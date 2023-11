L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 novembre 2023 vede: Bilancia (voto 10), Vergine (voto 9), Toro (voto 8), Scorpione (Voto 8).

Nei prossimi sette giorni l'Astrologia promette movimenti significativi. L'inizio della settimana vedrà l'ingresso della Luna nel segno della Vergine. Successivamente osserveremo mercoledì l'entrata di Venere in Bilancia e venerdì, Mercurio entrerà in Sagittario. Analizzando i restanti transiti il tour settimanale della musa dei poeti continuerà giovedì 9 novembre, quando la stessa transiterà in Bilancia. Infine, la settimana terminerà con la Luna in Scorpione, sabato 11 novembre.

Scopriamo l'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 novembre con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 7. In un periodo caratterizzato da aspettative piuttosto promettenti, cruciale sarà prestare una dose extra di attenzione nelle interazioni umane e nelle varie attività in programma. Ci sarà forse un breve momento di impasse nel bel mezzo del weekend, ma si tratterà di una fase del tutto normale, considerando il relativo allineamento astrale. Per molti di voi Ariete, poi, il periodo recente è stato complesso, soprattutto riguardo alla sfera privata e ad alcune relazioni specifiche. Tuttavia, rassicuratevi: il peggio sembra essere passato e ora il quadro appare notevolmente più stabile.

È tempo di rilassarsi, abbassare le difese e riconciliarsi con il lato più intimo del proprio essere. Andiamo a esplorare le indicazioni astrali da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 8 novembre;

★★★★ martedì 7 e domenica 12;

★★★ venerdì 10 novembre;

★★ sabato 11 novembre.

♉ Toro: voto 8. Sebbene la settimana è stata valutata ottima in generale, con un'aura di positività per molti del Toro, si prevede un inizio non del tutto favorevole, con alcune fluttuazioni astrali negative previste per lunedì e martedì.

Se l'obiettivo è portare miglioramenti nella vostra vita, privata e pubblica, è il momento di rompere la monotonia della routine quotidiana. Il prossimo venerdì, infatti, si pone come l'occasione perfetta per agire e non rimanere a riflettere passivamente. In questi giorni, è vitale non solo dare importanza alle relazioni affettive ma anche concentrarsi sull'aspetto lavorativo, cercando di migliorare su entrambi i fronti.

Esploriamo più approfonditamente cosa rivelano le prospettive dei prossimi giorni analizzando la classifica settimanale:

Top del giorno venerdì 10 novembre;

★★★★ mercoledì 8 novembre;

★★★ lunedì 6 novembre;

★★ martedì 7 novembre.

♊ Gemelli: voto 7. Questa settimana si configura come un mix di positività e poche eccezioni negative, escluse le giornate di giovedì e venerdì. Ottimo invece il fine settimana. I giorni di martedì e mercoledì saranno tra i più luminosi, mentre domenica sarà il punto massimo della settimana con la meritata posizione top. In questa fase del mese di novembre, ovviamente in alcuni frangenti della settimana, il vostro magnetismo personale sarà evidente, accompagnato da una suggestiva aura di sensualità.

Questa predisposizione vi aprirà nuove opportunità nel campo amoroso, specialmente se siete attualmente single. Sul fronte lavorativo, in vista un cambiamento assai desiderato. A voi il riassunto dei giorni che verranno attraverso la classifica settimanale interessante il segno:

Top del giorno domenica 12 novembre;

★★★★ lunedì 6 e sabato 11;

★★★ giovedì 9 novembre;

★★ venerdì 10 novembre.

♋ Cancro: voto 6. Questa settimana si presenta altalenante, con alcune giornate segnate da una buona dose di positività. Desiderate conoscere i giorni più favorevoli? L'oroscopo mette in evidenza soprattutto lunedì, sabato e domenica. Si prospetta infatti un fine settimana meraviglioso, perfetto per condividere momenti sereni e armoniosi con il partner, la famiglia e gli amici.

È un periodo ideale per occuparsi di questioni pratiche, risolvere incombenze di lavoro rimaste in sospeso e coltivare nuove connessioni. Nel settore sentimentale, il fascino rimarrà incrollabile, anche se la vostra natura un po' troppo esigente potrebbe emergere più del solito. State attenti all'alimentazione: gestite la passione per il cibo con moderazione! Ecco un rapido riepilogo delle prossime giornate, da lunedì a domenica analizzate dalla classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ lunedì 6 e domenica 12;

★★★★ martedì 7, venerdì 10 e sabato 11;

★★★ mercoledì 8 novembre;

★★ giovedì 9 novembre.

