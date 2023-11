L'oroscopo della giornata di lunedì 13 novembre vede un Sagittario più agile e abile al lavoro, mentre Toro potrebbe mostrare un po’ di prepotenza sul fronte amoroso. Gemelli troverà la giusta intesa all'interno della sua storia, mentre Pesci sarà più aperto all'amore e alle emozioni.

Oroscopo 13 novembre 2023 segno per segno

Ariete: periodo in calo sul fronte amoroso. Venere non vi lascerà molte opzioni per poter vivere un rapporto appagante. Dovrete essere meglio di come siete adesso. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere decisioni oculate per i vostri progetti.

In ogni caso sarà necessario non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in opposizione dal segno dello Scorpione potrebbe mettere in mostra un po’ di prepotenza da parte vostra. Il vostro rapporto potrebbe attraversare una crisi, che dovrete essere in grado di gestire per non subire spiacevoli conseguenze. In ambito lavorativo Marte potrebbe stancarvi un po’, fortunatamente Giove e Saturno vi daranno una mano. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole in questo inizio di settimana. Venere vi sorriderà dal segno della Bilancia e accenderà la vostra relazione di coppia. Se siete single vi sentirete piuttosto bene insieme alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre decisioni considerato Mercurio in opposizione.

Voto - 7️⃣

Cancro: Luna in posizione favorevole. Dal punto di vista sentimentale avrete molto da recuperare per godere di un rapporto sereno, ciò nonostante in questa giornata potreste fare qualche piccolo passo avanti. Nel lavoro Marte porterà buone idee, mentre Giove e Saturno vi daranno un po’ di fortuna, utile per gestire in modo ottimale le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: la settimana non inizierà bene a causa della Luna in quadratura. Nonostante Venere sia favorevole, il vostro umore non sarà sempre così allegro, potrebbe esserci qualcosa che vi turba. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a vedere i vostri progetti in modo razionale, in modo tale da poter prendere la decisione più giusta.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale nel complesso positiva. Con la Luna in sestile dimostrerete una maturità tale da poter vivere bei momenti con la persona che amate. Sul fronte professionale ve la caverete piuttosto bene, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe causarvi qualche piccolo imprevisto. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo piacevole sul fronte amoroso grazie a Venere in congiunzione. Il rapporto con la persona che amate sarà davvero affiatato e non mancheranno i momenti d'amore. Anche voi single sarete più affettivi in famiglia o con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, aiutandovi a raggiungere risultati migliori.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un lunedì davvero intenso. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà regolato dalla Luna in congiunzione, che alimenterà il vostro entusiasmo nei confronti del partner, permettendovi di vivere un rapporto romantico e maturo. Sul fronte professionale potrete contare su Marte e Saturno per gestire bene le vostre mansioni. Attenzione a non dare nulla per scontato considerato Giove opposto. Voto - 8️⃣

Sagittario: Mercurio in congiunzione vi permetterà di essere più abili sul fronte professionale. I vostri progetti vi appariranno più chiari e sarà possibile ottenere discrete soddisfazioni. In amore Venere in sestile porterà una buona dose di romanticismo all'interno del vostro rapporto.

Anche per voi cuori solitari sarà più semplice legare con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in sestile vi permetterà di cominciare discretamente bene la settimana. Anche se Venere sarà ancora in quadratura con il partner ci sarà una migliore comunicazione. In ambito lavorativo Marte porterà energie, mentre Giove in trigono quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana non inizierà al meglio. Dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche spiacevole imprevisto con il partner. Solamente discreto il settore professionale; Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ma con Marte e Giove negativi non sarà tutto così semplice.

Voto - 6️⃣

Pesci: un'ottima Luna in sestile vi permetterà di cominciare bene la giornata. Avrete le idee chiare per il vostro rapporto che procederà lungo la giusta direzione. Sul fronte professionale potrete contare su Giove, Marte e Saturno per gestire bene le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️