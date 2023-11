L'oroscopo del weekendl 4 e 5 novembre vedrà nuovi obiettivi professionali per i nati Scorpione, mentre l'umore dei nati Leone non sarà sempre al top. L'Acquario potrebbe apparire un po’ cinico, sia in amore che al lavoro, mentre Marte potrebbe causare un po’ di stress e stanchezza ai nati Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 4 al 5 novembre.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 novembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale un po’ anonima durante il prossimo weekend. Questo cielo sarà poco influente, e voi per primi potreste non dimostrare particolare interesse nei confronti della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non vi darà più noie. Alcuni progetti andranno sicuramente meglio, ma non sarete ancora tra i migliori del settore. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono in questo fine settimana. Tra voi e il partner ci sarà di mezzo la Luna, che potrebbe rendere più complicato il vostro rapporto, nonostante Venere in trigono. Anche sul fronte professionale potrebbe esserci qualche problema di troppo, che faticherete a risolvere, complice Mercurio e Marte in opposizione. Voto - 6️⃣

Gemelli: la Luna in sestile dal segno del Leone vi aiuterà a rendere questo fine settimana meno pesante sul fronte sentimentale. Ci sarà comunque una maggior calma e miglior comunicazione tra voi.

Nel lavoro avrete bisogno di trovare una direzione, un progetto davvero valido su cui investire tempo e risorse. Voto - 7️⃣

Cancro: ottimo cielo per voi nati del segno in questo primo weekend di novembre. Sul fronte amoroso Venere si prenderà cura di voi, aiutandovi a vivere un rapporto sereno e affiatato. Per quanto riguarda il lavoro, potrete contare sul sostegno di stelle come Mercurio, Marte, Saturno e Giove per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Leone: la Luna in congiunzione renderà questo weekend più movimentato per voi e per il partner. Anche voi single sarete più attivi, alimentando la vostra vita sentimentale e sociale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bisognerà correre ai ripari considerato che pianeti come Mercurio e Marte saranno in quadratura.

Alcuni progetti potrebbero subire una battuta d'arresto, e sarà necessaria una riorganizzazione. Voto - 7️⃣

Vergine: single oppure no, sarete in grado di dimostrare al meglio le vostre emozioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio, Marte e Giove vi metteranno nelle condizioni più adatte per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale positiva sul fronte sentimentale grazie alla Luna in sestile Il rapporto con la persona che amate andrà bene. Anche voi single dimostrerete maggiore interesse verso una persona che da sempre vorrebbe entrare a far parte della vostra vita. In ambito lavorativo questo cielo non avrà molto da offrirvi.

Dovrete metterci dunque del vostro affinché possiate raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali altalenanti dal punto di vista amoroso secondo l'oroscopo del prossimo weekend. L'astro argenteo infatti sarà in quadratura dal segno del Leone, mentre Venere vi favorirà dal segno della Vergine. Con questo quadro astrale, non sempre potrebbe esserci una perfetta intesa con il partner. Molto bene invece il settore professionale, grazie a stelle come Mercurio, Marte e Saturno, che saranno in grado di aiutarvi a mettere insieme ottimi progetti e fissare nuovi obiettivi professionali. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in Leone vi darà una mano in questo fine settimana. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante ci sarà una maggior tranquillità all'interno del vostro rapporto.

Sul fronte professionale ve la caverete piuttosto bene, anche se avrete ancora un discreto margine per migliorare. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile e soddisfacente grazie a Venere in trigono. Dopo alcune giornate travagliate a causa della Luna, potrete godervi un weekend più tranquillo e in armonia con la persona che amate. In ambito lavorativo avete fatto importanti passi avanti, ma adesso è arrivato il momento di chiudere al meglio alcuni importanti progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in opposizione dal segno del Leone, e stelle come Mercurio e Marte in quadratura, potreste apparire un po’ cinici in questo fine settimana. Sul fronte professionale non dovrete guardare solo al vostro successo, soprattutto se sarete coinvolti in mansioni di gruppo.

Anche in amore dovrete pensare maggiormente al benessere del partner per poter vivere un rapporto migliore. Voto - 6️⃣

Pesci: settore professionale che prenderà il volo in questo periodo. Questo cielo sarà splendido per cercare di ottenere grandi risultati, e buttare giù idee di più ampio respiro. Per quanto riguarda i sentimenti avrete ancora molto da recuperare, e purtroppo non sarà questo weekend a cambiare le carte in tavola. Voto - 6️