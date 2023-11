L'oroscopo dell'amore di lunedì 20 novembre 2023 vede il segno dell'Ariete e dello Scorpione alle ultime posizioni, mentre molti dei segni di terra saranno ai primi posti della classifica.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore: Capricorno innamorato

1° Toro: finalmente avrete una stagione molto prolifica in amore. Forse arriverà una proposta da parte del partner che state aspettando da molto tempo a questa parte. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, in famiglia ci saranno delle novità molto fortunate sul profilo sentimentale.

2° Capricorno: fare qualche piccola deviazione per la coppia significherà avere del tempo tutto per voi in cui potrete rafforzare la vostra storia d'amore, anche con una idea che potrebbe rendere felici entrambe le parti. Secondo l'oroscopo, non avrete dissidi interni al contesto domestico.

3° Sagittario: probabilmente le sorprese da parte del partner vi condurranno verso uno stato di felicità senza precedenti, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Farete delle amicizie che si riveleranno molto affabili e sincere, in grado di farvi fare delle bellissime esperienze in futuro.

4° Leone: rendere partecipe la vostra famiglia di qualche vostro importante traguardo sarà decisamente piacevole per entrambe le parti.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo, la passionalità con la persona amata saprà come farvi sentire sempre di più a vostro agio, soprattutto se siete all'inizio di una relazione.

Vergine, dialogo con il partner

5° Vergine: conversare con il partner vi aiuterà costantemente a sciogliervi, ad aprire le vostre emozioni all'altro e ad arrivare ad una proposta eccezionale per entrambi.

L'ambito più intimo si risveglierà in tutta la sua magnificenza, estrapolando tutta la tenerezza che avete in voi.

6° Gemelli: secondo quanto riportato dall'oroscopo di lunedì, sarete sopraffatti dalla tenerezza che arriverà sia dalla famiglia che dal partner. Le amicizie ci saranno per farvi vivere dei momenti di svago, ma non per delle riflessioni approfondite come invece vorreste.

7° Pesci: l'ambito più strettamente legato alle emozioni e ai sentimenti ora sarà sempre più razionalizzato e regolato. Secondo l'oroscopo, però, non mancherete di essere gentili e disponibili con le persone che vi circondano. Sarete anche un punto di riferimento per la famiglia.

8° Cancro: le vicende amorose vi daranno di che riflettere su eventuali decisioni o prese di posizione che a lungo andare hanno avuto situazioni alquanto particolari. Ci sarà ancora molta autostima in voi, utilizzatela al meglio.

Bilancia sfiduciato

9° Bilancia: potreste perdere un po' di fiducia in qualcuno a cui vi siete affidati con sicurezza. Al momento fare affidamento soltanto su voi stessi sarà la migliore scelta possibile, secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di lunedì.

In famiglia ci sarà qualche piccola turbolenza interna.

10° Acquario: sperimentare qualcosa di diverso per le vostre emozioni vi farà comprendere moltissimo della vostra personalità, a cominciare da qualche ora in solitaria che saranno un vero e proprio toccasana per la vostra mente e per il vostro corpo.

11° Ariete: secondo quanto riportato dall'oroscopo, non ci saranno dialoghi costruttivi nella vostra relazione amorosa, anzi, potreste avere situazioni che vi porteranno a desiderare di essere sempre più indipendenti dal punto di vista mentale.

12° Scorpione: dovrete fare i conti con una decisione che avete preso in merito alla vostra vita sentimentale. Rilassarvi per conto vostro in serata potrebbe realmente distrarvi da tutto e da tutti.