♌ Leone: voto 5. Le previsioni astrali per questa settimana non sembrano favorevoli, con una valutazione complessiva per voi nativi che si attesta al minimo: voto cinque!

Questo periodo potrebbe portare problemi o situazioni inaspettate, quindi l'invito è di non prendere nulla come garantito: sarebbe opportuno, se non assai saggio, valutare attentamente le situazioni prima di agire, magari cercando consigli da coloro con più esperienza. Nel frattempo, provate a vedere il lato positivo delle cose, soprattutto nella parte conclusiva dei prossimi sette giorni. Quanto alla delicata situazione che vi preoccupa, tenete presente che potrebbe essere meno complicata di quanto sembri. Con una prospettiva più ottimista, molte cose potrebbero risolversi, soprattutto nelle questioni sentimentali. A voi le stelle dei prossimi sette giorni, visti dalla classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ lunedì 6 novembre;

★★★★ martedì 7, giovedì 9 e venerdì 10;

★★★ sabato 11 e domenica 12;

★★ mercoledì 8 novembre.

♍ Vergine: voto 9.

La Luna in Vergine aprirà la strada a nuove prospettive, promuovendo incontri e progetti di particolare rilievo. Sarà essenziale ricordare l'importanza del gioco di squadra: evitate il desiderio di primeggiare, ok? In questi giorni pre-invernali, potreste avvertire anche un po' di stanchezza: l'importante è resistere un po' più a lungo prima di abbandonare ciò a cui state lavorando. Per quanto riguarda l'amore, questa è la settimana perfetta per dedicarsi ad alcune questioni personali o avviare piccoli cambiamenti che porteranno notevoli benefici. Nel contesto lavorativo, potrebbe essere il momento di valutare l'idea di intraprendere un nuovo percorso e abbandonare definitivamente quello vecchio.

Anche se potrebbero sorgere alcuni contrasti in famiglia, venerdì, saranno facilmente gestibili. Ecco una panoramica delle stelline attribuite giorno per giorno dalla classifica della settimana al segno della Vergine:

Top del giorno lunedì 6 novembre (Luna in Vergine);

★★★★ giovedì 9 e sabato 11;

★★★ venerdì 10 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10. Una settimana che promette di essere piuttosto intrigante. Il periodo sarà imbevuto di novità e da piacevoli sorprese, su diversi fronti. Si prospettano giorni ricchi di cambiamenti, incontri e opportunità, soprattutto per coloro che sono single. Momenti positivi stanno emergendo sia nell'ambito professionale che in quello personale, con una marcia in più dedicata alla famiglia e agli amici.

Tuttavia, cercate di mantenere il controllo delle situazioni, se possibile. In relazione alla sfera privata, talvolta si tende ad evitare impegni importanti e responsabilità per priorità di minore peso. Una piccola correzione potrebbe essere vantaggiosa! La vostra anima appassionata riceverà un nutrimento adeguato in questi giorni, rilasciando una dolcezza palpabile. Prendetevi del tempo per fare un po' di movimento, soprattutto a fine periodo concedetevi un meritato relax. Esaminiamo ora la configurazione delle stelline, giorno per giorno, secondo la classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno giovedì 9 novembre (Luna in Bilancia);

★★★★ lunedì 6, martedì 7, domenica 12.

♏ Scorpione: voto 8.

Giungono notizie positive in diversi ambiti: carriera, vita privata e finanze. La sfera familiare promette un clima armonioso, mentre tra lavoro e vita sociale potrebbero emergere alcuni imprevisti, ma nulla di così straordinario da sconvolgere le vostre certezze. Se siete già legati ad una persona, evitate tentazioni. La posizione dei pianeti promette uno spirito intraprendente: nulla sembrerà impossibile e il futuro sarà guardato con un ottimismo rinnovato. Dedicate un po' di tempo alle vostre riflessioni personali e alla famiglia; date spazio per scrutare dentro la vostra anima. Per quanto concerne l'amore, potrebbero accadere eventi piacevolmente inattesi. Ecco la valutazione della settimana, dai giorni migliori ai meno favorevoli, analizzati con dovizia di particolari nella classifica attribuita allo Scorpione:

Top del giorno sabato 11 novembre (Luna in Scorpione);

★★★★ mercoledì 8 novembre;

★★★ martedì 7 novembre;

★★ lunedì 6 novembre 2023.

