L'oroscopo della giornata di lunedì 11 novembre prevede un Leone più fiducioso delle proprie capacità in campo professionale, mentre i Gemelli saranno un po' cupi in amore. I nativi Vergine saranno un po' troppo distratti al lavoro, mentre i Pesci troveranno fiducia verso il partner grazie alla Luna nel segno.

Previsioni oroscopo lunedì 11 novembre 2024 segno per segno

Ariete: la nuova settimana di novembre inizierà abbastanza bene per voi nativi del segno. Questo cielo sarà dalla vostra parte, e vi regalerà un rapporto dolce e affiatato con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro farete buoni progressi, e sarete più vicini ai vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Toro: questo lunedì di novembre vi metterà un po’ più di allegria e ottimismo secondo l'Oroscopo. La Luna in sestile dal segno dei Pesci porterà benessere all'interno della vostra relazione di coppia. Anche voi single sarete più ottimisti, desiderosi di approfondire certi legami. In ambito lavorativo, anche se non sarete al top della forma, dimostrerete comunque un certo impegno e interesse in quel che fate. Voto - 8️⃣

Gemelli: con un cielo così poco favorevole, questa giornata di lunedì sarà cupa per voi nativi del segno, così come il vostro atteggiamento. Single oppure no, in amore non avrete molte occasioni per vivere momenti di felicità con la persona che amate.

Nel lavoro smettete di cercare strade alternative, e seguite un percorso ben chiaro per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Cancro: una bella Luna in trigono dal segno amico dei Pesci porterà un certo ottimismo in voi in questa giornata di lunedì. Vi sentirete bene con le persone a voi più care, e non potrete chiedere di meglio per essere felici.

Sul fronte professionale avrete buone potenzialità, ma dovrete riflettere bene sulle scelte che potrete prendere. Voto - 7️⃣

Leone: questo quadro astrale porterà grande fiducia in voi in questo periodo. In amore Venere porterà armonia all'interno del vostro rapporto, e anche voi single troverete benessere affianco le persone giuste.

Sul fronte professionale potrete prendervi la vostra rivincita nei vostri progetti grazie a Marte e Mercurio, con la possibilità di poter ambire finalmente più in alto. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di lunedì non molto soddisfacente a causa di questo cielo complicato. La Luna e Venere renderanno difficile il quieto vivere del vostro rapporto, soprattutto se ci saranno delle questioni irrisolte. In ambito professionale attenzione alle tante distrazioni in questo periodo, che potrebbero compromettere lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale positiva in questo lunedì di novembre. Grazie a Venere in sestile, troverete una bella intesa con la persona che amate, ma anche voi single riuscirete a essere più dolci e desiderabili.

In ambito professionale avrete una visione chiara dei vostri progetti, con la possibilità di fare importanti progressi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile e soddisfacente in questo periodo grazie alla Luna. Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni in questo periodo, e non solo sentimentali. Godere di una buona intesa infatti vi permetterà di poter stare bene insieme in qualunque situazione. In ambito professionale troverete idee buone per i vostri progetti, ciò nonostante attenzione a non essere avventati. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura dal segno dei Pesci non vi permetterà di iniziare al meglio questa nuova settimana secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà favorevole, a volte potrebbero esserci delle incomprensioni da risolvere tra voi e la persona che amate.

In ambito lavorativo tutto andrà abbastanza bene in questo periodo. Riuscirete a fare buoni progressi, e qualcuno potrebbe notare le vostre abilità. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali favorevoli per quanto riguarda i sentimenti. Una bella Luna vi assisterà dal segno dei Pesci, portando momenti di maturità e intimità con la persona che amate. In ambito professionale avrete bisogno di un po’ di inventiva in quello che fate per riuscire a proporre progetti al passo con i colleghi. Voto - 7️⃣

Acquario: il lavoro non sarà facile da portare avanti in questo periodo, considerata la posizione del pianeta Marte. Anche se avrete buone idee, non sempre potreste avere le risorse necessarie per poterle realizzare.

In amore ci penserà il pianeta Venere a curare l'armonia del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro segno vi permetterà di ritrovare fiducia all'interno del vostro rapporto, anche se ancora avrete molte cose da sistemare per poter vivere una relazione di coppia appagante. Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi in questo periodo, imbarcandovi in progetti poco convincenti. Voto - 6️⃣