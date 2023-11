L'oroscopo della giornata di giovedì 30 novembre vedrà una Luna piena favorire i nativi Scorpione, che esalteranno le loro emozioni in ambito amoroso, mentre Cancro riuscirà ad essere più comprensivo. Leone godrà di una relazione serena, mentre Capricorno potrebbe essere un po’ troppo testardo.

Astrologia di giovedì 30 novembre 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata del mese che non vi darà grandi soddisfazioni dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con la persona che amate non sarà particolarmente affiatato in questo periodo. Avrete bisogno di ritrovare la giusta intesa, ma con questo cielo non sarà affatto semplice.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti al meglio grazie a Marte e Mercurio, con risultati abbastanza soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Toro: le energie che avrete in questa giornata saranno molte. Soprattutto in campo amoroso, sarete in grado di dedicare più tempo verso la persona che amate, e coltivare un rapporto più romantico. In ambito lavorativo forse non sarete tra i migliori del vostro settore al momento, ciò nonostante riuscirete a cavarvela abbastanza bene. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di giovedì che vi avvierà verso un dicembre abbastanza piacevole. Single oppure no, tra voi e la vostra fiamma state sviluppando una piacevole empatia e intesa, utile per costruire un legame davvero profondo.

Sul fronte professionale potreste avere qualche dubbio su come gestire le vostre mansioni considerato questo cielo. Meglio dunque non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣

Cancro: questa Luna piena in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di chiudere bene questo mese di novembre. Sarete più comprensivi nei confronti del partner, cercando di capire cosa potete fare per vivere un rapporto migliore.

Sul fronte professionale sarà un periodo di stallo per voi. Le mansioni da svolgere non saranno molte, e sarete alla ricerca di qualcosa che possa rivelarsi proficuo. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale discreta in questa giornata di mercoledì. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà stabile grazie a Venere in sestile.

Se siete single il vostro interesse verso una persona in particolare aumenterà, ma dovrete trovare il giusto metodo per rompere il ghiaccio. In ambito lavorativo avrete buone idee per gestire i vostri progetti e poter ambire in alto grazie a Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un giovedì equilibrato dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà piacevole grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single nuove conoscenze potrebbero entrare di prepotenza nella vostra vita. In ambito lavorativo potreste ritrovarvi in una situazione un po’ complicata per i vostri progetti, che richiederà maggiore attenzione. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo difficile in ambito amoroso secondo l'Oroscopo della giornata di giovedì.

La Luna in quadratura dal segno del Cancro potrebbe rendere più complicato il vostro rapporto con il partner. Vi sentirete destabilizzati e non sempre affiatati, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale avrete una certa cura dei vostri progetti, cercando di fare sempre tutto per il meglio. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna piena in trigono dal segno amico del Cancro favorirà la vostra relazione sentimentale in questa giornata di giovedì. Anche voi single sarete più morbidi e socievoli con gli altri, costruendo rapporti importanti. In ambito lavorativo vi darete da fare con i vostri progetti, cercando sempre di fare del vostro meglio, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale serena secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Avrete particolare cura del vostro rapporto, cercando di assecondare ogni desiderio del partner. In ambito lavorativo il vostro modo di fare sarà un punto di riferimento per gli altri. Sarete in grado infatti di centrare sempre i vostri obiettivi e in modo davvero ottimale. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in opposizione e Venere in quadratura saranno un bel problema per la vostra vita sentimentale. Il vostro atteggiamento spesso testardo nei confronti del partner potrebbe avere ripercussioni sul vostro rapporto. Sul fronte professionale potrete contare su Giove e Saturno in trigono. I vostri progetti andranno avanti, ma non in modo così sereno.

Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali stabili per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo Venere vi darà manforte dal segno della Bilancia, aiutandovi a costruire un rapporto stabile e affiatato. Attenzione però a non dare nulla per scontato. In ambito lavorativo potrete contare su Marte e Mercurio in sestile per gestire i vostri progetti sempre in modo ottimale. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in Cancro renderà quest'ultima giornata di novembre movimentata dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con la vostra anima gemella si farà più maturo e romantico, arrivando a un nuovo capitolo della vostra relazione. In ambito lavorativo, prima di buttarvi su un nuovo progetto dovrete avere le idee chiare. Voto - 7️