♐ Sagittario: voto 6.

Inizierete la settimana con una dose ottimale di vitalità e positività, pronti ad affrontare anche le situazioni più intricate. Se qualcuno occupa i vostri pensieri, questo è il momento propizio per esprimervi; se invece siete già in una relazione stabile, potrebbe essere il momento di aggiungere un po' di brio alla vostra routine quotidiana. Avere una maggiore tolleranza potrebbe essere una chiave importante, magari chiudendo un capitolo se una situazione non mostra progressi. Martedì e mercoledì invece, non tutti gli obiettivi potrebbero essere raggiungibili, quindi sarà bene concentrarsi su ciò che è pratico e realizzabile: sia l'amore che il lavoro richiederanno pazienza. Inoltre, prestare maggiore attenzione all'alimentazione potrebbe prevenire il rischio di sentirsi appesantiti.

Ecco una panoramica delle influenze astrali per i prossimi sette giorni, estrapolata dalle effemeridi e descritta nella classifica settimanale attribuita al Sagittario:

★★★★★ sabato 11 novembre;

★★★★ lunedì 6, giovedì 9, venerdì 10 (Mercurio in Sagittario), domenica 12;

★★★ martedì 7 novembre;

★★ mercoledì 8 novembre 2023.

♑ Capricorno: voto 6. La settimana partirà con il piede giusto: da lunedì a giovedì, infatti, sarete pronti ad affrontare qualsiasi imprevisto, raggiungendo risultati concreti soprattutto sul fronte lavorativo. Nei rapporti sentimentali, il periodo sarà piuttosto stabile e vi darà l'opportunità di concentrarvi sulla famiglia e sulle relazioni significative. La forma fisica, venerdì, potrebbe risentire un po', quindi sarà importante concedersi una meritata pausa. Gli umori potrebbero vacillare nella giornata precedente al weekend: mantenere la calma sarà essenziale. Concentrandovi sui vostri obiettivi e organizzando le idee, potrete superare questa fase senza stress. Le questioni di cuore procederanno bene; costruirete un futuro solido seguendo il percorso giusto. Domenica pomeriggio potreste avvertire qualche lieve malessere fisico, ma sarà solo temporaneo. Ecco una panoramica dettagliata dei prossimi giorni, con i momenti migliori e quelli da gestire con più attenzione, secondo la classifica della settimana:

★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8;

★★★★ martedì 7, giovedì 9, sabato 11;

★★★ domenica 12 novembre;

★★ venerdì 10 novembre.

♒ Acquario: voto 6. Questa settimana vi invita a coltivare la pazienza e a perseverare: i risultati stanno per arrivare. Sul fronte lavorativo, non esitate ad accettare nuove opportunità, anche se presentassero delle difficoltà apparentemente irrisolvibili. Nei rapporti di coppia, evitate di alimentare tensioni inutili; cercate la comprensione e l'equilibrio. Il vostro cuore potrebbe vivere alcuni momenti agitati, con desideri che richiedono attenzione: è il momento di dare loro spazio. Nel contesto professionale, evitate discussioni sterili che farebbero perdere tempo. La salute è stabile, ma un approccio più ottimista potrebbe fare la differenza. Ecco la valutazione della settimana giorno per giorno evidenziata nella classifica attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 6, sabato 11;

★★★★ martedì 7, venerdì 10, domenica 12;

★★★ mercoledì 8 novembre;

★★ giovedì 9 novembre 2023.

♓ Pesci: voto 7. Una settimana ricca di opportunità e incontri stimolanti si prospetta all'orizzonte per tanti di voi. Potrebbe risultare sicuramente da saggi mostrare un'adeguata dose di cauto ottimismo verso nuove amicizie: un tocco di diffidenza è lecito, ma senza esagerare. Il vostro magnetismo vi renderà al centro dell'attenzione in qualsiasi contesto sociale. L'amore sarà in massima parte come un territorio di creatività e stimoli, promettendo un'atmosfera romantica in più occasioni. L'oroscopo suggerisce imminenti cambiamenti, e vi invita a considerarli come esperienze positive. Avrete un'energia contagiosa, attirando l'interesse di coloro che incroceranno il vostro cammino. Nel complesso, la situazione generale si evolverà positivamente, grazie alla vostra abilità di spezzare la monotonia della routine. Ecco quanto prevede l'oroscopo schematizzato nella classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: