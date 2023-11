Secondo l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 novembre 2023 Venere mette in risalto i sentimenti d’amore dei nati in Pesci, mentre Mercurio preparerà delle sorprese per gli Ariete. Per i single Leone questo non è il periodo giusto per il corteggiamento, si rischia di prendere una brutta batosta.

La settimana dal 13 al 19 novembre secondo l'oroscopo per i segni da Ariete a Cancro

Ariete – Dato che Mercurio, che attualmente influenza il vostro settore amoroso, è un tipo imprevedibile, potrebbero esserci delle sorprese per la vostra vita di coppia. Se la vostra unione è solida, non preoccupatevi: Mercurio vi suggerirà nuovi progetti, tanto per rompere la routine.

Ma se la vostra comprensione reciproca è scarsa, la vostra relazione d’amore rischia di entrare in crisi. Per i single del segno il pianeta Venere scatenerà una piccola cotta. Non sarà necessariamente un legame solido e duraturo, ma sarà comunque molto piacevole.

Toro – Gli aspetti benefici di Venere rafforzeranno i rapporti coniugali, soprattutto quelli che hanno attraversato periodi molto tosti e complicati. Il clima nel vostro cuore sarà primaverile. Avrete anche tanti bei progetti, forse ancora po’ confusi, ma li realizzerete con la persona che amate tanto, cosa che vi avvicinerà l’uno all’altro. Single, dovrete fare i conti con Nettuno. L'Oroscopo raccomanda di non farvi troppe illusioni: rischiate di abbellire la realtà e di attribuire qualità notevoli a una persona altrimenti ordinaria.

Gemelli – L’influenza di Plutone nel settore dell’amore afferma che il vostro partner avrà un’irresistibile seduzione e che in questa settimana vivrete una storia appassionata. Se questo non è il vostro caso, state tranquilli, non ci vorrà molto. I single del segno sono i benvenuti in un mondo dove tutto è possibile. Perché Urano non solo vi farà sciogliere davanti a uno sconosciuto dagli occhi grandi e limpidi, ma potrebbe anche farvi venire voglia di seguirlo fino ai confini della terra.

Cancro – Per la maggior parte di voi, la vita di coppia andrà alla grande. In questo periodo vi prenderete cura di voi stessi e vi lascerete prendere cura dal vostro partner, dalla vostra famiglia. Nessuna discussione burrascosa, nessun mal di testa. Non nutritevi di preoccupazioni infondate: potrebbero indebolire le vostre difese psicologiche.

Se siete single, non traete conclusioni su una recente relazione affettiva. Lasciate che il tempo riveli le vere intenzioni e il carattere della persona interessata. Formulate un vostro giudizio solo sulle azioni e non sulle promesse verbali.

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Tutti impegnati a far prosperare le vostre finanze, la vostra carriera o il vostro prestigio sociale, difficilmente avrete tempo per i vostri amori. In ogni caso, nessun pianeta influenzerà questo settore della vostra vita. Se siete sposati, vi dedicherete soprattutto alla famiglia a discapito forse della vostra vita sentimentale, che questa volta sarà senza grandi rilievi. La comunicazione sarà ridotta al minimo indispensabile.

Se state cercando di sedurre qualcuno, è meglio abbandonare il vostro progetto, altrimenti subirete una dolorosa delusione.

Vergine – Dal lato dell'amore, le stelle vi aiuteranno a distribuirvi i loro favori. Prima ci sarà Giove, la cui presenza rafforzerà il vostro carisma e il vostro potere di seduzione. Sarà poi Plutone a venirvi in aiuto, presagendo un clima romantico e appassionato. Se avete già incontrato la vostra anima gemella, questa è una settimana favorevole per i progetti di coppia. I single devono stare tranquilli: non rimarranno soli a lungo, la presenza di Venere potrebbe offrirvi una cotta in ambito lavorativo.

Bilancia – I sposati vivranno momenti di passione che sfioreranno quasi il delirio amoroso, eccellente intesa con la persona amata.

Per gli altri, è a livello psichico, spirituale o artistico che si raggiungerà una comprensione notevole. Single, questa volta le stelle presiederanno ai vostri flirt, colpi di fulmine. Basti dire che il piacere e la voluttà non mancheranno, ma sarete insaziabili, più interessati alla quantità che alla qualità, e rischierete di esaurire i vostri spasimanti. Ci vuole moderazione.

Scorpione – Sentirete il bisogno di confidare le vostre intenzioni alla persona che condivide la vostra vita. Il prescelto del vostro cuore deve possedere le qualità intellettuali richieste per poter comprendere facilmente il vostro atteggiamento e i vostri desideri; deve anche sapervi dimostrare tutto il suo amore attraverso dimostrazioni affettuose.

Single, rallegratevi. Con questo aspetto di Marte vivrete relazioni amorose appassionanti ed esilaranti, senza nessun rischio di soffocamento.

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – I vostri sentimenti saranno profondi, ma con grande disperazione del vostro partner non sarete propensi a esprimerli. Una leggera tendenza a chiudersi in sé stessi preoccuperà l’altra persona, che forse cercherà di farvi reagire suscitando la vostra gelosia. Molti single del segno continueranno a sognare un amore da favola, un matrimonio sognante e pieno d’amore. Se volete che questi si avveri, dovete prima trovare il partner dei vostri sogni.

Capricorno – Con questa configurazione di Marte la vostra relazione d’amore rischia di attraversare una fase di turbolenza.

Dovrete fare i conti con gli sbalzi d’umore di tutti e i punti di vista divergenti che vi si opporranno su determinati argomenti. Per le anime sole, potrebbero presentarsi opportunità di appuntamenti, ma nulla dice che vorrete coglierle. Probabilmente non saranno abbastanza importanti per voi da poter modificare i vostri piani. Un po’ di seduzione non vi dispiacerà, ma niente di molto concreto. Le vostre priorità saranno altre.

Acquario – Avviso di tempesta in amore. Tempesta pericolosa per le coppie già in grande difficoltà: basterà questo aspetto del Solo a far esplodere discussioni infinite. Per le altre coppie, la settimana sarà scandita da litigi e chiarimenti. I single, infine, approfitteranno forse delle tensioni incandescenti per abbandonarsi al fuoco di passione.

Pesci – A livello emotivo, il pianeta Venere metterà in risalto i sentimenti d’amore e di renderà disponibili all’avventura o a nuovi incontri. Questo potrebbe creare problemi ai Pesci che hanno già dei legami. Paradossalmente, Venere metterà in risalto il vostro desiderio di avere bambini, ma anche di educarli, trasmettere loro conoscenze, prepararli con cura alla vita.