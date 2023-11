L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 dicembre. In questo contesto andremo a valutare i restanti sei segni dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 2 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata sarà routinaria, senza grandi novità. In amore, potrete seguire le vostre emozioni, che vi porteranno a vivere delle esperienze intense e gratificanti. Se avete una relazione stabile, potrete godere di una vita di coppia appagante, grazie a Venere che vi renderà degli amanti irresistibili e magici.

Lascerete un segno indelebile nel cuore del vostro partner, con gesti romantici e passionati. Se siete single, vi aspetta un favoloso weekend: con l’aiuto di Marte sarete dei veri "guerrieri" dell’amore. Potrete conquistare facilmente le persone che vi interessano, con il vostro fascino e la vostra determinazione. Non lasciatevi sfuggire le occasioni di conoscere persone nuove e interessanti. Avrete anche degli amici pieni di interessi, con cui potrete condividere le vostre idee e i vostri progetti. Sarete una fonte di ispirazione e di creatività. In molti vi impegnerete con zelo e lucidità, per trascorrere una buona giornata. Nel lavoro, non vi mancherà la serenità e la chiarezza necessaria.

Scorpione: ★★★★. Il 2 dicembre sarà una giornata routinaria, senza grandi sorprese. In amore, potrete godere del favore della Luna in Leone, che vi regalerà una bellissima giornata da vivere con il vostro partner. Sarete di ottimo umore e proverete delle emozioni speciali, che vi faranno rivivere un ricordo del passato. Avete al vostro fianco una persona meravigliosa, senz'altro in grado di rendervi felici con il suo grande amore.

Se siete single, vi dedicherete alla cura del vostro corpo, per ritrovare un po’ di armonia e di benessere. I prossimi giorni vi porteranno delle piccole novità, ciò renderà piacevole il rapporto con gli amici. Potreste anche fare delle nuove conoscenze interessanti. In campo sentimentale, alcuni pianeti vi favoriranno e vi faranno sentire pronti per ufficializzare una storia a cui tenete molto.

Nel lavoro, vi porrete degli obiettivi e vi concentrerete su di essi. Le stelle vi daranno l’energia necessaria per raggiungere la meta desiderata. Sarete determinati e competenti, e otterrete dei buoni risultati.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo indica un periodo poco favorevole al vostro segno. Qualche difficoltà o incomprensione potrebbe rovinare i vostri piani, soprattutto se riguardano questo weekend. Cercate di non reagire in modo eccessivo o impulsivo, ma di mantenere la calma e la gentilezza. Per distrarvi, in serata potreste ricontattare una vecchia amicizia che non vedete da tempo e organizzare un incontro: potrebbe essere una piacevole sorpresa. Nel lavoro, invece, sarà meglio che vi atteniate alle solite routine, senza cercare di cambiare la tabella in programma, magari con delle scorciatoie rischiose.

Proseguite per la vostra strada, con professionalità e competenza. In amore, vi sentirete incompresi, sia nella coppia che in famiglia. Non riuscirete a instaurare un dialogo costruttivo: analizzate i motivi del vostro malessere! Tenete sotto controllo il peso e ricordate, una dieta sana ed equilibrata fa bene a tutti, non solo a chi ha problemi di salute.

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata sarà all’insegna della solita routine, senza grandi novità e nemmeno senza troppi affanni a cui porre rimedio. In amore, potrete aprirvi al vostro partner, con moderazione e delicatezza. Le stelle vi aiuteranno a riscoprire alcune sensazioni che pensavate di aver perso.

Avrete voglia di sciogliere qualche nodo che vi preoccupa, allora non pensateci troppo a lungo ma fatelo subito: insieme al vostro partner troverete una buona soluzione. In famiglia potrebbe arrivare una notizia attesa da tempo: chissà! Se siete single, invece, vi aspetta un sabato interessante, con delle sorprese nel campo sociale. Potreste fare delle nuove amicizie, che vi daranno dei consigli utili per risolvere un problema. Potrebbe anche arrivare l’amore, se lo state cercando, ma non subito: dovete aspettare ancora qualche giorno. Nel lavoro, una buona giornata, soprattutto se dipendete da qualcuno. L’ambiente e il rapporto con i colleghi saranno ottimi e vi troverete a collaborare reciprocamente.

Acquario: 'top del giorno'. Il primo giorno di weekend sarà favorevole per l’amore, anche grazie alle stelle che vi renderanno esuberanti e disinibiti con il vostro partner. Potrete ampliare i vostri orizzonti, ottenendo consensi e soddisfazioni. Il vostro motto sarà “chi mi ama mi segua” e molti vi seguiranno volentieri. Una circostanza casuale, però, potrebbe farvi cambiare idea su una persona che avevate sopravvalutato. Vi renderete conto che non era così speciale come pensavate. In coppia avrete una fantastica occasione per migliorare il clima generale: sfruttatela! Single, prendete coscienza delle vostre potenzialità e fatevene una ragione: siete affascinanti! Parlando di lavoro, anche se sarete in grado di cavarvela da soli, non disdegnate l’aiuto di chi è già ben inserito nell’ambiente.

Potreste trarre dei vantaggi da una collaborazione o da un consiglio.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo pronostica un giorno fortunato, soprattutto in amore. Potrete dedicarvi ai vostri progetti di coppia, magari riguardanti la casa o i figli. È il momento di discutere i dettagli con il vostro partner, con ottimismo e apertura alle novità. Esprimete il vostro punto di vista su una questione delicata, rafforzate le basi del vostro rapporto e iniziate a lavorare su progetti condivisi. Potreste anche organizzare una gita romantica o una serata speciale, per ravvivare la passione che vi lega. Se siete single, il cielo sarà azzurro e vi guiderà nelle questioni sentimentali. Sarete in grado di scegliere le persone in base al feeling che provate e non in base a pregiudizi o paure.

Potreste incontrare qualcuno che vi colpirà per la sua simpatia e la sua intelligenza. L’attività lavorativa andrà liscia e senza intoppi. Sarete carichi e riuscirete a portare avanti anche attività extra. Potreste anche avere delle opportunità di crescita, con dei cambiamenti che vi porteranno dei benefici. Sarete determinati e otterrete dei buoni risultati.