L'oroscopo della settimana che va dal 27 novembre al 3 dicembre invita i nati sotto il segno del Sagittario a non fermarsi alle apparenze. Per i Toro sono previsti nuovi incontri.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: osate e non abbiate paura di mettervi in gioco. Nella vita è necessario darsi da fare e non fermarsi alle apparenze. Dal punto di vista professionale dovete stare molto attenti.

11° Toro: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Per le relazioni durature, invece, forse è necessario mollare un po' la presa e lasciare più libertà.

10° Cancro: ci sono dei cambiamenti a cui è necessario adattarsi. Siete persone molto abitudinarie, ma in certi casi bisogna fare uno strappo alla regola.

9° Capricorno: avrete bisogno di una piccola pausa per rifocillarvi e rigenerarvi. Dal punto di vista sentimentale non apritevi con le persone sbagliate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: giornata molto produttiva sul lavoro, un po' meno dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Siete polemici su alcune faccende, cercate di sciogliervi di più.

7° Acquario: in amore è necessario osare e farsi avanti. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità molto interessanti che potrebbero cambiare radicalmente i vostri ritmi di vita.

6° Gemelli: dovete imparare a tenere un po' la lingua a freno. Spesso vi rendete protagonisti di uscite un po' sgradevoli.

5° Scorpione: nel lavoro è necessario tenere alta la concentrazione. In amore potreste avere bisogno di una marcia in più per riuscire a portare a termine un obiettivo che vi siete prefissati.

Segni fortunati dal 27 novembre al 3 dicembre

4° in classifica, Sagittario: non fermatevi alle apparenze soprattutto dal punto di vista sentimentale. Date sempre una seconda chance alle persone altrimenti potreste pentirvi.

3° Leone: potrebbe essere nell'aria un cambiamento molto interessante. Se siete in attesa di una risposta cercate di dare tempo al tempo e non precipitatevi subito a trarre delle conclusioni.

2° Bilancia: attenti alle finanze in quanto potreste avere delle spese impreviste. Sul lavoro le cose vanno molto bene, ma dovete essere più presenti in amore. Sta per arrivare una proposta inaspettata.

1° Vergine: momento di grande passione per quanto riguarda l'amore. Non perdetevi d'animo e insistete fino alla fine per raggiungere un traguardo.