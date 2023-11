Secondo l'oroscopo di dicembre 2023 [VIDEO] il Sole regala un grande carico di energia ai nativi dell’Ariete, mentre alcuni pianeti mettono le persone Gemelli davanti a una serie di sfide. Mercurio retrogrado rischia di mettere zizzania nella vita dei nati in Cancro e invita anche a rivedere i loro progetti di vita. Venere promette agli individui che appartengono al segno dei Pesci di allietare le loro giornate.

Il mese di dicembre secondo l'oroscopo generale: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – La presenza di tanti pianeti nel segno del Fuoco porta fortuna.

Innanzitutto, c’è il Sole che vi dà un’enorme spinta. Siete pieni di energia e ottenete il massimo da ogni momento. Marte in Sagittario stuzzica la vostra curiosità. Vi rende più ambiziosi, più appassionati che mai. Infine, durante i primi giorni di dicembre, Mercurio in Sagittario è responsabile della promozione delle vostre idee. I pianeti si allineano sopra la vostra testa per aiutarvi a realizzare grandi progetti. Fate il grande passo che vi permetterà di distinguervi. Trovate le parole giuste per convincere e conquistare la stima dei collaboratori giusti. Se volete il cambiamento, dovete fare le cose in maniera diversa. Riqualificazione, trasloco, fuga. Tutto va bene purché vi concediate una pausa dalla routine.

Anche i single del segno potrebbero avere un incontro emozionante.

Toro – Professionalmente, il ritmo potrebbe sembrarvi intenso. Non avete davvero la mente di esaurire le vostre ultime risorse al lavoro. No, con l’arrivo di Venere, il vostro pianeta preferito, è la vostra vita privata a prendere il sopravvento. Viene in primo piano il bisogno di sentirsi ben accuditi e di prendersi cura di sé.

L’inverno vi fa venire voglia di coccole, riposo, rallentare per godervi un po’ di più i momenti di felicità. Ciò include una giornata al centro estetico, un aperitivo con gli amici, riunioni di famiglia e persino un elettrizzante incontro per i single. L’idea è semplice: grazie a Venere vi riconnettete al concetto di amore con la A maiuscola.

Vi mostrate più generosi, siete più capaci di fare un passo verso gli altri, ascoltarli e comprenderli. Se Mercurio retrogrado è noto per generare tensioni, non c’è dubbio che saprete orientarvi per evitare scontri. Concedetevi il diritto di fare un passo indietro per pensare e risolvere problemi. Piccolo extra: con Venere e Giove che lavorano a vostro favore, anche le vostre finanze potrebbero essere motivo di gioia. I soldi vi fanno sorridere di nuovo.

Gemelli – Dicembre ha tutta l’aria di essere un mese impegnativo per i nativi dei Gemelli. I pianeti vi sfidano: dovrete affinare la vostra strategia, organizzarvi, imparare a pensare un po’ di più prima di agire. Voi che amate circondarvi di persone interessanti e aumentare il numero delle amicizie potreste avere difficoltà a relazionarvi con certi soggetti.

Nonostante sia il vostro pianeta preferito, Mercurio causa qualche inconveniente. In aspetto retrogrado, Mercurio vi spinge a rivedere il modo in cui vivete la vostra quotidianità. L’Oroscopo consiglia di proteggere voi stessi e di avere gli occhi ben aperti. Questo mese potreste essere distratti, spaesati. Dovrete, quindi, concentrarvi di più per contrastare i ritardi e anticipare possibili mancanze. Fortunatamente Venere in Bilancia vi sostiene nei primi giorni di dicembre. Grazie al pianeta dell’amore, vi connettete con gli altri per sentirvi supportati. Sono la vostra fonte di conforto. Contate su di loro per risolvere certi grattacapi. Tutto ciò di cui avete bisogno è trovare le parole giuste per chiedere consiglio o aiuto a loro.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro – I transiti planetari del mese di dicembre vi invitano a essere più autentici. Da qualche tempo, i dubbi hanno stravolto la vostra vita. I vostri desideri potrebbero essere cambiati, così come il vostro rapporto con gli altri. Se finora tutto sembrava andare bene, Mercurio retrogrado si appresta a seminare zizzania. I vostri progetti vengono vanificati e ciò che avevate immaginato forse sembra allontanarsi dalla realtà che state vivendo attualmente. Niente di cui preoccuparsi, però. Ogni passaggio di Mercurio retrogrado è lì per aiutarvi a rivedere i vostri progetti di vita. Anche sul fronte della vita privata c’è caos e movimento. Se Mercurio può causare incomprensioni e imprevisti, Venere in Scorpione vi aiuta a mettere in primo piano i vostri desideri.

Niente più domande o dubbi, sapete cosa volete e intendete ottenerlo. Grazie alla vostra capacità di essere autosufficienti, di mediazione e di combattività, riuscirete a emanciparvi e a vedere le cose più chiaramente.

