L'oroscopo della giornata di mercoledì 13 novembre vedrà un Sagittario particolarmente attento e scrupoloso in ambito lavorativo, mentre il Toro sarà più rilassato in amore. I nativi Vergine potranno vivere una situazione migliore in amore, mentre l'Ariete sentirà la necessità di fare qualcosa di più concreto sul posto di lavoro.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti con la relativa classifica giornaliera.

Previsioni oroscopo mercoledì 13 novembre 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in evidente calo in questo periodo a causa di Venere in quadratura.

Potrebbe manifestarsi qualche tensione tra voi e il partner, che potrebbe mettere in discussione il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di fare le cose per bene, di essere più concreti nei vostri progetti, cercando di raggiungere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale secondo l'Oroscopo. Venere in trigono dal segno amico del Capricorno vi permetterà di essere più rilassati nei confronti del partner, e dare un tono più emotivo alla vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro la situazione sarà abbastanza tranquilla, con risultati in linea con le aspettative. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì abbastanza serena per voi nativi del segno.

Con il partner riscoprirete alcuni piacevoli aspetti, che verranno esaltati dalla Luna in sestile. Se siete single vi riaprirete a nuove emozioni da vivere. In ambito lavorativo sarete mossi da Marte in sestile e Giove in congiunzione, ma serviranno anche buone idee per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo difficile in amore ora che questo cielo sembra essersi messo contro di voi.

Il rapporto con il partner non sarà così affiatato a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Le cose non miglioreranno facilmente se non metterete in mostra i vostri sentimenti più positivi. Sul fronte professionale continuerete a gestire bene le vostre mansioni, anche se potrebbe esserci qualche distrazione di troppo.

Voto - 6️⃣

Leone: sarà un mercoledì stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Anche se Venere non sarà più così favorevole, ci penserà la Luna a darvi il giusto pretesto per avvicinarvi alla persona che amate. Riguardo al lavoro, sarete ancora competitivi grazie a Marte e Giove e Mercurio, capaci di mettere insieme buone soluzioni per i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Vergine: il pianeta Venere in trigono vi permetterà di vivere una situazione più comoda in ambito sentimentale. Sarà più facile capire i sentimenti della vostra fiamma, e riuscire a costruire una relazione più affiatata. Sul posto di lavoro invece sarete ancora sulla difensiva. Questo cielo limiterà la vostra creatività, e non sarà facile riuscire a fare progressi.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che sta crollando a causa di questo cielo contrario. La vostra storia d'amore si farà complicata a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Anche voi single faticherete a essere desiderabili. Concentratevi di più su voi stessi e su come potete migliorare. In ambito lavorativo darete prova delle vostre abilità, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo intenso di emozioni per voi nativi del segno ora che Venere porterà benessere della vostra vita sentimentale. Godrete di un cielo stupendo per stare bene insieme alla persona che amate, per cui approfittatene e date il meglio di voi. Sul fronte professionale farete buoni progressi, e vi sentirete incentivati a dare di più.

Voto - 8️⃣

Sagittario: il rapporto con il partner continuerà a darvi soddisfazioni in questo periodo grazie alla Luna in trigono. Anche se Venere ha lasciato il vostro cielo, troverete comunque un pretesto per condividere tutto di voi con la persona che amate. Nel lavoro Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte, portando idee e energie a sufficienza per raggiungere il successo che meritate, prestando attenzione a ogni particolare. Attenzione però a Giove e Mercurio contro. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Venere sarà favorevole in questo periodo, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, attenzione a non correre troppo in amore, almeno non in questo periodo. Avrete prima bisogno di comprendere meglio i sentimenti del partner, e cercare di stabilire un buon legame.

Nel lavoro ve la caverete abbastanza bene grazie a Saturno, che vi stimolerà a non mollare mai. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di mercoledì interessante per quanto riguarda il lavoro. Le vostre idee potrebbero portarvi lontano. Dovrete soltanto essere più sicuri delle vostre potenzialità e dare il meglio in ogni situazione. In amore la Luna vi permetterà di entrare in empatia con la persona che amate, e costruire un legame più forte e duraturo. Voto - 8️⃣

Pesci: il rapporto con il partner non sarà affatto male in questo periodo per voi nativi del segno. Ritroverete entusiasmo e serenità all'interno della vostra relazione di coppia, anche voi single sarete più ottimisti e socievoli. In ambito lavorativo invece la situazione non sarà delle più favorevoli a causa di Mercurio e Giove. Non sarà facile portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 7️⃣