L'oroscopo della settimana che va dal 6 al 12 novembre vede Venere passare nel segno della Bilancia, occasione in cui potrà mettere in risalto il rapporto con il partner, mentre Leone potrebbe ricucire un legame con una vecchia fiamma. Mercurio arriverà in Sagittario, segno che avrà idee più interessanti da sviluppare al lavoro, mentre Pesci si sentirà più libero in amore.

Oroscopo dal 6 al 12 novembre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una settimana di cambiamenti. Sul fronte professionale l'arrivo di Mercurio in Sagittario vi permetterà di essere più produttivi nel vostro lavoro, aspirando così a obiettivi più ambiziosi.

Sul fronte amoroso + Venere si sposterà in opposizione. Non sempre riuscirete a essere chiari o romantici verso la persona che amate. Voto - 7️⃣

Toro: cielo più equilibrato. In ambito lavorativo Mercurio non sarà più in opposizione, permettendovi di avere qualche occasione in più. In amore perderete il sostegno di Venere a partire da giovedì, ciò nonostante il vostro rapporto vivrà comunque un bel periodo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: Venere tornerà ad agire a vostro favore. Se siete single, oppure se venite da una crisi, sarà un buon momento per cercare di recuperare terreno e provare a vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo Mercurio sarà in opposizione.

Dovrete avere idee davvero valide per riuscire a distinguervi. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo in calo sul fronte sentimentale a partire dalla prossima settimana. Venere si sposterà in quadratura da questa settimana e potrebbe rendere più complicato il rapporto con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale continuerete a svolgere bene le vostre mansioni, anche se il pianeta Mercurio non sarà più in trigono.

Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale in crescita. Mercurio arriverà nel segno del Sagittario. Avrete idee più interessanti da sviluppare, che potrebbero aiutarvi a risalire la china, tornando sui vostri passi e raggiungere i vostri obiettivi. Anche in amore ci saranno importanti miglioramenti grazie a Venere in sestile. Anche la Luna vi darà una mano e potreste ricucire il legame con una vecchia fiamma.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana nel complesso soddisfacente, nonostante diversi cambiamenti astrali. Anche se Venere lascerà il vostro segno, il vostro rapporto sarà comunque abbastanza affiatato e piacevole, da vivere momenti appaganti e romantici. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Mercurio in quadratura: non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi audaci. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale vi aiuterà a stabilire un legame più profondo con la persona che amate. Ritroverete la giusta intesa con la persona che amate, ciò nonostante attenzione a non essere precipitosi e bruciare le tappe. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in sestile, permettendovi di gestire in modo più efficace le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo che rimane coinvolgente e pieno di soddisfazioni, nonostante alcuni cambi in questo cielo. In amore avrete ancora modo di vivere un rapporto affiatato. Anche voi single avrete discrete possibilità di fare colpo sulla vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio lascerà il vostro cielo, ma con Marte e Saturno in buon aspetto riuscirete a cavarvela piuttosto bene. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'arrivo di Venere nel segno della Bilancia vi permetterà di voltare pagina sul fronte sentimentale. Sarà un buon momento per ricostruire il vostro rapporto con la persona che amate, attenzione solo a non essere troppo precipitosi. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a buttare giù idee più produttive e interessanti, che vi aiuteranno a risalire la china.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo nel prossimo periodo. Con Venere in arrivo nel segno della Bilancia potreste non sentirvi più così a vostro agio in amore. Anche voi single potreste non essere così inclini a condividere emozioni e sentimenti. In ambito lavorativo non ci saranno molti cambiamenti. Meglio così, considerato che siete nella giusta direzione per raggiungere buoni successi. Voto - 6️⃣

Acquario: dopo alcuni mesi di magra in amore, avrete finalmente modo di esprimere al meglio il vostro amore nei confronti del partner grazie a Venere in trigono dal segno della Bilancia. Il prossimo periodo sarà ideale per mettere in risalto la vostra vita sentimentale e ottenere il meglio dalla vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte. Anche se Marte e Giove saranno ancora contrari, avrete buone occasioni per svolgere bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una settimana importante. In ambito amoroso potrete recuperare terreno e vivere un rapporto migliore ora che Venere non sarà più in opposizione. Sul fronte lavorativo Mercurio sarà in quadratura. Ricordatevi però che avrete stelle come Giove, Saturno e Marte per continuare a ottenere buoni successi. Voto - 8️⃣