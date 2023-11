L'oroscopo della giornata di venerdì 3 novembre prevede uno Scorpione innamorato e felice grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre Saturno proteggerà i nativi Pesci. Leone sarà ottimista in ambito amoroso, mentre Capricorno sarà troppo impaziente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 3 novembre.

Previsioni oroscopo di venerdì 3 novembre 2023 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana decisamente migliore della situazione che state vivendo attualmente. La Luna sarà contraria in questo venerdì, ma già da domani la volta celeste potrebbe cambiare a vostro favore.

Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare per portare avanti i vostri progetti e raggiungere i vostri obiettivi, anche quando ciò vi sembrerà impossibile. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima in questa giornata di venerdì. Questo cielo sarà ben allineato nei vostri confronti, che aprirà il vostro rapporto a nuovi interessanti orizzonti. Per quanto riguarda il lavoro avrete molte cose da imparare e da sistemare prima di poter ambire in alto con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale difficile secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. In amore Venere sarà ancora in quadratura. Dovrete impegnarvi di più nei rapporti a lungo termine per far sì che funzionino.

Anche sul fronte professionale potete fare meglio di così. Non limitatevi a fare il minimo indispensabile, soprattutto se volete ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di mettere in risalto la vostra vita sentimentale. Venere in sestile inoltre aumenterà il romanticismo tra voi e la vostra fiamma, permettendovi di ottenere qualcosa in più.

In ambito lavorativo i vostri progetti si muove come un orologio, con il massimo della precisione e puntualità. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato soddisfacente secondo l'oroscopo. Avete avuto sicuramente un quadro astrale migliore, soprattutto durante la scorsa estate, ciò nonostante, avrete poco da invidiare in questo periodo, grazie a un rapporto comunque piacevole e affiatato.

Nel lavoro invece dovrete rivedere la vostra strategia professionale, e fare in modo che funzioni al meglio. Voto - 7️⃣

Vergine: ottimismo e buoni sentimenti non mancheranno nella vostra vita quotidiana, grazie a un cielo davvero sereno. In amore ci penseranno la Luna e Venere a rendere interessante il vostro rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete Saturno contro, ma con Marte e Mercurio a favore i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali sottotono in questa giornata di venerdì. La Luna in quadratura potrebbe rendere complicato il rapporto con il partner a causa di alcune incomprensioni che non risolverete velocemente. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma potrebbe esserci qualche ritardo nella vostra tabella di marcia.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un venerdì pieno d'amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto renderanno la vostra relazione davvero interessante. Dimostrerete sempre un atteggiamento innamorato nei confronti della vostra fiamma, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, che viaggeranno lungo i giusti binari. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in quadratura dal segno della Vergine. Avrete ancora qualche problema con la vostra anima gemella, nonostante ciò presto avrete modo di recuperare terreno. Nel lavoro ve la caverete piuttosto bene, ma attenzione ad eventuali imprevisti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in opposizione potrebbe rendere questo venerdì complicato dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà favorevole, attenzione al vostro modo di esprimere le vostre emozioni. Positivo invece il settore professionale, grazie a Marte e Mercurio in sestile, che vi daranno una mano a gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale anonima in questa giornata a causa di un cielo poco influente. Per vivere un rapporto sufficientemente affiatato, dovrete esprimere le vostre emozioni in modo sincero e convincente. Sul fronte professionale dovrete essere piuttosto previdenti in quel che fate. Con Mercurio in quadratura, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarà una giornata tutto sommato discreta sul fronte sentimentale. La Luna vi sorriderà dal segno del Cancro, e vi aiuterà a vivere il vostro rapporto in modo più maturo. Nel lavoro sarete protetti da Saturno e, insieme a Marte e Mercurio in trigono, sarete in grado di raggiungere interessanti risultati. Voto - 7️⃣