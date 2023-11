L'oroscopo da lunedì 4 a domenica 10 dicembre prevede il sopraggiungere di un periodo lavorativamente ottimale per i nati sotto al segno dell'Ariete, seguiti a ruota da un Cancro che non sembra voler abbandonare la propria fortuna. Settimana di recupero anche per i nati dell'Acquario, mentre lo Scorpione avrà finalmente la possibilità di immergersi in un periodo a dir poco interessante sotto vari punti di vista.

Di seguito, l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - una settimana interessante e produttiva è quella che si stanzia di fronte al segno zodiacale in questione.

Ottime proposte lavorative permetteranno all'Ariete di ampliare i propri orizzonti e cambiare definitivamente la propria vita. Ottimi risultati per coloro che hanno deciso di intraprendere una determinata strada e mettersi in gioco.

Toro - riuscire a ottenere qualche vittoria non sarà semplice, ma non per questo bisognerà abbattersi. La prima settimana di dicembre è quella più propizia per iniziare a seminare qualcosa, preparandosi così ad un raccolto ricco e gioioso nel corso delle settimane a seguire.

Gemelli - valutare attentamente le varie strade che si apriranno lungo il cammino non sarà di certo una perdita di tempo. Analizzare attentamente le proprie scelte, allontanando la fretta, aiuterà a ridurre le possibilità di cadere in errore.

Chiedere consiglio a persone più esperte e fidate si rivelerà sicuramente utile.

Cancro - stando alle previsioni dell'oroscopo, la nuova settimana permetterà agli astri di elargire la propria energia positiva anche al segno del Cancro, rendendolo uno dei segni più fortunati dell'intero periodo. Godersi la tranquillità con gioia, condividendola con le persone amate, aiuterà a rafforzare i vari rapporti interpersonali.

Leone - ottime notizie potrebbero sopraggiungere all'interno della sfera professionale, migliorando in alcuni casi anche quella emotiva e relazionale. Attenzione a non abbattersi quando le cose non sembrano andare come sperato: la posizione astrale è ottimale, ma qualche interferenza potrebbe farsi portatrice di ritardi non preventivati.

Vergine - grandi novità sembrano ergersi all'orizzonte per il segno della Vergine, ma non è questo il periodo migliore per rilassarsi. L'oroscopo della settimana in questione prevede il sopraggiungere di qualche grattacapo, ma basterà non farsi cogliere impreparati per riuscire a venirne fuori tranquillamente.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualcosa di importante sembra avvicinarsi rapidamente al segno della Bilancia. Che si tratti di un incontro speciale, di una notizia lavorativa o semplicemente di una risposta attesa da tempo, riuscirà a rendere la nuova settimana sorprendente. Instaurare rapporti duraturi non sarà complicato, così come risulterà semplice fortificare i rapporti già costruiti da tempo.

Scorpione - periodo interessante anche per il segno dello Scorpione. Gli astri assumeranno ben presto una posizione migliore rispetto alla settimana precedente, indirizzando il proprio flusso energetico in maniera più precisa ed equilibrata. Sbagliare potrà sembrare difficile, ma non impossibile, motivo per cui bisognerà comunque fare attenzione.

Sagittario - anche per il segno del Sagittario, la nuova settimana del mese di dicembre sembra volersi rivelare interessante. Indipendentemente che si parli di lavoro, di studio o semplicemente di rapporti interpersonali, l'oroscopo non può che mostrarsi positivo. Sarebbe meglio farsi trovare pronti ad accogliere l'arrivo di buone notizie, specialmente se negli anni si è seminato bene.

Capricorno - nonostante molte risposte tardino ad arrivare, il Capricorno ha avuto la possibilità di sistemare definitivamente tutte quelle questioni lasciate in sospeso per troppo tempo. Essere buoni è utile e gratifica non poco, ma solo fino a quando gli altri non iniziano ad approfittarsene. Saper scindere i legami buoni da quelli corrotti è importante.

Acquario - arrivano novità inattese anche per l'Acquario. Stabilire delle priorità senza mai perdere di vista il proprio obbiettivo potrebbe risultare fondamentale. Organizzare al meglio il proprio lavoro, od anche lo studio, si rivelerà una mossa astuta per non farsi cogliere impreparati.

Pesci - il periodo che sta per sopraggiungere potrebbe non essere così buono come sperato.

Riuscire ad incastrare gli impegni con i propri hobby non sarà semplice e in alcuni casi ci si ritroverà a dover prendere una scelta. Lavorare troppo non fa bene al fisico né alla mente, ma se si vogliono raccogliere presto i frutti dei propri sacrifici bisognerà stringere i denti ed andare avanti a testa bassa.