L'oroscopo settimanale dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 è pronto decantare i prossimi sette giorni. In evidenza in questo contesto la settimana a cavallo tra la fine dell'attuale mese e l'inizio di dicembre. Ansiosi di sapere chi la spunterà tra i dodici segni dello zodiaco? Certo che si, ma prima però di passare a scorrere l'Oroscopo è d'obbligo dare un breve cenno sui prossimi transiti lunari.

I prossimi sette giorni in calendario vedranno tre cambi di segno da parte dell'Astro d'Argento. Ad aprire il periodo sarà la Luna in Gemelli lunedì 27 novembre alle ore 1:40.

Di fatto la musa dei poeti darà inizio al tour settimanale entrando in un segno di Aria. Il secondo stop arriverà mercoledì 29 novembre alle ore 7:53 con il passaggio della Luna in Cancro. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Leone prevista per questo venerdì 1° dicembre.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 6. Per gli Ariete, la settimana in arrivo si prospetta stimolante. Sarà l'occasione perfetta per mettere in mostra le vostre migliori abilità, sia a livello personale che professionale. Potreste intraprendere alcuni piccoli passi significativi verso la realizzazione dei vostri obiettivi più cari. L'atmosfera che circonda i rapporti interpersonali promette di essere positiva.

È un momento favorevole per intraprendere interazioni importanti che possono contribuire al vostro successo complessivo. Ricordatevi che l'ambizione è spesso una forza trainante fondamentale per perseguire i vostri traguardi preferiti.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 27 e martedì 28;

★★★★ mercoledì 29, sabato 2 e domenica 3;

★★★ venerdì 1° dicembre;

★★ giovedì 30 novembre.

♉ Toro: voto 6.

La settimana prossima si preannuncia in modo positivo. Se recentemente avete vissuto un momento di incertezza nella relazione, ora è il momento di respirare più tranquillamente. Anche se ci sono ancora questioni da risolvere, tutto sembra procedere verso una soluzione serena e un miglioramento delle comunicazioni. Le influenze stellari porteranno una luce positiva alla vostra giornata, regalandovi un'esperienza gradevole e, forse, anche una piccola sorpresa inaspettata.

Potrebbe manifestarsi un contatto con una persona a lungo non vista, aprendo la possibilità di rinnovare un legame o dare vita a qualcosa di nuovo e piacevole. Nel frattempo, la vostra attività professionale potrebbe mostrare segni di miglioramento, portando con sé risultati più soddisfacenti. State attenti però a non farsi coinvolgere da colleghi desiderosi di emergere a tutti i costi.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ venerdì 1 e sabato 2;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e domenica 3;

★★★ mercoledì 29 novembre;

★★ martedì 28 novembre.

♊ Gemelli: voto 9. L'inizio della settimana è prevista sotto l'egida di una splendida Luna nel segno, che si manifesta pienamente dalle 11:23 della tarda mattinata di lunedì.

Questo periodo è un'opportunità preziosa per voi: Mercurio, il pianeta della comunicazione, vi spinge a stabilire nuove prese di posizione e a esprimere le vostre idee senza esitazione. È anche un momento favorevole per finalizzare quei progetti che avete tenuto in sospeso da un po' di tempo. Siate decisi, prendete l'iniziativa: avete la motivazione e l'energia necessarie per farlo. Per quanto riguarda l'amore, se negli ultimi giorni è stato un po' in ombra, sarà presto in risalita. Evitate di lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni e siate pronti ad accogliere un miglioramento.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno lunedì 27 novembre (Luna nel segno);

lunedì 27 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30;

★★★★ venerdì 1 e domenica 3;

★★★ sabato 2 dicembre.

♋ Cancro: voto 10.

