurazioni astrali sembrano propizie per compiere azioni coraggiose e trasformative anche sul fronte lavorativo. In programma offerte che potrebbero rivoluzionare la vita.

Toro: ★★★★. Giornata sottoposta ai soliti alti e bassi dettati dai periodi routinari: chi ha detto che la normalità è negativa? L'attenta influenza di stelle parzialmente di parte vi concederà una sufficiente sensibilità nel percepire gli umori e i sottili cambiamenti negli stati d'animo della persona amata.

Questo vi permetterà di comprendere i desideri di chi avete a cuore, le cose che danno piacere e ciò che invece non gradisce. In caso di maretta, evitate lo scontro a favore di un mesto ritiro: ritagliandovi dei momenti solo per voi e riflettete. Per i single, nelle prospettive future si intravede un incontro significativo: una seduzione nuova presto si svilupperà in luoghi fuori dal comune.

In questo periodo, poi, diversi momenti di serenità potrebbero aiutare ad affrontare alcune questioni abbastanza impegnative. Farete progressi concreti, avvicinandovi sempre di più agli obiettivi, soprattutto sul fronte lavorativo: sarà cruciale sfruttare le competenze accumulate nel tempo.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del 22 novembre mette in primo piano la possibilità di dover affrontare un periodo sottotono. L'influenza disarmonica di parte delle stelle può generare confusione nella sfera sentimentale. Potreste sentirvi incerti riguardo ad alcune questioni di coppia, e ciò potrebbe dare l'idea (sbagliata) di una crisi nella relazione, tale da causare sofferenza. Tuttavia, è possibile trovare la forza interiore per reagire e cercare la soluzione migliore per ripristinare la serenità nella coppia.

Per i single, potrebbe esserci un senso di ansia, portando agitazione in vari aspetti della vita. È consigliabile prendersi del tempo e respirare profondamente, prima di sentirsi esauriti prima ancora di entrare nel vivo della giornata. Farsi comprendere dalle persone vicino a voi, potrebbe risultare difficile, specialmente se tenderete a chiudervi in voi stessi. Alcuni potrebbero sentirsi stanchi della routine lavorativa e desiderare un cambiamento: calma! Servirà semplicemente rallentare i ritmi, anziché cercare cambiamenti radicali.

Oroscopo e stelle del 22 novembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo periodo in arrivo! Le coppie potrebbero vivere una giornata da sogno insieme al proprio partner, grazie a un ritrovato equilibrio.

È importante dedicare del tempo a fare cose insieme, anche quelle che potrebbero non sembrare affascinanti a prima vista, ma, successivamente, in grado di portare a piacevoli sorprese. Questa nuova tendenza vi farà sentire sicuri e in sintonia reciproca, grazie a transiti astrali favorevoli che creeranno un'atmosfera allegra e romantica. Da mettere in conto anche un tocco di malizia per la gioia della persona amata. Per i single, questo sarà un momento sorprendente in cui poter incontrare qualcuno di affascinante. Siate aperti a concedetevi un'altra opportunità, superando i pregiudizi e aprendovi nell'esplorare l'amore, magari per la prima volta. Potreste trovare una nuova determinazione sul lavoro: un'energia vitale vi motiverà a svolgere le attività professionali con grinta.

Leone: ★★★★★. Si preannuncia una giornata assai promettente, in molti casi dedicata alla distensione e al buon dialogo. In diversi momenti sentirete un forte bisogno di affetto e stimoli dal parte partner. Le stelle favoriranno l'apertura e la socialità, rendendo la giornata piena di opportunità, alcune davvero calde e intriganti, ottime per ravvivare la passione nella relazione di coppia. Per i single, potrebbe esserci un miglioramento nell'atteggiamento generale, passando da un periodo negativo a uno positivo: cercate di essere più presenti con persone appena conosciute, esplorandone il potenziale. Sarà un ottimo inizio che potrebbe portare qualcosa di interessante per il futuro! Le vostre migliori qualità sul lavoro, come la pazienza, la calma e la capacità razionale di risolvere le questioni con garbo, vi guideranno verso il successo e vi faranno ottenere stima e consenso generale dai colleghi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 22 novembre, indica un periodo stabile, positivo quanto basta, anche se intermezzato da piccoli intoppi. L'amore sarà sufficientemente alla vostra portata, protagonista sia per le coppie consolidate nel tempo sia per i nuovi amori. In arrivo possibili momenti di dolcezza, anche intensa, accanto ad una persona davvero speciale: chissà... Il pianeta Venere sarà abbastanza positivo, attivo quel tanto che serve, promettendo un mercoledì piacevole in fatto di nuove emozioni, la maggior parte tutte da trascorrere con il proprio partner. Anche se alcuni single potrebbero preferire rimanere tali per un altro po' di tempo (scelta di vita personale), le stelle spesso riservano sorprese non messe in conto: potrebbe scoccare la "famosa scintilla", improvvisamente: magari in un attimo, mentre camminate per strada, troverete due dolci occhi nei quali ritroverete una grande voglia di vita!

Sul fronte lavorativo, il vostro ruolo sarà di rilievo: sarete capaci di instaurare buoni rapporti con tutti, compresi i colleghi più critici.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 novembre.