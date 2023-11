L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2023 preannuncia che il Toro sarà abbastanza stressato, i Gemelli saranno stanchi e la Vergine sarà un po' nervosa. Di seguito approfondiamo nel dettaglio le previsioni di tutti i segni dello zodiaco.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi ha due relazioni deve assolutamente prendere una decisione definitiva. I single possono vivere una settimana avventurosa. Nel complesso è importante seguire un'alimentazione sana.

Toro: all'interno della relazione amorosa può ritornare una bella passione. I cuori solitari sono invece molto stressati.

Un nuovo progetto lavorativo può essere molto interessante.

Gemelli: all'interno della vita di coppia è presente una bella intesa. Chi è solo da tempo non si sente soddisfatto. Fare troppe cose contemporaneamente può portare tanta stanchezza.

Cancro: la vita di coppia può avere dei contrasti continui. I single devono avere pazienza, anche se in alcuni momenti può non essere facile. Sul piano dell'umore e della salute è in corso un miglioramento netto.

Leone: i cuori solitari devono moderare gli sbalzi d'umore ed essere molto più concentrati sul futuro. La relazione di coppia è leggermente agitata. Nel campo lavorativo c'è un nuovo punto di riferimento e questo può portare più tranquillità.

Vergine: i single devono affrontare tutto da soli e per questo sono nervosi.

La vita di coppia deve cercare di essere serena e calma. Nell'ambito lavorativo sono presenti alcune tensioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da troppo tempo può fare un incontro interessante, mentre nelle relazioni di coppia c'è un po' di stanchezza. Chi deve affrontare una prova, come un esame o un colloquio, può avere delle soddisfazioni.

Scorpione: i cuori solitari possono avere delle occasioni interessanti. La relazione amorosa può avere una serie di difficoltà. La salute va controllata attentamente.

Sagittario: chi vive in coppia deve essere meno geloso. Sul lavoro per i liberi professionisti è in arrivo una bella notizia. La stanchezza può comparire durante tutta la settimana.

Capricorno: per i sentimenti nella vita di coppia non è una settimana facile. I cuori solitari sono di giù di umore perché hanno a che fare con delle persone poco chiare. Nella sfera lavorativa ci può essere un buon recupero.

Acquario: i single non devono esitare ad avvicinarsi una persona che reputano interessante. Nella sfera lavorativa ci sono dei problemi rimasti in sospeso e questo può creare nervosismo. In questi giorni è fondamentale mangiare in modo molto sano.

Pesci: chi ha da tempo una relazione di coppia deve affrontare la settimana con prudenza. Chi è single proverà una certa stanchezza. Nell'ambito lavorativo ci sono alcuni momenti stressanti.