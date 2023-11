Le previsioni dell'oroscopo del 2 dicembre 2023 annunciano che questo venerdì sarà una giornata positiva per Pesci, Sagittario e Gemelli, i segni che occuperanno il podio della classifica giornaliera.

Previsioni zodiacali di sabato 2 dicembre con classifica: Vergine fanalino di coda

1° Pesci: siate intraprendenti, specialmente sul fronte professionale. Opportunità favolose potrebbero aprirsi, portandovi gratificazioni significative. Ascoltate il vostro cuore e seguite la strada che vi rende felici.

2° Sagittario: nell'amore, potreste essere indecisi, ma la chiave è ascoltare il vostro cuore.

La vostra natura istintiva è un punto di forza; non lasciate che le delusioni passate indeboliscano questo aspetto.

3° Gemelli: cambiamenti in arrivo nel lavoro. Restate sempre vigili e pronti ad adattarvi alle nuove circostanze. In amore, è il momento di agire e fare progressi significativi.

4° Toro: siete estremamente loquaci in questo periodo. Sfruttate questa fase astrale positiva per avanzare richieste audaci e fuori dal comune. Non temete di osare e di chiedere ciò che desiderate.

5° Bilancia: avete trascurato un po' le relazioni affettive ultimamente; è tempo di rimediare. La giornata promette momenti interessanti nell'ambito dell'amore. Recuperate e rafforzate i legami importanti.

6° Ariete: non procrastinate, siate lungimiranti.

Le stelle vi invitano ad agire prontamente. Nell'amore, seguite il vostro cuore e non rimandate a domani ciò che potete fare oggi.

7° Acquario: preparatevi per piacevoli sorprese, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro, risolvete le faccende in sospeso e siate pronti a cogliere le opportunità che si presentano.

8° Scorpione: novità in arrivo per la famiglia. Sul fronte professionale, seguite le vostre ambizioni con determinazione. Non lasciate che le sfide vi scoraggino; la perseveranza porterà successo.

9° Leone: evitate l'impazienza, specialmente in amore. Rispettate i tempi necessari per evitare problemi. Mantenete la calma e non bruciate le tappe troppo velocemente.

10° Cancro: siate consapevoli delle vostre capacità. Non lasciatevi influenzare dalle critiche non costruttive di chi è insoddisfatto della propria vita. Avanzate con fiducia, ignorando chi cerca di abbattervi.

11° Capricorno: imparate a dire "no" quando necessario, soprattutto riguardo al tempo libero. Questo piccolo cambiamento può portare a una maggiore pace interiore. Rispettate i vostri desideri.

12° Vergine: momento altalenante per le emozioni. Se siete incerti sui vostri sentimenti, è mai troppo tardi per cambiare direzione. Esplorate nuove possibilità e siate aperti al cambiamento.