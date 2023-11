I tagli capelli di tendenza in questo inverno 2023-2024 sono davvero tanti. Però il più gettonato è senza nessun dubbio il nuovo skinny lob. Inoltre si può anche realizzare la tonalità ginger bronde. Entrambe le proposte sono in grado di accontentare le donne di ogni età. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso, per scoprire tutte le ultime novità del momento.

L'hairstyle più richiesto

Tra i tagli capelli più richiesti nei prossimi mesi non può mancare l'irresistibile skinny lob. Si tratta di una chioma fluida solamente sulla parte finale.

Inoltre layering risulta essere molto minimalista. In poche parole lo skinny lob è un caschetto lungo, ma cresciuto. In questo modo è molto più facile passare alla lunghezza successiva, cioè quella media, senza nessun problema. Con la chioma in questione permette anche di creare molti tipi di acconciature. Ad esempio si può optare per una treccia spettinata, una ponytail bassa o uno chignon. Invece per gli appuntamenti dell'ultimo minuto si possono indossare cerchietti colorati o fermagli.

Alcuni dettagli da scoprire

Lo skinny lob ha le lunghezze mosse e invece le radici sono abbastanza piatte. Tra tutti i tagli capelli è la giusta proposta per una donna che desidera uno stile glamour. Inoltre è perfetto sulle capigliature fini e non tanto folte.

In particolare può essere abbinato ai capelli mossi o lisci. Questo hairstyle è ideale per preparare la capigliatura a un look molto più lungo. Quindi la giusta soluzione per molte ragazze è proprio questa. Lo skinny bob può essere abbinato anche alla frangia. In questo caso si può optare per la curtain bangs da portare lateralmente o aperta sulla fronte.

Si possono realizzare anche una frangetta corta e pari o più lunga e leggermente scalata.

Tonalità irresistibili

Dopo avere realizzato dei nuovi tagli capelli si può scegliere anche una nuova tonalità. Nei prossimi mesi è di tendenza il ginger bronde. La nuance mixa i toni del rosso e del biondo. In questo modo si possono creare delle sfumature più chiare o molto più scure.

Il ginger bronde è ideale sulle pelli dorate e calde. Inoltre la tonalità regala alle chiome un bell'effetto tridimensionale. Per quanto riguarda la lunghezza dei capelli, il colore è indicato su quelli medi o lunghi. Questo non vuol dire che non può essere utilizzato sui tagli corti: basta solamente chiedere consiglio a un bravo hairstylist, per realizzare una tonalità davvero originale. La sfumatura ha bisogno solamente di alcuni accorgimenti, per risultare sempre brillante. Quindi si devono utilizzare regolarmente uno shampoo e un balsamo entrambi delicati. Una volta alla settimana è meglio utilizzare anche una maschera nutriente e colorata.