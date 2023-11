L'oroscopo della giornata di venerdì 1° dicembre annuncia grandi capacità nei nativi Sagittario, forti di Marte e Mercurio in buon aspetto, mentre Leone raggiungerà finalmente grandi soddisfazioni. Acquario dovrà rimanere calmo in amore, mentre Toro non sarà sempre favorevole. Previsioni positive per Vergine.

Previsioni per i primi sei segni

Ariete: la Luna in trigono dal segno amico del Leone vi permetterà di prendervi più cura del vostro rapporto in questo periodo. L'influenza negativa di Venere si farà sentire sempre meno, innescando un lento ma costante recupero.

In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo con la possibilità di raggiungere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura. Il mese di dicembre non inizierà al meglio per voi. Queste stelle non sembra si stiano muovendo a vostro favore, per cui attenzione all'evolversi del vostro rapporto. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato produttiva, con risultati discreti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che brilla in questo periodo. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio con il partner. Anche voi single sarete in grado di trovare il giusto equilibrio con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovrete rivedere la vostra strategia professionale perché con Marte e Mercurio opposti nulla sarà scontato.

Voto - 7️⃣

Cancro: periodo nuovamente in calo dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà sempre meno influente, riuscire a recuperare il vostro rapporto in questo momento non sarà facile. Sul fronte professionale state ottenendo discreti risultati ma, se lavorate in gruppo, sarà necessario stabilire fin da subito il giusto equilibrio.

Voto - 6️⃣

Leone: la giornata di venerdì si preannuncia ottima. Finalmente state raccogliendo i frutti del vostro duro lavoro. Marte e Mercurio vi aiuteranno a esaltare questo momento. Fate in modo che questo periodo possa durare a lungo. In amore, la Luna e Venere porteranno serenità all'interno del vostro rapporto. Anche voi single sarete più simpatici e socievoli, desiderosi di avere qualcuno al vostro fianco.

Voto - 9️⃣

Vergine: sfera sentimentale godibile con il cielo che non sarà particolarmente influente. Ciò nonostante, infatti, tra voi e il partner ci sarà una piacevole tranquillità. Se siete single, allargare la vostra cerchia di conoscenze potrebbe rivelarsi un'attività interessante da fare. In ambito lavorativo non sarete particolarmente produttivi a causa di Marte, Mercurio e Saturno negativi. Voto - 7️⃣

Gli ultimi sei segni dello zodiaco

Bilancia: ottimo cielo in questa prima giornata di dicembre. Sul fronte amoroso godrete del favore della Luna e di Venere che alimenteranno il vostro rapporto arricchendolo di momenti davvero romantici. In ambito lavorativo, Marte e Mercurio vi daranno una mano portando idee ed energie da investire nelle vostre mansioni.

Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno la Luna in quadratura dal segno del Leone. Avere grandi pretese verso la vostra anima gemella potrebbe soltanto portare a dei litigi. In ambito lavorativo avrete un buon intuito con i vostri progetti rendendo possibile il raggiungimento di interessanti risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Marte e Mercurio in buon aspetto avrete grandi capacità in campo professionale che dovrete applicare ai vostri progetti. Non nascondete il vostro talento, soprattutto quando potete ottenere tanto. In amore potrete contare su una bella Luna in trigono e Venere in sestile per costruire un sentito legame con la vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna non vi darà più fastidio per il momento, ma con Venere in quadratura avrete ancora qualche problema di troppo con la persona che amate e che dovrete risolvere velocemente.

In ambito lavorativo potrete contare sulla posizione favorevole di Giove e Saturno per gestire bene i vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione. Anche se Venere sarà favorevole, potrebbe esserci un po’ di nervosismo che faticherete a nascondere. Per quanto riguarda il lavoro, Marte e Mercurio in sestile vi metteranno nella giusta direzione per ottenere buoni successi. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di venerdì difficile dal punto di vista professionale in quanto avrete a che fare con mansioni davvero complicate. Con Marte e Mercurio in quadratura, inoltre, faticherete a trovare la giusta quadra. In amore il vostro rapporto sarà stabile, ma forse un po’ anonimo. Fate qualcosa per movimentarlo, senza mancare di rispetto al partner. Voto6️⃣