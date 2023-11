L'oroscopo del weekend 2 e 3 dicembre 2023 inerente all'amore vedrà il segno dei Gemelli schizzare in prima posizione, seguito a ruota dal segno dello Scorpione e dal segno dei Pesci. Il segno del Bilancia sarà particolarmente attaccato alle amicizie.

L'oroscopo del weekend, segno per segno: riappacificazioni per Sagittario

1° Gemelli: si risveglieranno nuove emozioni e farete nuove esperienze, specialmente se avete in mente qualche idea da condividere con la persona amata. In famiglia ci saranno dei confronti su un argomento che vi sta particolarmente a cuore.

2° Scorpione: non ci saranno incomprensioni nella vita di coppia, anzi. Si potrebbe respirare una bellissima atmosfera di intesa e di cooperazione e questa situazione potrebbe molto facilmente riversarsi sull'ambito familiare. Farete qualche incontro decisamente interessante.

3° Pesci: dare e ricevere sarà molto più semplice nella vita di coppia. Saprete calibrare alla perfezione quel che necessita a voi e alla persona amata, anche con il coinvolgimento della famiglia, che sia la vostra oppure quella di origine.

4° Sagittario: semplificherete molto la vita di molti membri della vostra famiglia. Fare anche qualche sorpresa sarà un modo per riavvicinarvi a qualcuno con cui avete avuto dei diverbi importanti.

Sarete di buonumore e colmi di tenerezza per una amicizia in particolare.

Avventure per Acquario

5° Acquario: farete ogni cosa per rendere sempre più agevole la vostra storia d'amore, incentivando anche qualche avventura che desideravate vivere da tanto tempo a questa parte. Non ci saranno malumori che possano rovinare l'atmosfera, anche familiare.

6° Bilancia: regalare qualcosa di vostro potrebbe creare un legame molto forte con una amicizia in particolare. I sentimenti ora saranno in lieve miglioramento anche sul piano amoroso, con il partner disposto a fare un passo in avanti con voi.

7° Ariete: avrete un po' di difficoltà a relazionarvi con la famiglia, ma nel complesso non ci saranno situazioni troppo complesse da affrontare sul piano affettivo.

Sentirete di fare una sorpresa a qualcuno a cui tenete particolarmente.

8° Leone: potreste non sentirvi molto a vostro agio sul piano familiare. Al contrario, troverete un forte e sicuro rifugio nelle amicizie. La prospettiva di allargare le vostre amicizie in questo momento potrebbe essere sostanzialmente ridotta.

Incomprensioni per Toro

9° Toro: con il partner ci saranno delle piccole incomprensioni che riuscirete comunque a concludere bene nel corso del fine settimana. Potrete essere molto selettivi in questo momento, ma i vostri sentimenti rimarranno comunque aperti e senza situazioni negative.

10° Vergine: avrete in mente qualche piccola nostalgia che a causa delle festività imminenti potrebbero riaffacciarsi più prorompente che mai.

Secondo quanto riportato dall'Oroscopo non ci saranno delle novità sul piano familiare, anzi, potreste provare un po' di noia.

11° Capricorno: la compagnia della famiglia sicuramente costituirà una isola felice per voi in questo momento. La mente potrebbe tornare a qualche accadimento che recentemente vi ha scossi, anche se non in modo particolarmente importante. Avrete a cuore il benessere del partner.

12° Cancro: con il partner potreste arrivare ad una separazione che non ammette deroghe. Non riuscirete a venire a capo di una situazione conflittuale in famiglia. Vorreste stare molto tempo per conto vostro, in questo fine settimana.