L'oroscopo della giornata di lunedì 27 novembre 2023 prevede un Sagittario al top in ambito lavorativo grazie a Marte e Mercurio favorevoli, mentre la Vergine può essere un po’ aspra in amore. Il Leone sarà più affiatato e romantico verso il partner, mentre l'Ariete sarà più agguerrito al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 27 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 27 novembre 2023 segno per segno

Ariete: inizierete la settimana in maniera più sorridente grazie alla Luna in sestile. Il rapporto con la persona che amate non sarà ancora splendido, ciò nonostante ci sarà sicuramente un'intesa migliore tra voi.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati soddisfacenti e incoraggianti grazie a Mercurio e Marte favorevoli. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di lunedì migliore dal punto di vista professionale. Finalmente vi siete liberati di Marte in opposizione, ritrovando buone energie da spendere per i vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna non sarà più della vostra parte, ciò nonostante il rapporto con il partner non sarà affatto male. Anche voi single sarete più socievoli. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale migliore all'inizio di questa settimana grazie alla Luna in congiunzione. Sarà un buon momento per mettere al centro il rapporto con la vostra fiamma e godere di bei momenti.

Per quanto riguarda il lavoro invece la situazione può complicarsi considerato Marte e Mercurio in opposizione. I vostri progetti possono subire una battuta d'arresto dalla quale sarà difficile uscire. Voto - 7️⃣

Cancro: avrete ancora qualche problema dal punto di vista sentimentale considerato Venere in quadratura. Questo periodo non durerà ancora per molto, ciò nonostante sarà necessario fare qualcosa per risollevare questa situazione intricata.

In ambito lavorativo è arrivato il momento di dedicarsi a nuovi progetti. L'inizio può essere un po’ complicato, ciò nonostante tenete a mente gli obiettivi che volete raggiungere. Voto - 6️⃣

Leone: settore professionale in crescita. Con Marte e Mercurio in trigono avrete la situazione sotto controllo, portando avanti i vostri progetti con soddisfazione e risparmiando qualcosa sulle spese.

In amore il rapporto con la persona che amate sarà piuttosto romantico grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Questa piacevole intesa vi porterà molto lontano. Voto - 9️⃣

Vergine: configurazione astrale sottotono in questa giornata di lunedì. La settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno considerato la Luna in quadratura. Single oppure no, potreste essere un po’ aspri con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro può essere necessario rivedere il vostro modus operandi nei vostri progetti. Con Marte e Mercurio negativi, potrebbero insorgere delle difficoltà. Voto - 6️⃣

Bilancia: il lavoro vi darà qualche soddisfazione in più nel prossimo periodo grazie a Marte e Mercurio in sestile.

Potreste gestire progetti più ambiziosi adesso, e avrete risorse a sufficienza per poter ambire molto in alto. Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno in buon aspetto, e il vostro rapporto sarà davvero romantico e affiatato, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: sarà un lunedì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Sarà una giornata densa di incontri che può lasciare non indifferenti soprattutto i single. In ambito lavorativo perderete il supporto di Marte. Fortunatamente sarà un periodo più leggero, ma in ogni caso, meglio non avere aspettative troppo elevate. Voto - 7️⃣

Sagittario: con l'arrivo di Marte nel vostro cielo sarete al top in ambito professionale secondo l'oroscopo.

Avrete risorse a sufficienza per gestire in modo ideale le vostre mansioni, e raggiungere risultati sopra le aspettative. Sul fronte amoroso il vostro rapporto con il partner sarà un po’ caotico a causa della Luna contraria. Anche se non attraverserete un periodo di crisi, attenzione a quello che potreste dire o fare. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di lunedì che vedrà la Luna allontanarsi dal segno del Toro. Ciò significa che la pesantezza di Venere in quadratura si farà sentire maggiormente. Single oppure no, dovrete essere migliori di come siete ora. In ambito lavorativo Giove vi porterà un po’ di fortuna. Sarete abbastanza sicuri dei risultati che potete raggiungere, dimostrando sempre impegno e buona volontà, nonostante tutto.

Voto - 6️⃣

Acquario: periodo promettente in ambito amoroso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà il periodo giusto per riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro attualmente coprite una posizione agiata grazie a questo cielo. Fate in modo di poter ambire ancora più in alto dimostrando sempre il vostro impegno. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo della giornata di lunedì in calo dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà e rendere più complicato il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro la situazione può ulteriormente complicarsi considerando che Marte e Mercurio sono in cattivo aspetto. Voto - 6️