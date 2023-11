L'Oroscopo della giornata di domenica 12 novembre prevede buone stelle per i nativi Pesci, che potranno contare su un cielo più sereno, mentre Scorpione sarà molto fortunato in amore. Gemelli inseguirà i propri obiettivi con tutte le sue forze, mentre Leone non si arrenderà di fronte agli ostacoli.

Previsioni oroscopo segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana poco convincente sul fronte sentimentale. Vi sentirete un po’ infastiditi da questa situazione complicata, e sentirete la necessità di allontanarvi dal partner, o fare qualcosa per recuperare, dipende dal vostro carattere.

In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, lavorando in modo efficiente e funzionale. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali altalenanti in questa giornata di domenica. Avrete stelle a favore e stelle in opposizione, che potrebbero sconvolgere questo periodo. In amore la Luna potrebbe mettervi in difficoltà, e rendere il vostro rapporto meno romantico del solito. Per quanto riguarda il lavoro non abbiate fretta di sviluppare mansioni che richiedono tempo e pazienza. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti. Venere aumenterà l'intesa all'interno del vostro rapporto, e vi permetterà di mettere in mostra la parte migliore di voi.

Nel lavoro Mercurio sarà in opposizione. Inseguirete i vostri obiettivi, ma attenzione dunque al vostro modo di fare, spesso avventato. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in lieve rialzo grazie alla Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione. Ricordatevi però che Venere sarà in quadratura, dunque attenzione a non avere grandi pretese per il vostro rapporto.

Sul fronte professionale Marte e Giove saranno ancora favorevoli, e vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà stelle a favore come Mercurio e stelle negative come Marte e Giove. Cercherete di fare del vostro meglio al lavoro, ma soprattutto, non vi arrenderete di fronte al primo ostacolo.

In amore la Luna in Scorpione potrebbe smorzare il vostro entusiasmo. Venere vi permetterà di essere romantici, ma attenzione a non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo meno produttivo sul fronte professionale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Con Mercurio in quadratura dal segno del Sagittario sarete a corto di idee, nonostante la voglia di fare che Marte infonde. Sul fronte amoroso la Luna in sestile vi avvicinerà al partner, aiutandovi a vivere un rapporto più affiatato. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una domenica ottima per voi nativi del segno, con buone stelle che vi assisteranno durante la giornata. In ambito amoroso ci penserà il pianeta Venere a rendere più interessante il vostro rapporto.

Se siete single potreste trovare il giusto pretesto per un'uscita con la vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, che se gestite bene, potrebbero portare importanti risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: vi sentirete molto fortunati in ambito amoroso grazie a questa luminosa Luna in congiunzione. Single oppure no, sarà un bel periodo per condividere le vostre emozioni con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Marte e Saturno sosteranno le vostre imprese, ma attenzione a Giove opposto, che potrebbe procurarvi qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Sagittario: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale renderà un po’ più semplice lo svolgimento di alcune mansioni.

Avrete modo dunque di risalire la china e proporre lavori più interessanti. In ambito amoroso Venere sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di stabilire un'intesa davvero interessante con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro in questa giornata di domenica. Avrete ancora qualche problema da risolvere sul fronte sentimentale, e state facendo del vostro meglio per vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo Marte e Giove porteranno energie e un po’ di fortuna per ottenere il meglio dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo altalenante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in quadratura, mentre Venere in trigono.

Cuori solitari o meno, attenzione a quello che potreste dire o fare nei confronti della vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio vi trasmetterà sicurezza e, anche se non sarete sempre particolarmente attivi, saprete dove mettere le mani. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione accenderà la vostra domenica secondo l'oroscopo. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà più romantico del solito, e vi godrete splendidi momenti insieme. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Giove vi daranno una mano, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe disorientarvi. Voto - 7️⃣