Si prevede una settimana vincente sotto ogni aspetto! Potrete godervi un momento di gioia e propiziare l'espansione dei sentimenti, poiché alcuni dei vostri desideri potrebbero concretizzarsi. È importante bilanciare le vostre ambizioni all'interno della coppia, adattandole alle possibilità reali, per ottenere il massimo con il favore del cielo positivo. Attualmente, l'amore procede a passo spedito e le vostre giornate stanno assumendo un tono molto più divertente e stimolante. Osate un po' di più del solito, siate audaci: i vostri sforzi saranno sicuramente ricompensati. Con la determinazione e l'ambizione supportate da una strepitosa Luna nel segno, mercoledì otterrete risultati di grande rilievo nel vostro ambito lavorativo.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno mercoledì 29 novembre (Luna nel segno);

mercoledì 29 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e venerdì 1;

★★★★ martedì 28, sabato 2 e domenica 3;

♌ Leone: voto 8. La settimana a cavallo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre promette un susseguirsi di opportunità da affrontare con energia positiva e passione. Questi attributi saranno le vostre armi più potenti nel caso si presentino sfide impegnative. Nel contesto amoroso, questo lunedì potrebbe regalare momenti di grande intesa e comprensione reciproca con il vostro partner. La vostra forza emotiva sarà un grande punto a vostro favore, tutto da sfruttare. Sul fronte lavorativo, ottimismo e determinazione saranno i vostri migliori alleati.

Seguite la vostra ispirazione e perseguite i vostri sogni con ambizione, mirando a obiettivi di rilievo.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno venerdì 1°dicembre (Luna nel segno);

venerdì 1°dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 30, sabato 2 e domenica 3;

★★★★ mercoledì 29 novembre;

★★★ martedì 28 novembre;

★★ lunedì 27 novembre.

♍ Vergine: voto 5. Questa settimana potrebbero sorgere alcune sfide nei rapporti con le persone intorno a voi. Potrebbero emergere tensioni a causa di scelte o decisioni prese in precedenza, portando a situazioni emotive complesse da gestire. L'energia generale, poi, di conseguenza viaggerà su ritmi molto ridotti, anche se fisicamente tanti Vergine stanno gradualmente migliorando: è necessario un po' più di tempo per un pieno recupero per poter riavere lo slancio dei tempi migliori.

Evitate nel frattempo decisioni affrettate e date importanza anche alle opinioni degli altri. Dedicare del tempo a voi stessi può aiutare a ridurre lo stress e favorire la serenità: pensate positivo, non ve ne pentirete!

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine;

★★★★★ mercoledì 29 novembre;

★★★★ lunedì 27, martedì 28 e giovedì 29;

★★★ venerdì 1 e domenica 3;

★★ sabato 2 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Per i Bilancia il periodo in analisi si prospetta all'insegna della routine. La parte interessante le attività lavorative potrebbe risultare monotona per la maggioranza: è consigliabile cercare attività che possano riportare una certa fiducia nella vita e una motivazione convinta di ciò che si vuole.

Dedicate attenzione prioritaria alla salute con una dieta equilibrata e piccoli esercizi fisici. Nel contesto sentimentale, ci sono segnali di grandi cambiamenti in corso. Mantenete la calma e siate aperti alle novità, soprattutto se positive. Serate da trascorrere con amici e familiari: approfittate del momento in un'atmosfera tranquilla e rilassata.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ mercoledì 29, giovedì 30;

★★★★ martedì 28, venerdì 1, sabato 2;

★★★ giovedì 30 novembre;

★★ domenica 3 dicembre 2023.

♏ Scorpione: voto 6. Per il segno, la settimana in evidenza si preannuncia con periodi ordinari alternati ad altri con influenze al limite della scarsa positività. In questo periodo, il vostro segno tende a orientarsi verso una riflessione interiore con una voglia cercare un po' di serena stabilità, mentale e fisica.

I rapporti interpersonali saranno caratterizzati da sincerità e collaborazione reciproca, mentre le dinamiche familiari si svilupperanno in un clima piacevole e dialogico. Sul fronte lavorativo, le energie saranno ben distribuite, agevolando le vostre attività e la concretizzazione dei progetti. L'ambiente amoroso si presenterà abbastanza sereno, in sintonia con i vostri profondi sentimenti: cogliete l'opportunità di condividere momenti piacevoli e di comprensione con il vostro partner.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ martedì 28, domenica 3;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29, sabato 2;

★★★ giovedì 30 novembre;

★★ venerdì 1° dicembre 2023.

♐ Sagittario: voto 8.