Leone – Tutto sta accelerando. Con il passaggio di Marte in Sagittario e la presenza del Sole nello stesso segno amico, riscoprite il vostro aspetto focoso. Ora siete pronti per superare tutti gli ostacoli. Determinati, ambiziosi, combattivi. Mostrate a tutti la parte più audace di voi. Le stelle vi invitano a partire verso l’ignoto. Sul piano professionale, questo si traduce nel desiderio di fare le cose diversamente, di cambiare le regole o di ampliare il vostro raggio d’azione.

Nella vita privata potrebbe concretizzarsi un trasloco o una fuga. Insomma, c’è movimento che permette di rompere la routine e ravvivare la quotidianità. Attenzione, Mercurio retrogrado non vi farà alcun favore. Bisognerà anticipare ritardi, programmare cambia di programma, piccoli intoppi. La cosa migliore è rimanere concentrati sul vostro obiettivo. Non distrarvi, mantenete la rotta e concentratevi sul successo che vi aspetta. L’alleanza tra Marte e Urano, tra il 18 e 24 dicembre, vi aiuterà a trovare soluzioni creativi per uscire dai guai e fare la differenza.

Vergine – La stagione del Sagittario non è mai stata la vostra preferita. Troppa distrazione, troppa intensità, troppa energia. Voi che amate organizzare e pianificare tutto, dovete raddoppiare i vostri sforzi per non sentirvi sopraffatti.

Fortunatamente, questa perdita di orientamento promette di essere breve. Con l’arrivo di Venere in Scorpione, il passaggio di Mercurio e Plutone in Capricorno, vi sentirete supportati nelle vostre decisioni. Il primo vi spinge a dare risalto alla vostra vita privata. È possibile prendere un impegno con la voglia di fare un passo avanti e costruire con il vostro partner un grande progetto. Infine, Plutone vi incoraggia a trovare il vostro posto giusto emancipandovi. Sono ormai diversi mesi che spiegate le vostre ali per imporre il vostro stile. Il lavoro svolto recentemente sta finalmente dando i suoi frutti. Potete andare avanti con fiducia, le cose sembrano allinearsi per voi. Ciò fa ben sperare per il 2024.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Morbidezza, armonia, tranquillità. Potreste avere la sensazione di perdere l’equilibrio. Le energie del mese di dicembre sono particolarmente intense. Il passaggio dei pianeti nei segni d’Acqua e di Terra vi mette alla prova. Bisogna rimboccarsi le maniche, stringere i denti. I pianeti richiedono che voi completiate i vostri progetti e risolviate le questioni che avete lasciato irrisolte fino ad adesso. Voi che amate improvvisare e lavorare in squadra potreste avere difficoltà ad adattarvi a questa nuova dinamica. Una persona del Capricorno è studiosa e seria, ma il vostro cuore è più incentrato sulle avventure che sull’essere un ottimo partner. Per una buona ragione, Mercurio retrogrado non semplifica il vostro compito.

Causa disagi, interrompe i vostri scambi e comporta lievi ritardi. Non è facile tenere la testa fuori dall’acqua. Attenzione allo stress e alla stanchezza. Volete rispettare le scadenze, ma non avete la sensazione che qualcuno vi stia aiutando ad andare avanti in quella direzione. Contate ancora su Marte in Sagittario per rimanere sulla rotta. Il pianeta dell’azione rafforza la vostra difesa. Vi protegge e vi permette di resistere fino al ritorno della calma alla fine del mese di dicembre. Dal 30 dicembre tutti torneranno in Sagittario per allentare le tensioni. Giusto in tempo per riscoprire la gioia di vivere e godersi il nuovo anno.

Scorpione – La situazione si è ribaltata a vostro favore.

Dal 5 dicembre, l’arrivo di Venere nel vostro segno vi porta fortuna. Il pianeta dell’amore e dell’armonia vi aiuta a ritrovare il vostro equilibrio. È emozionante a livello amoroso, vi riconnettete con dolcezza. È di buon auspicio per le vostre finanze. Questo mese di dicembre, il vostro budget potrebbe aumentare. Soprattutto il 25 e il 26 dicembre potrete aspettarvi una bella sorpresa grazie all’alleanza di Venere con la buona sorte. Il denaro non è l’unico vantaggio. Sapere che siete al sicuro vi permette di rilassarvi. Il vostro indice di popolarità aumenta. Venere accorda i suoi violini con Mercurio. Quando amore e comunicazione si uniscono, il contatto diventa più semplice. Trovate le parole giuste, riuscite ad avere supporto quando necessario e vi lasciate andare per essere più creativi.

È bello vivere nel vostro mondo. A poco a poco vi lasciate tentare da altri progetti e iniziate a dedicarvi ad attività fuori dell’ordinario. Approfittate di queste buone energie.

