L'oroscopo del weekend del 2 e 3 dicembre prevede che il Capricorno sarà più creativo grazie a Mercurio in congiunzione, mentre un po’ di stanchezza potrebbe colpire i Gemelli. Lo Scorpione non può fare sempre a modo proprio in amore, mentre Leone dovrà saper gestire bene le proprie finanze.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale positiva in questo primo weekend di dicembre. La Luna porterà sostegno dal segno amico del Leone, e vi permetterà di dimostrare maggior maturità nei confronti del partner.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe limitare la vostra creatività, mentre Marte in trigono porterà buone energie. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale difficile dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura potrebbe essere causa di incomprensioni tra voi e il partner, e potreste perdere punti. In ambito lavorativo Mercurio porterà interessanti idee da sviluppare, e con Giove in congiunzione avrete anche un pizzico di fortuna. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo piacevole sul fronte sentimentale per i nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà regolato da un'affascinante Luna in sestile e da Venere in trigono. Single oppure no, il vostro modo di amare sarà sicuramente apprezzato.

Sul fronte professionale Marte in opposizione potrebbe portare un po’ di stanchezza. Anche se avrete buone idee, potrebbe volerci un po’ prima di realizzarle. Voto - 8️⃣

Cancro: primo fine settimana di dicembre che vedrà il pianeta Venere ancora in quadratura dal segno della Bilancia. La buona notizia sarà che questo cielo non sarà così ancora per molto, e presto avrete modo di trascorrere un periodo migliore con la persona che amate.

In ambito lavorativo Mercurio potrebbe limitare la vostra creatività, e le energie saranno in calo. Voto - 6️⃣

Leone: state facendo lentamente progressi sul fronte professionale. Anche se ci sono dei miglioramenti, dovrete essere in grado di gestire le vostre finanze, e dunque entrate e uscite. In ambito amoroso ci penserà la Luna a illuminare la vostra relazione di coppia, portando maturità e romanticismo.

Venere in sestile dal segno della Bilancia farà il resto. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale godibile in questo primo weekend del mese. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole intesa, utile per godere di un rapporto abbastanza sereno e tranquillo. Sul fronte professionale darete ascolto alle vostre ambizioni considerato Mercurio in trigono. Attenzione però a non voler volare troppo in alto. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'amore non mancherà nella vostra vita grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Anche voi single avrete nuovamente interesse a coltivare la vostra vita sentimentale, cercando di renderla più luminosa. Sul fronte professionale Mercurio passerà in quadratura, mentre Marte sarà a favore.

Potrebbe non essere così semplice dare inizio a nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna in quadratura dal segno del Leone non potrete sempre pretendere di fare a modo vostro sul fronte sentimentale. Per cercare di vivere un buon rapporto, dovrete anche assecondare le richieste del partner. Per quanto riguarda il lavoro, Marte lascerà il vostro cielo. Di contro Mercurio sarà dalla vostra parte, e avrete idee interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo piacevole sul fronte amoroso. La Luna in trigono dal segno amico del Leone vi guiderà verso un rapporto più affiatato, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo potrete contare sulla buona posizione di Marte.

Avrete più energie da investire sui vostri progetti, raggiungendo risultati più incoraggianti. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo stimolerà la vostra creatività. Insieme a Giove e Saturno, avrete tutto ciò che vi serve per cercare di mettere insieme progetti interessanti. In amore invece avrete ancora molto da recuperare per cercare di vivere un rapporto migliore con la persona che amate. Attenzione anche al vostro umore. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in contrasto tra loro in questo fine settimana. In amore non sarà sempre possibile trovare la giusta sintonia con la persona che amate. Positivo il settore professionale grazie in particolare a Marte in sestile, che porterà energie a sufficienza per gestire bene ogni situazione.

Voto - 7️⃣

Pesci: il primo fine settimana di dicembre non sarà quello giusto per cercare di recuperare terreno in amore. È anche verso che questo cielo sta per cambiare, dunque potreste preparare il terreno per poi provare a vivere una relazione migliore. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Mercurio e Giove per gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe togliervi energie. Voto - 7️⃣