L'oroscopo per la prossima settimana prevede un periodo estremamente positivo. I movimenti planetari di Marte, Giove e Plutone avranno un impatto significativo sul corso della vostra settimana. La chiave per mantenere una relazione felice sarà la spontaneità e la naturalezza nei vostri rapporti con il partner. Questo periodo sarà caratterizzato da un'atmosfera armoniosa grazie all'auspicio di influenze planetarie favorevoli. Le stelle sembrano sorridervi, illuminando il vostro cammino quotidiano giorno per giorno. Sentirete una forte presenza in prima linea, pronti ad abbracciare le gioie e le sorprese della vita. Aspettatevi una giornata vivace, con colpi di scena anche nell'ambito amoroso!

I progetti lavorativi che state sviluppando sembrano essere promettenti. Non sottovalutate i consigli dei vostri colleghi: potrebbero rivelarsi molto utili nel vostro percorso professionale.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno martedì 28 novembre;

martedì 28 novembre; ★★★★★ lunedì 27, mercoledì 29, giovedì 30;

★★★★ venerdì 1° dicembre;

★★★ sabato 2 dicembre;

★★ domenica 3 dicembre 2023.

♑ Capricorno: voto 7. L'oroscopo per la settimana prossima prospetta sette giorni in generale positivi, anche se potrebbero verificarsi lievi ostacoli facilmente superabili. L'inizio della settimana però non si presenterà certo con un sufficiente carico di energia: a risentirne i progressi sia nell'ambito amoroso che lavorativo. Le stelle in questo caso suggeriscono di essere più aperti nei confronti degli altri. Sul fronte lavorativo, è fondamentale focalizzarsi sugli obiettivi personali e sulla pianificazione a lungo termine. Nel contesto sentimentale, si intravede la possibilità di avviare una relazione con una persona speciale. Si consiglia di prendersi del tempo per conoscere meglio l'altra persona prima di compiere passi significativi. Per quanto concerne le finanze, non si prevedono imprevisti, dunque si potrà godere di una solida sicurezza economica.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno giovedì 30 novembre;

giovedì 30 novembre; ★★★★★ mercoledì 29, venerdì 1;

★★★★ sabato 2, domenica 3;

★★★ martedì 28 novembre;

★★ lunedì 27 novembre.

♒ Acquario: voto 7. La settimana si preannuncia stabile e il vostro umore risulta in una fase positiva, con la serenità in ripresa. Nel contesto amoroso, l'attuale disposizione planetaria porta un clima frizzante. Il vostro rapporto sarà influenzato positivamente da diversi cambiamenti celesti. Potrebbe essere giunto il momento, per il vostro segno, di pianificare un viaggio con il vostro partner, poiché il solo pensiero di farlo vi mette di buon umore. Tuttavia, è importante non farsi prendere troppo dalla foga dell'entusiasmo e valutare con attenzione le vostre azioni per evitare rischi eccessivi. Nel campo lavorativo, vi dimostrerete molto efficienti, il che potrebbe essere d'aiuto per i vostri progetti, anche quelli più audaci o meno credibili. L'importante, se non essenziale, essere disposti anche a piccoli compromessi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 2 dicembre;

sabato 2 dicembre; ★★★★★ venerdì 1, domenica 3;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30;

★★★ mercoledì 29 novembre;

★★ martedì 28 novembre 2023.

♓ Pesci: voto 7. Questa settimana di prossimo arrivo si preannuncia propizia per la sfera sentimentale. Buon periodo anche per chi è coinvolto in ambiti artistici, oppure legato al settore della bellezza o a contatto diretto con le persone. Avrete a disposizione un mix di sensibilità, creatività e originalità per rendere più vivaci e innovative le vostre azioni. Affronterete con serietà eventuali questioni emotive, molte delle quali risolvendole con un successo al primo colpo. Se svolgete un'attività autonoma, potrebbe essere vantaggioso cercare collaborazioni che possano migliorare i vostri progetti. Nel campo dell'amore, certamente la previsione è buona: in arrivo esperienze intense, forse anche con suggestive sfumature a sfondo erotico che meritano senz'altro molta attenzione.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: