Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 9 novembre Venere arriverà nella Bilancia, segno che dimostrerà buone emozioni nei confronti del partner, mentre Pesci si sentirà libero e più disponibile verso gli altri. Leone sarà più amorevole nei confronti del partner, mentre Ariete potrebbe attraversare un periodo poco affiatato.

Oroscopo del 9 novembre 2023 segno per segno

Ariete: la parte centrale della settimana potrebbe rivelarsi problematica. Venere arriverà nel segno della Bilancia e potrebbe dare inizio a un periodo poco affiatato per il vostro rapporto.

Positivo il settore professionale grazie ad alcune buone notizie che vi terranno sull'attenti. Voto - 6️⃣

Toro: a partire da questo mercoledì perderete il supporto di Venere. Avrete ancora un po' di tempo per consolidare il vostro rapporto e cercare di renderlo migliore. Sul fronte professionale avrete bisogno di idee valide per i vostri progetti. Giove e Saturno vi daranno una mano, ma con Marte e Mercurio opposti farete fatica ad applicarvi. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo in rialzo sul fronte amoroso. Il rapporto con l'anima gemella tenderà a migliorare con Venere che si troverà in una posizione agiata. Bene anche il lavoro, anche se non sarete tra i migliori del vostro gruppo. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che tenderà a peggiorare nel prossimo periodo.

L'arrivo di Venere in quadratura potrebbe rendere complicato il rapporto con l'anima gemella. Sarà importante non toccare certi argomenti in questo periodo. In ambito lavorativo continuerete a svolgere bene le vostre mansioni e presto potrete ambire a qualcosa di davvero interessante. Voto - 7️⃣

Leone: l'arrivo di Venere in sestile vi permetterà di amplificare i sentimenti che provate per la persona che amate.

Anche voi single sarete più socievoli e con un po' di fortuna potreste trovare la persona giusta. In ambito lavorativo continuerete a faticare, ma non vi arrendere proprio adesso che siete vicini alla meta. Voto - 7️⃣

Vergine: Venere abbandonerà il vostro segno zodiacale a partire da questa giornata. Il rapporto con l'anima gemella si rivelerà affiatato, ma toccherà a voi dare il meglio per continuare a godere di una relazione stabile e appagante.

In ambito lavorativo vi state impegnando tanto in questo periodo e i risultati che raggiungerete saranno rilevanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: il prossimo periodo sarà tutto da vivere sul fronte sentimentale. Godrete del supporto di Venere, che accenderà il vostro entusiasmo nei confronti del partner. Se siete single potreste provare un certo interesse per una persona che precedentemente avete snobbato. In ambito lavorativo avrete ancora molte cose da fare, ma in voi ci sarà un certo ottimismo. Voto - 8️⃣

Scorpione: il lavoro continuerà a darvi importanti soddisfazioni. Marte e Mercurio vi metteranno nelle condizioni migliori per cercare di ottenere il massimo dai vostri progetti. In amore il vostro rapporto si rivelerà più tranquillo nel prossimo periodo con qualche momento di puro romanticismo.

Voto - 8️⃣

Sagittario: godrete di un cielo migliore a partire da questa giornata. Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e sarà un buon momento per cercare di godere di un rapporto migliore. In ambito lavorativo sarete attivi, ma per riuscire a distinguervi dagli altri avrete ancora molta strada da fare. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata che vede Venere in quadratura dal segno della Bilancia. Il prossimo periodo potrebbe non rivelarsi così affiatato per il vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo Marte, Mercurio e Giove vi daranno una mano, aiutando a svolgere i vostri progetti in modo razionale. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo migliore dal punto di vista sentimentale.

Luna e Venere saranno in trigono dal segno amico della Bilancia, e vi aiuteranno a rendere migliore il vostro rapporto con il partner. Sul fronte professionale ci saranno ancora tante cose da sistemare. Marte e Mercurio vi metteranno in difficoltà, e sarà utile essere previdenti per evitare alcuni imprevisti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale in rialzo nel prossimo periodo. Sarà possibile ricostruire il rapporto con il partner e cercare di renderlo migliore. Sul fronte professionale continuerete a dare del vostro meglio grazie a Saturno in congiunzione, ma anche grazie a Marte e Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