L'oroscopo della fortuna di lunedì 27 novembre 2023 vedrà i segni di terra in forte ribasso con il Capricorno all'ultima posizione nella classifica. L'unica eccezione sarà il segno della Vergine.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: vitalità per Leone

1° Vergine: possibilità di fare grandi successi con gli affari che avrete a disposizione. Finalmente potrete contare su di voi e su una fortuna molto propensa a favorire il vostro segno dello zodiaco.

2° Cancro: gli affari procederanno molto più speditamente di quello che pensate, ridando anche una nuova spinta alla vostra carriera.

Vi sentirete forti come non mai e collezionerete dei successi molto redditizi.

3° Leone: molte persone che vi circondano prenderanno spunto dalla vostra vitalità, intraprendenza e perspicacia. Renderete qualche progetto rimasto nel cassetto un'opportunità. Secondo l'Oroscopo potreste andare incontro anche a qualche sfizio personale.

4° Ariete: secondo quanto riportato dall'oroscopo, avrete a che fare con una collaborazione molto interessante e affiatata con la squadra di lavoro. Questa giornata in particolare sarà anche illuminata da qualche sorpresa che la fortuna avrà in serbo per voi. Non mancheranno le energie.

Opportunità per Pesci

5° Pesci: creerete voi stessi delle opportunità professionali da mettere in campo, riuscendo così a farvi da soli.

Sul piano creativo sarà presente un rialzo davvero eccezionale e ricco di spunti anche per altri. Lavorare con entusiasmo sarà anche molto meno faticoso.

6° Sagittario: nel complesso in questa giornata ci saranno solamente esperienze professionali positive e ricche di iniziative. Nella squadra aleggerà una bella tranquillità che, con il trascorrere delle ore, potrebbe anche far sbocciare una nuova amicizia decisamente interessante.

7° Bilancia: arriverete a buoni risultati concreti sul lavoro ma un po' di stanchezza non ve li farà realmente godere. Darete il massimo in mattinata tuttavia avrete la tendenza a fare più pause nel pomeriggio.

8° Gemelli: secondo quanto riportato dall'oroscopo, nella squadra di lavoro arriverà un po' di malumore e non in tutti i contesti sarà facile lavorare.

Gli affari saranno un po' meno, ma del resto ci saranno pochissimi stimoli in questo momento. Farete qualche piccolo risparmio.

Energie per Scorpione

9° Scorpione: le energie saranno ancora presenti, ma purtroppo si verificherà un calo drastico, anche per quanto riguarda la fortuna e la voglia di mettervi in gioco. Gli stimoli saranno sempre più in calo, mentre dovrete fare qualche piccola rinuncia sul piano pecuniario.

10° Acquario: avrete a cuore le vostre finanze in questo momento, per cui non avrete a che fare con spese e shopping. Piuttosto sentirete l'esigenza di avviare una rimonta significativa sul posto di lavoro.

11° Toro: l'ambito lavorativo vivrà un periodo di crisi che, con il trascorrere delle ore, vi potrebbe indurre a un riposo forzato.

Nella squadra di lavoro ci sarà poca voglia di collaborare in questo momento. Molto probabilmente non saranno presenti idee oppure qualcosa di più originale.

12° Capricorno: farete poche esperienze sul piano lavorativo. La fortuna in questo momento sarà letteralmente in vacanza, per cui evitate di agire troppo d'impulso nel mondo del lavoro. Spesso e volentieri vi dedicherete a campi completamente diversi da quello prettamente professionale.