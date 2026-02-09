L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio si apre con ritmi diversi per ciascun segno, tra momenti di rallentamento e improvvise ripartenze. Il segno che si aggiudica il 1° posto è il Pesci, mentre l'Acquario è 12°. In linea generale, non mancheranno riflessioni profonde, questioni pratiche da sistemare e scelte che richiedono lucidità. Sarà fondamentale ascoltare il corpo, dare il giusto peso alle emozioni e non pretendere troppo da voi stessi. Ogni esperienza, anche la più faticosa, potrà trasformarsi in un passaggio utile per rimettere ordine e guardare avanti con maggiore consapevolezza.

Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimana 16-22 febbraio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Acquario. L’inizio della settimana vi trova un po’ giù di tono, con impegni che si accumulano e un clima familiare non semplice da gestire. Alcuni di voi stanno affrontando una situazione delicata che richiede pazienza e sangue freddo. Evitate di farvi condizionare dalle critiche, perché non sempre sono costruttive. Nei rapporti affettivi e nelle amicizie serve presenza, non distrazione. Con il passare dei giorni ritroverete pragmatismo e capacità di mediazione, qualità che vi permetteranno di ottenere riscontri positivi sul lavoro. Chi ha figli dovrà dedicare più tempo al dialogo, perché alcuni segnali non vanno sottovalutati.

1️⃣1️⃣ - Sagittario. Una questione domestica o familiare assorbirà molte energie e vi costringerà a riorganizzare le priorità. Un episodio inatteso vi farà riflettere su come gestite le responsabilità. Chi è in cerca di una relazione sente il bisogno di muoversi di più, di uscire e creare occasioni reali di incontro, evitando illusioni a distanza. Fate attenzione alle spese, perché una bolletta o una sanzione potrebbe sorprendervi. In ambito sentimentale serve spontaneità, non forzature. In famiglia potrebbero emergere nervosismi legati ai figli o a una persona cara da seguire più da vicino.

1️⃣0️⃣ - Capricorno. La settimana mette in evidenza la sfera emotiva. Chi è single potrebbe vivere un incontro stimolante, capace di riaccendere l’interesse e la curiosità.

Nelle coppie, invece, è necessario tenere sotto controllo la gelosia, evitando discussioni inutili. Alcuni stanno vivendo un periodo di forte stress e lamentano stanchezza fisica, anche a causa di un carico eccessivo di responsabilità domestiche. Ritagliarvi spazi di cura personale sarà fondamentale per ritrovare equilibrio e migliorare il benessere generale.

9️⃣ - Gemelli. L’avvio settimanale risulta faticoso e il rientro alla routine vi pesa più del solito. Avvertite stanchezza mentale e una certa difficoltà a concentrarvi, ma già dalla metà della settimana le cose migliorano sensibilmente. Energia e lucidità tornano gradualmente, permettendovi di affrontare impegni e scadenze con maggiore serenità.

In amore cresce il desiderio di progettare, parlare di futuro e chiarire questioni lasciate in sospeso. I single cercano qualcosa di autentico e profondo, non semplici distrazioni. Muoversi di più e ampliare le conoscenze si rivelerà una scelta vincente.

8️⃣ - Leone. Dopo una fase agitata, la settimana porta un generale riassestamento. Alcune preoccupazioni legate al lavoro o al denaro iniziano a ridimensionarsi, anche se la voglia di controllare tutto resta forte. Siete determinati e questo vi aiuta a non perdere la fiducia. Curare meglio l’alimentazione e il riposo sarà importante per evitare cali di energia. Più visibilità significa anche più giudizi, perciò affrontate eventuali critiche con maturità.

È un buon momento per mettervi in gioco, sia sul piano professionale sia sentimentale.

