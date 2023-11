Le previsioni dell'oroscopo del 29 novembre 2023 prevedono novità in arrivo per quanto riguarda i Cancro, specie in amore. I Bilancia, invece, stanno vivendo un momento un po' altalenante dal punto di vista delle emozioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete un po' indecisi su alcune scelte da fare, ma la cosa importante è non dimenticare mai quelli che sono i vostri obiettivi e i fini ultimi delle vostre azioni.

11° Pesci: l'Oroscopo del giorno 29 novembre vi invita ad essere più tenaci. Non perdete la speranza, anche quando le circostanze vi spingerebbero a farlo.

In amore è tempo di sfoderare le vostre armi vincenti.

10° Bilancia: momento un po' altalenante per quanto riguarda le emozioni. Vi sentite un po' indecisi, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere e non prendere decisioni frettolose.

9° Vergine: ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario prendere una posizione e schierarsi da qualche parte. In ambito professionale dovete essere un po' più dinamici e propositivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: siete molto coinvolti emotivamente in una situazione che vi sta dando un po' il tormento, Talvolta per risolvere delle faccende è necessario prenderne le distanze.

7° Scorpione: secondo l'oroscopo del 29 novembre i nati sotto questo segno sono un po' incupiti.

Se c'è qualcosa che vi turba, cercate di liberarvene e di non prendere decisioni troppo in fretta.

6° Sagittario: in amore è necessario essere audaci. Se siete indecisi sul da farsi, forse è il caso di ascoltare il consiglio di una persona chiara. Una sana chiacchierata potrebbe aiutare molto.

5° Gemelli: ci vuole coraggio per portar a termine i traguardi più ambiziosi.

In certi casi è necessario anche essere meno polemici e lasciarsi trasportare dalle emozioni che vi capita di provare.

Astrologia segni fortunati

4° in classifica Cancro: ci sono situazioni che vi spingono ad essere un po' troppo rigidi e inflessibili. Questo, però, vi genera un certo turbamento. Novità in arrivo per quanto riguarda l'amore.

3° Capricorno: nuovi risvolti per quanto riguarda la professione. Se siete alla ricerca di una nuova attività o di un cambiamento, presto potreste essere accontentati ma non dovete arrendervi.

2° Leone: in amore potreste essere spiazzati da una notizia. Cercate di essere decisi e di non perdervi in chiacchiere. Spesso tendete ad essere aggressivi, ma lo fate solo come strumento di difesa.

1° Acquario: ascoltate il vostro cuore e cercate di seguire quello che vi dice. A volte le reazioni di pancia sono quelle migliori e che portano ai risultati più vantaggiosi ed efficienti.