Sagittario – È la vostra stagione e niente e nessuno può fermarvi. Il Sole condivide la sua forza e il suo calore con voi per rendervi più energici che mai. Poi c’è Marte che vi guida verso il successo. Il pianeta guerriero vi dà le chiavi per andare oltre e superare i limiti. Siete determinati a moltiplicare i progetti e a rimanere alla ricerca di tutte le opportunità. Marte in Sagittario risveglia anche l’avventuriero che è in voi. Partite, muovetevi, esplorate. Siete impavidi e cercate di placare la vostra sete di scoperta. La novità e l’ignoto vi entusiasmano. È fantastico per gli affari. Prendete altre strade e trovate soluzioni originali a cui nessuno avrebbe pensato. Un buon punto per il lavoro di squadra. Attenzione, però: se mettete insieme eventi positivi e belle sorprese, tutta questa eccitazione potrebbe avere potrebbe prendere il sopravvento. Prendete in considerazione l’idea di incanalare la vostra energia per preservarvi meglio. Marte è eccessivo, quindi, per evitare di bruciarvi le ali, concedetevi delle pause.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Il vostro compleanno è proprio dietro l’angolo. Approfittate di questo periodo per fare il punto e mettere ordine nei vostri affari. Completate le vostre pratiche, cercate nuove soluzioni per semplificarvi la vita quotidiana. Il transito di Mercurio e Plutone nel vostro segno vi guida nei vostri sforzi. Si tratta di abbandonare ciò che deve essere abbandonato, di mettere un limite a tutto ciò che non va o non funziona più per ripartire con il piede giusto. Mercurio è responsabile di aumentare dieci volte il vostro senso pratico. Pensate meglio e più velocemente. Durante il transito nel Capricorno, il pianeta della comunicazione si associa anche a quello della fortuna (Giove) per rafforzare il vostro senso di adattamento. Siete più flessibili. Se Mercurio retrogrado vi aiuta a porvi le domande giuste per migliorare la vostra situazione, Venere in Scorpione vi aiuta a trovare soluzioni ascoltando i vostri desideri. Nell’intimità siete più gentili. E quando Venere, Giove e Mercurio si inclinano così tanto sulla vostra sfera amorosa e intima, potete aspettarvi belle sorprese. L’incontro con la vostra anima gemella è dietro l’angolo, single restate sintonizzati.

Acquario – Le energie del mese di dicembre vi stanno minando. Vi tocca navigare tra i ritardi causati da Mercurio retrogrado e la pressione causata da Venere in Scorpione. Tutto diventa troppo intenso, troppo complesso. La tensione sale, le incomprensioni prendono il sopravvento. Vi immergete in un periodo di incertezza e di dubbio che vi spinge a rivedere il vostro atteggiamento nei confronti degli altri. Non tutto è perduto, però. Potete contare sul supporto di Marte in Sagittario pe costruire la vostra armatura. Il pianeta della guerra vi trasforma in un vero combattente. Affrontate la situazione, cercate nuove idee per correggere la situazione e vi lasciate anche tentare dal desiderio di fare le cose in maniera diversa. Il mese di dicembre è azzeccato per regalarvi i weekend fuori dai vostri confini. Marte in Sagittario risveglia in voi la voglia di andare in vacanza e di viaggiare per scoprire nuove culture e ampliare i vostri orizzonti. Dovete sistemare tutto prima dell’arrivo di Mercurio retrogrado, 14 dicembre, altrimenti potreste avere qualche piccolo intoppo da affrontare per quanto riguarda la vostra vita in generale.

Pesci – Largo all'amore con la A maiuscola. L'oroscopo del mese di dicembre sostiene che potete contare su Venere per allietare le vostre giornate. Per una buona ragione, il pianeta dell’armonia transita nel cielo dello Scorpione, un segno amico. Ritorna la dolcezza. Vi prendete il tempo per rilassarvi con il vostro partner o con i vostri familiari. Più attenti ai vostri desideri e ai vostri obiettivi, seguite la voce del cuore piuttosto che la ragione. È importante fare del bene, prendersi cura di sé, divertirsi. I momenti di condivisione permettono di ricaricare le batterie. Abbastanza per calmare la vostra mente e prepararvi a iniziare l’anno 2024 in una bolla di dolcezza. Venere, oltre a occuparsi dell’amore, è responsabile anche del rifornimento del vostro conto bancario. Vi aiuta a bilanciare il vostro budget e a non essere troppo spendaccioni. Sul piano professionale, se dovete restare vigili di fronte all’arrivo di Mercurio retrogrado, Saturno e Nettuno vi aiuteranno a mantenere i piedi per terra. Il primo vi invita a rimanere concentrati sui vostri obiettivi. Il secondo permette di trovare spunti creativi per portare a termine un progetto e contrastare i pericoli che Mercurio rischia di causare. Piccole extra: alcune stelle in Scorpione vi aiutano ad affermare i vostri desideri e ad acquistare fiducia in voi stessi.