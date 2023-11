L'oroscopo di mercoledì 8 novembre prevede grandi soddisfazioni per i nativi Scorpione, che potranno contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto, mentre Leone potrebbe assumere un atteggiamento diretto. Periodo entusiasmante per i nativi Capricorno, sia in amore che al lavoro, mentre Sagittario non dovrà avere fretta di ottenere tutto e subito.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 novembre 2023 segno per segno

Ariete: vi sentirete piuttosto bene in questa giornata di mercoledì, pronti a vivere un periodo sereno insieme alla vostra anima gemella. Se siete single potrebbe essere un bel periodo per provare ad approfondire un legame e capire se può funzionare.

Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti, ma faticherete a distinguervi dagli altri. Voto - 7️⃣

Toro: sarà un mercoledì in cui le emozioni non mancheranno secondo l'Oroscopo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, il rapporto con la persona che amate si rivelerà stabile e affiatato, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il settore professionale, invece, sarà necessario andare con i piedi di piombo in certe mansioni, considerato che stelle come Marte e Mercurio saranno contrarie. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco soddisfacente secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna e Venere in quadratura dal segno della Vergine faticherete a essere romantici e a trasmettere buone emozioni verso la vostra fiamma.

Sul fronte professionale sarà un periodo impegnativo, pieno di cose da fare, ciò nonostante non vi arrenderete, cercando di fare sempre del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un periodo ricco di impegni per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì però, avrete buone occasioni per mettere a segno importanti obiettivi e ricevere soddisfazioni.

Sul fronte amoroso sarà un periodo stabile per il vostro rapporto, che potrebbe dare vita a momenti interessanti insieme alla vostra anima gemella. Voto - 9️⃣

Leone: il vostro atteggiamento diretto nei confronti del partner o in famiglia potrebbe non essere particolarmente gradito. Magari potreste avere ragione in una discussione, ma dovrete anche essere diplomatici e mai impulsivi verso gli altri.

In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi al momento e limitare certe spese. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un mercoledì ottimo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Godrete del favore della Luna e di Venere, che riempiranno la vostra vita sentimentale di emozioni da condividere con la vostra fiamma. Anche sul fronte professionale riuscirete a ottenere buoni risultati grazie a questo cielo, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile in questa giornata di mercoledì. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante riuscirete a godere di una relazione tutto sommato serena. In ambito lavorativo sarà una normale giornata di routine.

Farete il vostro dovere, ma senza fare più del dovuto. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali eccellenti in questa giornata di mercoledì. Sul fronte professionale avrete modo di prendervi importanti soddisfazioni, che possono elevare la vostra carriera professionale. In ambito amoroso il rapporto con la persona che amate sarà particolarmente affiatato grazie alla Luna e Venere. Anche voi single sarete piuttosto socievoli, abili nel fare colpo. Voto - 9️⃣

Sagittario: non dovrete avere fretta di ottenere tutto e subito. In amore non tutto procede al meglio tra voi e il partner in questo periodo. Nel lavoro dimostrerete impegno in quel che farete, ma attenzione a non ambire troppo in alto, soprattutto se non avete i mezzi necessari.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo equilibrato ed entusiasmante per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, pronti a rendere il vostro rapporto con il partner romantico e maturo a sufficienza. Nel lavoro sarete sempre pronti a tutto, con la voglia di trasformare le vostre idee in grandi successi. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di mercoledì tutto sommato discreta sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà appagante, ma attenzione a non superare certi limiti. In ambito lavorativo sarete presi dai vostri progetti, ciò nonostante non sarà affatto facile riuscire a raggiungere i vostri obiettivi considerato Marte e Mercurio contro.

Voto - 7️⃣

Pesci: giornata produttiva sul fronte professionale per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà stelle come Saturno, Giove, Marte e Mercurio in buon aspetto, che vi aiuteranno a mettere insieme progetti di primo livello. Sul fronte amoroso invece avrete la Luna e Venere in opposizione, che potrebbero rendere complicato il rapporto con la persona che amate. Voto - 7️⃣