7️⃣ - Vergine. Il periodo si conferma stabile e in leggero miglioramento. La forma fisica cresce e con essa la voglia di ripartire con maggiore decisione. Avete obiettivi chiari e sapete come raggiungerli, a patto di non confrontarvi continuamente con gli altri. Alcune sere sentirete il bisogno di tranquillità e silenzio, preferendo la casa alla vita sociale. Ascoltate questa esigenza senza sensi di colpa. Fidarsi del proprio giudizio resta la scelta migliore, anche quando comporta qualche errore lungo il cammino.

6️⃣ - Cancro. La settimana è ricca di avvenimenti e vi chiede grande presenza emotiva. Una persona a voi cara avrà bisogno del vostro supporto e saprete esserci, come sempre.

In famiglia permane una certa tensione che va gestita con delicatezza, senza trascurare i vostri bisogni. L’energia non manca e questo vi aiuta a portare avanti progetti lavorativi e questioni pratiche. Alcuni di voi dovranno occuparsi di pratiche burocratiche o di spese da sistemare. Le entrate tendono a stabilizzarsi e questo vi permette di guardare avanti con più fiducia.

5️⃣ - Bilancia. Dopo una fase di blocco, qualcosa riprende finalmente a muoversi. In ambito professionale emergono nuove possibilità e qualcuno riceve una proposta stimolante. La motivazione cresce e vi sentite più centrati sugli obiettivi. In amore si recupera un dialogo che sembrava perso e una crisi può dirsi superata.

In famiglia si affronta un discorso importante legato al futuro, con maggiore chiarezza rispetto al passato. L’unica attenzione va rivolta alle spese e allo stile di vita, che richiede un po’ più di equilibrio.

4️⃣ - Scorpione. Sette giorni intensi, pieni di impegni e responsabilità. Vi dividete tra lavoro e casa con determinazione, anche se la stanchezza si fa sentire. Spesso vi soffermate su ciò che è stato, ma è il momento di concentrarvi su ciò che potete ancora costruire. In amore serve osservare i segnali senza fretta, lasciando che le cose prendano forma in modo naturale. Chi studia potrà ricevere riscontri positivi, anche se non mancheranno prove inattese. L’organizzazione sarà la vostra arma migliore.

3️⃣ - Ariete. La settimana prosegue su un’onda favorevole, soprattutto nei rapporti affettivi. Le coppie vivono momenti intensi e chi ha un sogno nel cassetto capisce che la strada giusta è fatta di piccoli passi costanti. Anche chi sta uscendo da un periodo difficile ritrova gradualmente fiducia. Gli impegni quotidiani vi tengono molto occupati e qualche ritardo potrebbe innervosirvi, ma verso la fine della settimana arriva una notizia attesa, anche sul piano economico. È il momento giusto per pensare a un rinnovamento professionale e prepararvi a un evento futuro che vi vedrà protagonisti.

2️⃣ - Toro. La settimana porta un netto miglioramento, soprattutto nei sentimenti e nella gestione pratica della vita quotidiana.

Dopo un inizio mese complicato, ritrovate stabilità e voglia di fare. Qualcuno si concede acquisti mirati o valuta un investimento importante. I rapporti si distendono e vecchie tensioni vengono messe da parte. Nel lavoro è utile ampliare gli orizzonti e non limitarsi alle solite strade. Con i colleghi serve collaborazione, mentre in ambito familiare è meglio evitare scontri inutili. La salute è buona, ma nel fine settimana conviene non abbassare la guardia.

1️⃣ - Pesci. La settimana si rivela intensa e carica di emozioni. Siete attraversati da un cambiamento interiore che vi rende più consapevoli dei vostri desideri. Alcuni festeggiano, altri vivono esperienze significative o ricevono una sorpresa inaspettata.

In amore si aprono scenari promettenti e chi è solo potrebbe non esserlo ancora a lungo. Le coppie giovani vedono avvicinarsi la realizzazione di un sogno condiviso. La forma generale è positiva e vi sentite più leggeri, anche dal punto di vista fisico.